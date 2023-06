Ukraine-Krieg: Gegenoffensive trifft an drei Fronten auf Widerstand

Aktuelles Geschehen

Die Gegenoffensive Kiews beginnt. An mehreren Fronten kommt zu heftigen Kämpfen mit Russlands Armeen. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Erfolge an mehreren Frontabschnitten : Ukraine meldet Gebietsgewinne im Osten

: Ukraine meldet Gebietsgewinne im Osten Aktuelle Zahlen : Russland erleidet erneute hohe Verluste

: Russland erleidet erneute hohe Verluste Heftiger Widerstand : Experte fürchtet Pattsituation im Ukraine-Krieg

: Experte fürchtet Pattsituation im Ukraine-Krieg Die verarbeiteten Informationen insbesondere zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb nicht unabhängig überprüfen.

Kiew – Die Ukraine setzt ihre Gegenoffensive im Kampf gegen Russland offenbar an drei Frontabschnitten fort. Das gab die stellvertretende Verteidigungsministerin des Landes, Hanna Maliar, bekannt. Die eigenen Truppen würden dabei „allmählich, aber sicher“ Gebietsgewinne erzielen und den russischen Truppen deutliche Verluste zufügen, so Maliar laut dem US-Nachrichtensender CNN.

Den Angaben aus Kiew zufolge konzentrieren sich die Gefechte im Ukraine-Krieg demnach vor allem auf folgende Gebiete:

Bachmut : Die Stadt im Donezk Oblast ist erneut umkämpft. Ukraine soll Fortschritte bei der Befreiung der von Russland besetzten Stadt erzielen.

: Die Stadt im Donezk Oblast ist erneut umkämpft. Ukraine soll Fortschritte bei der Befreiung der von Russland besetzten Stadt erzielen. Makijiwka : Auch aus der Stadt direkt neben der Metropole Donezk werden Gefechte gemeldet.

: Auch aus der Stadt direkt neben der Metropole Donezk werden Gefechte gemeldet. Saporischschja: Rund um die Großstadt am Dnepr soll es ebenfalls zu Kämpfen kommen.

Ukraine-News: Erfolge an mehreren Frontabschnitten

Laut dem ukrainischen Verteidigungsministerium haben man allein um Bachmut die Front um 500 Meter verschieben können. In Saporischschja seien es bis zu 350 Meter gewesen. Unabhängig prüfen lassen sich die Zahlen aus dem Ukraine-Krieg nicht. Auch das in den USA beheimatete „Institute for the Study of War“ (ISW) meldete aber Angriffe der Ukraine im Rahmen der Gegenoffensive an drei Frontabschnitten im Osten des Landes. Laut dem ISW sollen der Ukraine dabei geringe, aber nicht näher spezifizierte Gebietsgewinne gelungen sein.

+ Ein ukrainischer Soldat im Einsatz an der Front im Krieg gegen Russland. © IMAGO/Madeleine Kelly

Neben Erfolgen an der Front hat Kiew auch erneut steigende Verluste Russlands im Ukraine-Krieg gemeldet. Fast 4000 russische Panzer sollen zerstört worden sein. Mehr als 870.000 russische Soldaten sollen demnach bereits getötet oder verwundet worden sein. Auch diese Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Russland selbst veröffentlicht keine aktuellen Zahlen zu Verlusten im Ukraine-Krieg.

Ukraine-News: Aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten

Soldaten: 217.910 (+ 580)

217.910 (+ 580) Flugzeuge : 314

: 314 Hubschrauber: 301 (+1)

301 (+1) Panzer : 3955 (+12)

: 3955 (+12) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 7667 (+14)

7667 (+14) Artilleriesysteme: 3793 (+10)

3793 (+10) Luftabwehrsysteme: 364

364 Fahrzeuge und Treibstofftanks: 6506 (+24)

6506 (+24) Schiffe und Boote: 18

18 Drohnen : 3333 (+)

: 3333 (+) Quelle: Generalstab der Ukraine vom 15. Juni 2023

Die ukrainischen Streitkräfte konzentrieren sich nach Erkenntnissen aus Großbritannien aktuell vor allem auf die Angriffe von Kommandoposten Russlands sowie auf Munitionsdepots. Kiew versuche so, den Druck auf die gesamte Front zu erhöhen. Das sei ein Zeichen dafür, dass die Ukraine kurz davor stünde, ihre „Hauptoffensiv-Einheiten“ einzusetzen. Wenn dies geschehe, „wird die Offensive in ihre entscheidende Phase eintreten“, so Jack Watling, Experte für Landkriegsführung am Royal United Services Institute London, in einem Bericht.

Ukraine trifft bei Gegenoffensive auf Widerstand

Laut mehreren Experten dürfte die Ukraine bei ihrer Offensive im Krieg gegen Russland in den kommenden Tagen aber auf heftige Widerstände treffen. Dabei müsste Kiew auch mit hohen Verlusten in den eigenen Reihen rechnen. Das gelte auch für die vom Westen gelieferten modernen Waffensysteme. Die Ukraine soll bereits zahlreiche Leopard-Panzer verloren haben. Andrew Latham, Professor für internationale Beziehungen am Macalester College in Saint Paul, Minnesota, sieht den Krieg längst in einer „für beide Seiten verletzenden Pattsituation“ angekommen, in der ein Durchbruch einer Partei kaum noch möglich erscheine.

„Angesichts der russischen Vorbereitungen und des Zustands des ukrainischen Militärs halte ich den Glauben vieler an einen entscheidenden Sieg Kiews auf dem Schlachtfeld im besten Fall für unangebracht und im schlimmsten Fall für wahnhaft“, fügte er hinzu.

