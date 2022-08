Ukraine-Krieg: Russische Truppen rücken im Donbass vor

News-Ticker

Die Lage im Ukraine-Krieg spitzt sich weiter zu – militärisch, diplomatisch und humanitär: der News-Ticker am Montag, 15. August.

Selenskyj warnt vor atomarer Katastrophe : Präsident fordert Westen zu Sanktionen gegen Russland auf.

: Präsident fordert Westen zu Sanktionen gegen Russland auf. Russland kämpft mit Nachschubproblemen: Zwei Straßenbrücken sind wohl nicht mehr nutzbar.

Zwei Straßenbrücken sind wohl nicht mehr nutzbar. Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 08.45 Uhr: In der Stadt Melitopol (Oblast Saporischschja, Südukraine) führen russische Truppen offenbar Suchaktionen durch. Ziel sei es, Soldaten zu finden, die mit den ukrainischen Streitkräfte kooperieren, berichtete das Nachrichtenportal Nexta mit Bezug auf den Bürgermeister von Melitopol, Ivan Fedorov. Seine Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Angriff auf Fabrik in der Nacht

+++ 08.00 Uhr: Laut dem Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, ist es in der Nacht auf Montag zu einem Raketenangriff auf eine Fabrik gekommen. Das berichtete er auf Telegram. Bislang ist unklar, ob und wie viele Verletzte und Tote es gibt. Das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtete, dass russische Truppen für die Raketenangriffe auf die Fabrik verantwortlich sein sollen. Dies lässt sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 07.30 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs hat die russische Armee Geländegewinne bei der seit Tagen angegriffenen Kleinstadt Bachmut im Donbass erzielt. Im Kiewer Lagebericht war von einem „teilweisen Erfolg“ Russlands die Rede. An anderen Stellen seien Angriffe abgewehrt worden, so bei dem Ort Pisky außerhalb von Donezk. Mit starken Stellungen bei Pisky hat die ukrainische Armee seit 2014 verhindert, dass die prorussischen Separatisten von Donezk den zerstörten Flugplatz der Stadt reparieren und militärisch nutzen.

Fast alle Orte entlang der Frontlinie im Osten lagen unter russischen Feuer. Nach Einschätzung westlicher Militärbeobachter kommt der Angriff im Donbass langsamer voran als noch vor einigen Wochen.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj droht russischen Truppen im Kampf um AKW Saporischschja

Erstmeldung vom Montag, 15. August, 06.00 Uhr: Kiew – Wie Iwan Fjodorow, Bürgermeister von Melitopol auf Telegram berichtet, haben ukrainische Partisanen eine Eisenbahnbrücke nahe der besetzten südukrainischen Stadt Melitopol stark beschädigt. „Abzüglich eines Bahnhofs in Ost-West-Richtung“, kämen auf der Krim-Seite nun keine russischen Züge Richtung Melitopol mehr durch, schrieb Fjodorow.

+ Russische Soldaten in der ukrainischen Oblast Luhansk. (Archivfoto) © Alexey Maishev/Imago

Unterdessen drohte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, russische Truppen ins Visier zu nehmen, die auf das von Russland kontrollierte Kernkraftwerk Saporischschja oder von dort aus auf ukrainische Streitkräfte schießen. Dies berichtet The Moscow Times. Mittleweile haben 42 Länder Russland aufgefordert, seine Truppen aus dem Atomkraftwerk Saporischschja abzuziehen, damit die ukrainischen Behörden ihre Arbeit wieder aufnehmen und die UN-Atomaufsichtsbehörde einen Überprüfungsprozess durchführen kann. Kiew und Moskau haben sich in den letzten Tagen wiederholt einander beschuldigt, die Umgebung des größten europäischen Kernkraftwerks beschossen zu haben.

+++ 14.15 Uhr: Offenbar wird noch immer heftig um den Donezker Vorort Pisky im Nordwesten der Großstadt gekämpft. Serhiy Cherevaty, der Sprecher der Ost-Kampfgruppe der Ukraine, sagte gegenüber dem staatlichen ukrainischen Sender Suspilne, dass schwere Kämpfe die russischen Streitkräfte weiterhin daran hinderten, Pisky zu erobern. Am Samstag (13. August) hatte die russischen Nachrichtenagentur Interfax das russische Verteidigungsministerium mit der Aussage zitiert, dass die Moskauer Streitkräfte die volle Kontrolle über Pisky haben.

+++ 12.30 Uhr: Nach ukrainischen Angaben hat das Militär an zwei Stellen im Gebiet Luhansk erfolgreich die Angriffe der russischen Streitkräfte abgewehrt. Laut Gouverneur Serhij Haidai hat das ukrainische Militär die russischen Angreifer aus den Dörfern Spirne und Serebrianka in der Nähe des stark umkämpften Bachmut im Gebiet Donezk zurückgedrängt.

Selenskyj warnt vor atomarer Katastrophe

+++ 10.45 Uhr: Im Ringen um die Sicherheit des beschossenen ukrainischen Atomkraftwerks (AKW) Saporischschja sieht der russische Diplomat Michail Uljanow die Vereinten Nationen in der Pflicht. Aufgabe des UN-Sekretariats sei, „grünes Licht“ zu geben für einen Besuch des AKW von Experten und Expertinnen der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA), sagte Uljanow in einem Interview der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Der Diplomat vertritt Russland in Wien bei den internationalen Organisationen. Die IAEA könne sich dann selbst um die „Modalitäten der Reise in die Unruheregion“ kümmern, sagte Uljanow.

+++ 09.00 Uhr: Russland will offenbar seine Truppen im Süden der Ukraine verstärken. Dies geht aus einer Einschätzung des britischen Geheimdienstes hervor. In der vergangenen Woche habe sich das Militär auf eine Umgruppierung von Einheiten konzentriert, teilte das Verteidigungsministerium in London auf Twitter mit. Im Osten starteten die Separatisten vom Norden aus weitere Angriffe auf die Regionalhauptstadt Donezk. Besonders betroffen sei der Vorort Pisky in der Nähe des Flughafens. Darüber hinaus versuche Russland, die Kontrolle über die Fernstraße M04 zu erlangen.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj warnt vor atomarer Katastrophe

Update vom Sonntag, 14. August, 07.00 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert angesichts der Kämpfe um das Atomkraftwerk Saporischschja den Westen zu Sanktionen gegen Russlands Atomindustrie auf. Selenskyj warf den russischen Truppen vor, das Gelände als Festung zu nutzen, um von dort auf die am anderen Ufer des Dnipro-Stausees liegenden Kleinstädte Nikopol und Marhanez zu schießen. Er warnte davor, dass der Aufmarsch russischer Truppen auf dem Areal des AKW „die radioaktive Bedrohung für Europa so erhöht, wie es sie nicht einmal zu den schwierigsten Augenblicken der Konfrontation in den Zeiten des Kalten Krieges gab“.

Weiter sagte Selenskyj: „Natürlich muss es darauf eine harte Reaktion geben.“ Ukrainische Diplomaten und Vertreter der Partnerstaaten unternähmen nun alles, um Russlands Atomindustrie zu blockieren. Zugleich forderte der Präsident, die verantwortlichen Amtsträger des „Terrorstaates“ durch die internationale Strafjustiz zur Verantwortung zu ziehen. Das mit sechs Reaktoren und einer Nettoleistung von 5700 Megawatt größte Atomkraftwerk Europas wurde von russischen Truppen Anfang März besetzt.

Selenskyj sagte in einer Ansprache auch, dass die Lage im Osten der Ukraine weiter schwierig, aber ohne große Veränderungen sei. Besonders die Region Charkiw werde immer wieder angegriffen, die Verteidigung aber halte. Russland habe im Donbass indes „kolossale Ressourcen“ an Artillerie, Personal und Ausrüstung aufgefahren. Im Süden gebe es aber auch gute Nachrichten. Dort gelingt es laut Selenskyj dem ukrainischen Militär immer wieder, den „russischen Okkupanten“ Schläge zu versetzen.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew will Krim zurück

+++ 14.00 Uhr: Unter welchen Umständen wird der Ukraine-Krieg enden? Die ukrainische Regierung jedenfalls hat ein klares Ziel formuliert. Der Krieg beginne und ende mit der Krim, hat Präsident Selenskyj erst vor wenigen Tagen verlauten lassen. In diese Kerbe schlägt nun auch sein Berater Mychajlo Podoljak. Via Twitter machte er deutlich, dass der Krieg erst dann zu Ende sei, wenn Russland die Krim an die Ukraine zurückgeben habe und die verantwortlichen Politiker Russlands, die die Invasion angeordnet hätten, entsprechend bestraft worden seien.

+++ 12.30 Uhr: Die Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine gewinnt weiter an Fahrt. Nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums haben heute zwei weitere Schiffe den Hafen Tschornomorsk verlassen. Die „Fulmar S“ befördert demnach 12.000 Tonnen Mais in die türkische Provinz İskenderun, die „Thoe“ transportiert 3000 Tonnen Sonnenblumenkernen in die türkische Hafenstadt Tekirdağ. Damit haben im Rahmen eines international vermittelten Getreideexportabkommens seit 1. August 16 Schiffe mit mehr als 440.000 Tonnen Fracht ukrainische Häfen im Schwarzen Meer verlassen.

News zum Ukraine-Krieg: Russland kämpft mit Nachschubproblemen

+++ 10.10 Uhr: Russland hat offenbar weiter große Probleme mit dem Nachschub. Die beiden wichtigsten Straßenbrücken, die den Zugang zu dem von Russland besetzten Gebiet am Westufer des Dnipro in der Region Cherson ermöglichen, können wahrscheinlich nicht mehr für eine weitreichende militärische Versorgung genutzt werden. Das teilte das britische Verteidigungsministerium unter Berufung auf das tägliche Update des Militärgeheimdienstes zur Lage im Ukraine-Krieg mit.

Selbst wenn es Russland gelänge, die Brücken in größerem Umfang zu reparieren, würden sie eine entscheidende Schwachstelle bleiben. Der Nachschub für Soldaten am Westufer hänge mit ziemlicher Sicherheit von den beiden Pontonbrücken ab, hieß es weiter. Angesichts der eingeschränkten Lieferkette dürfte die Größe der bisher am Westufer angelegten Lagerbestände ein Schlüsselfaktor für Russland werden.

+++ 07.45 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs konzentrieren die russischen Streitkräfte ihre Bemühungen derzeit darauf, die volle Kontrolle über die Oblaste Donezk und Luhansk zu erlangen sowie die vorübergehend besetzten Teile der Oblaste Cherson, Charkiw, Saporischschja und Mykolajiw aufrechtzuerhalten. Zudem versuche Russlands Militär, die Kommunikation der ukrainischen Streitkräfte im Schwarzen Meer zum Erliegen zu bringen.

Update vom Samstag, 13. August, 07.15 Uhr: Im Streit über die Reisemöglichkeiten für Russen in der EU hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Forderung nach einem Reisebann bekräftigt. „Es muss gewährleistet sein, dass russische Mörder und Helfer des Staatsterrors nicht Schengen-Visa nutzen“, sagte er am Freitagabend in Kiew.

News zum Ukraine-Krieg: Saporischschja von Raketen getroffen

+++ 20.55 Uhr: Die südukrainische Großstadt Saporischschja ist nach örtlichen Angaben am Freitagabend (12. August) von fünf russischen Raketen getroffen worden. Dabei seien Gebäude der Infrastruktur zerstört worden, teilte Gebietsgouverneur Olexander Staruch auf Telegram mit. Ein Brand sei ausgebrochen. Mindestens eine Frau sei verletzt worden, es würden weitere Informationen über Opfer erwartet. Die Gebietshauptstadt Saporischschja, sechstgrößte Stadt der Ukraine, ist seit Beginn des russischen Angriffskrieges in ukrainischer Hand geblieben. Der südliche Teil des Verwaltungsgebietes ist aber von russischen Truppen besetzt. Dort bei der Stadt Enerhodar liegt das Atomkraftwerk Saporischschja, dessen Beschuss sich Russen und Ukrainer gegenseitig vorwerfen.

Ukraine-Krieg: Medwedew droht dem Westen

+++ 20.18 Uhr: Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew hat den westlichen Verbündeten der Ukraine offenbar gedroht. „Vergessen wir nicht, dass die Europäische Union auch Atomkraftwerke hat. Und auch dort können Unfälle passieren“, sagte Medwedew am Freitag (12. August) laut Angaben der Nachrichtenagentur Reuters. Das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja steht seit Tagen unter Beschuss. Kiew und Moskau geben sich gegenseitig die Schuld an der brandgefährlichen Lage.

„Sie [die Ukraine] behaupten, es sei Russland gewesen. Das ist natürlich 100%iger Unsinn, selbst für die dumme russophobe Öffentlichkeit“, schrieb Medwedew auf seinem Telegram-Kanal. „Sie sagen, dass es rein zufällig passiert, wie ‚Wir haben es nicht gewollt‘“, fügte er hinzu. „Was soll ich sagen? Vergessen wir nicht, dass die Europäische Union auch Atomkraftwerke hat. Und auch dort können Unfälle passieren.“

+++ 15.00 Uhr: Laut Angaben der ukrainischen Regierung beschießen russische Truppen erneut das Atomkraftwerk in Saporischschja. „Russland hat auf gefährliche Provokationen zurückgegriffen und selbst den Beschuss des Kernkraftwerks inszeniert“, sagte der ukrainische Botschafter Serhij Kyslyzja bei einer UN-Sicherheitsratssitzung in der Nacht zum Freitag in New York.

Update vom Freitag, 12. August, 08.15 Uhr: Das russische Militär war bei seinen schweren Angriffen an der Frontlinie in der Ostukraine offenbar erfolgreich. „Beim Vorstoß in Richtung Horliwka – Sajzewe hatte der Feind teilweise Erfolg“, teilte der ukrainische Generalstab in einem Lagebericht am Freitagmorgen mit. Die Großstadt Horliwka nördlich von Donezk ist bereits seit dem Jahr 2014 in der Hand prorussischer Separatisten. Eine stark befestigte Stellung nördlich der Stadt wurde nun offenbar gestürmt.

News zum Ukraine-Krieg: Schwerer Artilleriebeschuss im Donbass – Russland verdoppelt Luftangriffe

Erstmeldung vom Freitag, 12. August, 07.00 Uhr: Kiew – Der Ukraine-Krieg geht unvermindert weiter. Für die Ukraine ist am Freitag der 170. Tag des Kampfes gegen die russische Invasion. Über der gesamten Ukraine wurde am Donnerstagabend (11. August) zweimal Luftalarm ausgelöst. Der ukrainische Generalstab berichtete von heftigen Kämpfen im Osten des Landes, wo russische Truppen im Donbass vorzurücken versuchen. Im Schutz schweren Artilleriefeuers hätten die Streitkräfte Russlands die Städte Bachmut und Awdijiwka angegriffen. Auch Kampfflugzeuge seien eingesetzt worden. Dem ukrainischen Militär zufolge konnte das Vorrücken der russischen Truppen zunächst abgewehrt werden.

News zum Ukraine-Krieg: Lage im Kernkraftwerk Saporischschja kann sich verschlimmern

Aktuell sei die bedrohliche Lage im russisch besetzten Kernkraftwerk Saporischschja in der Ukraine stabil und es gäbe kein Sicherheitsrisiko. „Dies kann sich jedoch jederzeit ändern“, betonte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York am vergangenen Donnerstag. Rafael Grossi, Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), forderte Moskau und Kiew vor dem Sicherheitsrat auf, einen Besuch internationaler Experten schnell zu ermöglichen. „Ich persönlich bin bereit, eine solche Mission zu leiten.“ Ohne physische Präsenz könne man wichtige Fakten nicht zusammentragen.

In Kiew forderte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen sofortigen Abzug der russischen Truppen aus dem Werk und warf Moskau „nukleare Erpressung“ vor. „Niemand sonst hat ein Atomkraftwerk so offensichtlich benutzt, um die ganze Welt zu bedrohen und Bedingungen zu stellen“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. (aa/cs/sne mit AFP/dpa)

Rubriklistenbild: © Alexey Maishev/Imago