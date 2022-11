Putin ruft persönlich nach Cherson-Evakuierung – skurriler Dialog in Moskau: „Sie wollen Flaggen!“

Kriegsdiplomatie im Ticker

Im Ukraine-Krieg forderte Kreml-Chef Putin die Evakuierung von Zivilisten aus dem annektierten Cherson. Die Zivilbevölkerung dürfe nicht unter Beschuss leiden. Der News-Ticker.

Putin fordert Cherson-Evakuierung : Der Kreml-Chef behauptet, sich Sorgen um Zivilisten zu machen.

München — Im Ukraine-Krieg greifen russische Truppen auch zivile Wohngebiete in der Ukraine mit Raketen sowie iranischen Kamikazedrohnen an. Ausgerechnet Kreml-Chef Wladimir Putin hat nun Sorgen über das Wohlbefinden der Zivilisten in Cherson geäußert.

„Jetzt müssen die Bewohner von Cherson von der Zone der gefährlichsten Kampfhandlungen evakuiert werden,“ sagte Putin laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass beim Gespräch mit jungen Menschen und Freiwilligen. Neben Donezk, Luhansk und Saporischschja wurde auch Cherson von Russland Ende September annektiert.

Putin verwies auf den Beschuss, die Gefechte sowie die ukrainische Gegenoffensive in der Region und betonte: „Die Zivilbevölkerung sollte nicht leiden.“ Putin lobte zudem die Arbeit von Freiwilligen. Sie würden alles tun, „um Menschen in sichere Gebiete zu bringen“.

Ukraine-Krieg: Freiwilliger erzählt Putin Lage in annektierten Gebieten — „sie wollen Russland-Flaggen“

Ein Freiwilliger berichtete dem Kreml-Chef über die Lage in den annektierten Regionen, die in Moskau als „neue Gebiete der Russischen Föderation“ bezeichnet werden. Seine Darstellung: Die Bevölkerung ist zufrieden über die Einnahme durch Russland. „In jeder Siedlung bitten sie uns, russische Flaggen mitzubringen“, behauptete der Freiwillige laut Tass.

Er versuche immer, eine bestimmte Anzahl von Flaggen in seinem Auto zu haben und sie zu verteilen. Die Forderung nach russischen Fahnen sei ein „sehr wichtiger Indikator“. So würden die Bewohner schließlich zeigen: „Wir stehen zusammen.“ Putin bestätigte: „So ist es!“ (bb)

