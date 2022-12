News-Ticker

Russlands Ex-Präsident Medwedew meldet sich zu Wort. Indes erwartet die Ukraine die Einsatzbereitschaft der Patriot-Luftabwehrsysteme. Der Newsticker.

Kämpfe im Osten der Ukraine: Auch an den Feiertagen bleibt die Stadt Bachmut schwer umkämpft.

Auch an den Feiertagen bleibt die Stadt Bachmut schwer umkämpft. Kreml verstärkt Truppen: Russland schickt im Ukraine-Krieg weitere Truppen nach Belarus.

Russland schickt im Ukraine-Krieg weitere Truppen nach Belarus. Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 7.25 Uhr: In der Ukraine sind infolge russischer Angriffe auf das Energienetz trotz intensiver Reparaturarbeiten immer noch rund neun Millionen Menschen ohne Stromversorgung. „Aber die Anzahl und Dauer der Stromausfälle nimmt stetig ab“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Und in Kiew befürchtet man schon bald neue Wellen von Marschflugkörpern und Raketen – möglicherweise schon in der Neujahrsnacht.

Ukraine-Krieg: Patriot-System soll bald einsatzbereit sein – Heftige Kämpfe um Bachmut

+++ Update vom Dienstag, 27. Dezember, 6.25 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba gegenüber Associated Press werden die Patriot-Luftabwehrsysteme in der Ukraine voraussichtlich in etwa sechs Monaten einsatzbereit sein, sobald alle erforderlichen Vorbereitungen abgeschlossen seien. Kuleba zufolge habe die US-Regierung einen Aktionsplan ausgearbeitet, um die Patriot-Raketenbatterie in weniger als sechs Monaten einsatzbereit zu machen. Normalerweise dauere die Ausbildung bis zu einem Jahr.

+ Ein Patriot-Geschütz, das in Polen stationiert ist. Die USA haben der Ukraine die Luftabwehrsysteme zugesichert. (Archivfoto) © Christophe Gateau

Derweil dauern die Kämpfe um die ostukrainische Stadt Bachmut an. Russische Invasionstruppen und ukrainische Verteidiger setzten die Gefechte um die Frontstadt Bachmut im Osten der Ukraine fort. Dabei seien erneut mehrere Vorstöße russischer Einheiten abgeschlagen worden, teilte der Generalstab in Kiew mit.

Die Stadt Bachmut gilt als sogenannter Eckpfeiler der Front im Osten der Ukraine. Ein Durchbruch an dieser Stelle würde den russischen Truppen ein Vordringen tief ins Hinterland der ukrainischen Linien ermöglichen. Die Stadt ist inzwischen von den Verteidigern zur Festung ausgebaut worden.

Ukraine-Krieg: Sprecherin der Ukraine rechnet mit nahendem Großangriff

+++ 20.55 Uhr: Aufgrund von sichtbaren Vorbereitungen russischer Streitkräfte gehen die Verteidigungskräfte der Ukraine von einem erneuten massiven Angriff auf das Territorium des Landes aus. Das sagte die Sprecherin der Verteidigungskräfte im Süden der Ukraine, Natalija Humenjuk, am Montag (26. Dezember) im ukrainischen Fernsehen. Um den Verdacht zu Begründen, verwies sie auf mehrere Raketenträger im Meer sowie sichtbare Vorbereitungen, die denen im vergangenen Dezember sichtbar ähnelten.

„Es ist offensichtlich, dass sich die Russen auf etwas vorbereiten“, zitierte die Nachrichtenagentur Ukrinform Humenjuk, die neben einem groß angelegten Manöver auch mehrere kleinere gezielte Angriffe für denkbar hält. Dazu betonte sie, dass die Ukraine zwar bereit sei, auf Angriffe zu reagieren, rief aber dennoch dazu auf, den Gegner nicht zu unterschätzen.

Heftige Kämpfe im Ukraine-Krieg: Über 200 Angriffe auf Bachmut an nur einem Tag

+++ 17.10 Uhr: Auch an den Weihnachtstagen gibt es im Ukraine-Krieg vor allem an den Frontlinien bei Bachmut und Awdijiwka nördlich von Donezk weiterhin erbitterte Kämpfe. So berichtet das Online-Medium Ukrainska Pravda am Montag (26. Dezember) von 28 bewaffneten Auseinandersetzungen und 225 Artillerieangriffen, die binnen eines Tages stattgefunden hätten. Dazu beruft sich die Online-Zeitung auf Angaben des ukrainischen Militärsprechers Serhii Cherevatyi.

Während die russischen Truppen weiterhin großen Druck auf die ukrainischen Verteidiger ausübten, hätten letztere auch mehrere Angriffe „durch Mut und Koordination“ sehr erfolgreich abgewehrt und innerhalb derselben Zeit 90 Angreifer getötet und 110 weitere verletzt. Für Cherevatyi Anlass zur Hoffnung, dass die russischen Angriffe in den kommenden Tagen womöglich etwas abnehmen könnten. Auch an den Fronten von Luhansk gebe es ein „gewisses Momentum an Siegessicherheit“.

Ukraine-Krieg: Ukrainische Truppen vor Befreiung weiterer Teile von Luhansk?

+++ 15.35 Uhr: Nach Angaben des Gouverneurs der ukrainischen Region Luhansk, Serhiy Haidai, könnte ein weiterer Vorstoß ukrainischer Truppen an den Kriegsfronten der Region unmittelbar bevorstehen. Der Politiker berichtete gegenüber der Nachrichtenplattform Kyiv Independent davon, dass das Militär der Ukraine „nicht mehr weit“ von der besetzten Stadt Kremmina entfernt sei. Die Kleinstadt liegt nur wenige Kilometer nördlich der ebenfalls besetzten größeren Städte Lyssytschansk und Sjewjerodonezk.

Ex-Präsident Medwedew über Atomwaffen: „Das Einzige, was unsere Feinde heute aufhält“

Update vom Montag, 26. Dezember, 6.56 Uhr: Der frühere russische Präsident, Dmitri Medwedew, hat sich in einem Artikel im Amtsblatt Rossijskaja zur Rolle „des Westens“ im Ukraine-Krieg geäußert. „Das Einzige, was unsere Feinde heute aufhält, ist die Einsicht, dass Russland sich von den Grundsätzen der staatlichen Politik ... der nuklearen Abschreckung leiten lassen wird. Und im Falle einer realen Bedrohung wird es danach handeln“, wird Medwedew von SZ.de unter Verweis auf den Artikel zitiert.

Der Westen stünde dabei im Zwiespalt zwischen dem „brennenden Wunsch, Russland so weit wie möglich zu demütigen, zu beleidigen, zu zerstückeln und zu vernichten, und dem Wunsch, eine nukleare Apokalypse zu vermeiden“. Das Arsenal an Atomwaffen, über das Russland verfügt, wird von Experten auf rund 6000 Sprengköpfe geschätzt.

Ukraine-Krieg: Ex-Kommandeur kritisiert Militärführung

Update, 18.54 Uhr: Ein ehemaliger Kommandeur der russischen Armee hat die Pläne des Kreml im Ukraine Krieg stark kritisiert. Die Führung um Wladimir Putin zeichne sich durch eine „dumme Sturheit“ aus, schrieb Igor Girkin auf seinem Telegram-Kanal. Girkin ist überzeugter russischer Nationalist und ehemaliger Befehlshaber der Separatisten in der abtrünnigen Region Donezk. Er steht eigentlich hinter dem Angriff Russlands auf die Ukraine, hatte aber zuletzt die Militärführung in Moskau immer wieder stark kritisiert.

Seine aktuelle Kritik entzündete sich laut eines Berichts des Nachrichtenportal Newsweek an Plänen Russlands, eine neue Offensive in der Donbass-Region zu starten. „Meine Vorhersage: Dieser Versuch, die seit langem gut befestigten Linien des Gegners zu durchbrechen, wird scheitern.“

Russland baut Truppen in Belarus aus

Erstmeldung: Minsk – In einer Ölraffinerie in Belarus ist ein Feuer ausgebrochen. Der Brand in der „Naftan Ölraffinerie“ nahe der Stadt Wizebsk im Nordwesten des Landes sei am Sonntagmorgen (25.12.2022) festgestellt worden. Das meldete das belarussische Notfallministerium.. Darüber berichtet hatte das Nachrichtenportal Ukrainska Pravda aus der Ukraine.

Das Feuer konnte demnach kurz nach Ausbruch wieder gelöscht werden. Es sollen keine Menschen bei dem Unglück verletzt worden sein. Eine Ursache für den Brand wurde bislang nicht bekannt gegeben. Eine eingesetzte Kommission kümmere sich nun um die Ermittlungen.

Ukraine News: Wird Belarus doch noch Kriegspartei?

Belarus war aufgrund des andauernden Ukraine-Kriegs zuletzt wieder in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Das Land nördlich der Ukraine gilt als enger Verbündeter Russlands. Dessen Präsident Wladimir Putin hatte Machthaber Alexander Lukaschenko unlängst in der belarussischen Hauptstadt Minsk besucht.

Mittlerweile verstärkt Russland im Ukraine-Krieg seine in Belarus stationierten Truppen. Das melden übereinstimmend das US-amerikanische Institut für Kriegsstudien (ISW) und das ukrainische Militär. Moskau verlege demnach weitere Bataillone in die ukrainische Grenze zu Belarus. Während das ISW einen Angriff Russlands auf die Ukraine von belarussischem Boden aus weiterhin für unwahrscheinlich hält, müsse die Gefahr aber ernst genommen werden. Als Indiz für eine geplante Offensive wird die Errichtung eines Feldlazaretts gesehen. Russland hatte solche Lazarette auch kurz vorm Beginn der Kampfhandlungen im Ukraine-Konflikt im Februar 2022 grenznah errichtet. „Feldhospitäler sind nicht notwendig für Übungen und können ein Hinweis auf die Vorbereitung von Kampfhandlungen sein“, teilte das ISW mit. Lukaschenko hatte seine Militärbasen im Februar den Kreml-Truppen für ihren Angriff auf die Ukraine zur Verfügung gestellt.

Ukraine News: Lukaschenko trifft Putin in Moskau

Der Machthaber in Minsk wiederum traf am Samstag in Moskau zum Staatsbesuch ein. Dort betonte Lukaschenko erneut, dass sich sein Land nicht an einem Krieg gegen die Ukraine beteiligen würde. Aufgrund der zahlreichen Kooperationen mit Moskau sieht man in Kiew Belarus aber ebenso als Kriegspartei wie man in Moskau die Rolle des Westens einschätzt.

Der Staatsbesuch Lukaschenkos findet im Rahmen eines informellen Gipfels der Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GuS) statt. Der Staatenverbund früherer Sowjetrepubliken ist aus dem Zusammenbruch der UdSSR vor gut 30 Jahren hervorgegangen. Ende des Monats jährt sich auch der 100. Jahrestag der Gründung der Sowjetunion. (dil/dpa)

