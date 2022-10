Ukraine-Krieg: Russland droht mit Abschuss von US-Satelliten

News-Ticker

Russland rekrutiert angeblich „Mörder und Vergewaltiger“ Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten und Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie in unserem News-Ticker. Die Angaben aus Russland und der Ukraine stammen teilweise von den Kriegsparteien im Ukraine-Konflikt und lassen sich deshalb nicht unmittelbar unabhängig überprüfen.

Update vom Donnerstag, 27. Oktober, 12.53 Uhr: Russland hat mit dem Angriff auf kommerzielle US-Satelliten gedroht, sollten diese im Ukraine-Krieg weiter zur Datenweitergabe an Kiew genutzt werden. Es sei eine gefährliche Tendenz, dass die USA zivile Satelliten für militärische Konflikte nutze, klagte Konstantin Woronzow, ein Vertreter des russischen Außenministeriums bei den Vereinten Nationen, einem Tass-Bericht in der Nacht zum Donnerstag (27. Oktober) zufolge.

„Die quasi-zivile Infrastruktur kann damit zum legitimen Ziel eines Gegenschlags werden“, warnte Woronzow. Der Westen setze damit die zivile Raumfahrt, aber auch viele soziale und wirtschaftliche Projekte auf der Erde einem Risiko aus.

Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine spielen Satellitenbilder für die Aufklärung eine bedeutende Rolle. Eine Reihe westlicher Staaten stellt Kiew dabei Daten für die Verteidigung zur Verfügung. Da Russlands Satellitennetz seinerseits weniger dicht ist, hat die Ukraine hier teilweise einen Informationsvorsprung. Russland ist durchaus in der Lage, Satelliten im Weltraum zu treffen. Im November vergangenen Jahres hatte Russland einen eigenen ausrangierten Satelliten mit einer Laserwaffe abgeschossen und damit international Empörung hervorgerufen.

News zum Ukraine-Krieg: Russland rekrutiert angeblich „Mörder und Vergewaltiger“

Erstmeldung vom Donnerstag, 27. Oktober: Kiew – Ukrainischen Angaben zufolge rekrutiert Russland im Zuge der Teilmobilmachung zahlreiche Gefängnisinsassen, um im Krieg mit der Ukraine zu kämpfen. „Nach den vorliegenden Informationen rekrutieren Vertreter privater Militärkampagnen Gefangene in den Justizvollzugsanstalten von Uljanowsk“, schrieb der Generalstab des Militärs auf Facebook. Die meisten Häftlinge seien „Mörder, Vergewaltiger und Drogenhändler“.

Derweil wurde ein Kraftwerk in Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim nach Behördenangaben von einer Drohne angegriffen. Das teilte Stadtchef Michail Raswoschaejew mit. Bei dem Angriff in der Nacht sei ein Transformator in Brand gesetzt worden, der zu der Zeit aber nicht am Netz gewesen sei. Niemand sei verletzt worden, Auswirkungen auf die Stromversorgung der Hafenstadt gebe es nicht. Die Drohne sei noch beim Anflug auf das Kraftwerk abgefangen worden, schrieb der Stadtchef auf Telegram. Sewastopol ist wichtig als Basis der russischen Scharzmeerflotte.

News zum Ukraine-Krieg: Russisches Tanklager brennt

Auf der seit 2014 von Russland beanspruchten Halbinsel hat es in den vergangenen Monaten mehrere Explosionen in Militäranlagen sowie Drohnenangriffe gegeben. Die Ukraine bekennt sich nicht offiziell dazu. Doch legen die Vorfälle nahe, dass Kiew über Möglichkeiten verfügt, auch weit hinter der Front anzugreifen.

In der russisch kontrollierten Stadt Schachtarsk im Donbass ging am Mittwoch (26. Oktober) nach Medienberichten ein Tanklager in Flammen auf. Die Stadt liegt etwa 50 Kilometer von der Front entfernt östlich von Donezk. Die ukrainische Armee greift mit Himars-Raketenwerfern aus den USA, die eine hohe Reichweite haben, immer wieder Nachschublinien der Russen an. (mit Agenturen)

