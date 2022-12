Ukraine-General nennt Waffen-Wunschliste, um Russland aus Land zu vertreiben - und warnt vor Ende Januar

News-Ticker zum Militärgeschehen

London rechnet nicht mit einer gemeinsamen Offensive von Russland und Belarus im Norden der Ukraine. Kiew berichtet von Folterkammern in Cherson. Der News-Ticker.

Update vom 15. Dezember, 16.57 Uhr: Der ukrainische Oberkommandierende Walerij Saluschnyj hat neue Waffen für einen Sieg über die russische Armee gefordert. „Ich brauche 300 Kampfpanzer, 600 bis 700 Schützenpanzer und 500 Haubitzen“, sagte der 49-Jährige in einem Interview der britischen Zeitschrift Economist.

Damit sei es möglich, die russischen Truppen auf die Positionen vor dem Einmarsch am 24. Februar zurückzudrängen, sagte Saluschnyj. Derzeit erhalte er jedoch weniger Mittel, als er benötige. Größere Operationen seien damit nicht durchführbar, trotzdem werde gerade eine neue ausgearbeitet. „Sie ist auf dem Weg“, versicherte der General.

Zugleich rechnet Saluschnyj im kommenden Jahr mit einer neuen russischen Großoffensive. „Im schlimmsten Fall Ende Januar“, sagte er. Die Russen würden rund 200.000 frische Soldaten dafür ausbilden. Die ukrainische Armee ihrerseits bereite ebenfalls eigene Reserven dafür vor. Ob die Offensive im ostukrainischen Donbass starten werde, im Süden, oder aus der nördlich angrenzenden Ex-Sowjetrepublik Belarus mit Stoßrichtung direkt auf Kiew, könne er noch nicht sagen. Dennoch werde die ukrainische Hauptstadt früher oder später erneut Ziel sein. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie Kiew erneut angreifen werden“, sagte Saluschnyj.

Ukraine meldet zwei Tote bei Beschuss von Cherson — Russland: „massivster Angriff seit 2014“ auf Donezk

Update vom 15. Dezember, 14.44 Uhr: Die USA wollen die Zahl der ukrainischen Soldaten, die sie in Deutschland für den Kampf im Ukraine-Krieg ausbilden lassen, nahezu verdoppeln. Gemäß den Plänen würde dann ein Bataillon (600 bis 800 Mitglieder) pro Monat ausgebildet. Das berichtet die New York Times. Start soll „Anfang 2023“ sein.

Update vom 15. Dezember, 11.38 Uhr: Bei dem Beschuss der Stadt Cherson durch die russische Armee am Donnerstag sind offenbar zwei Menschen ums Leben gekommen. Das verkündete der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidentenbüros, Kyrylo Tymoschenko, auf Telegram. Die beiden Opfer sollen sich den Angaben nach nur wenige hundert Meter von dem Verwaltungsgebäude entfernt aufgehalten haben.

Seit der Rückeroberung der Stadt Cherson durch die ukrainische Armee beschießen die russischen Streitkräfte die Stadt nahezu täglich mit Artillerie und Raketen.

Russland meldet Beschuss von Donezk: „Massivster Angriff seit 2014“

Update vom 15. Dezember, 9.05 Uhr: Russischen Angaben zufolge haben die ukrainischen Streitkräfte in der Nacht auf Donnerstag die von Russland besetzte Stadt Donezk in der Ostukraine beschossen. Die russischen Offiziellen sprachen von den härtesten Angriffen seit Jahren. „Heute Morgen um genau 7.00 Uhr haben sie das Zentrum von Donezk dem massivsten Angriff seit 2014 ausgesetzt“, schrieb der von Russland eingesetzte Bürgermeister Alexei Kulemzin auf Telegram. „Vierzig Raketen von Mehrfachraketenwerfern BM-21 Grad wurden auf Zivilisten in unserer Stadt abgefeuert.“ Die Angaben lassen sich aktuell nicht unabhängig überprüfen.

Britischer Geheimdienst rechnet nicht mit neuer Offensive in der Nordukraine

Update vom 15. Dezember, 8.30 Uhr: Trotz der jüngsten Truppenbewegungen von Russland nach Belarus, geht der britische Geheimdienst nicht von einer bevorstehenden gemeinsamen Offensive in der Nordukraine aus. Das geht aus dem täglichen Lagebericht des britischen Verteidigungsministeriums am Donnerstag hervor. „Es ist jedoch derzeit unwahrscheinlich, dass die ausübenden belarussischen Truppen und russischen Einheiten eine Streitmacht darstellen, die in der Lage wäre, einen erfolgreichen neuen Angriff auf die Nordukraine durchzuführen.“

Russland hatte in den vergangenen Tagen mindestens 60 Militärfahrzeuge nach Belarus verlegt. Auch die Regierung in Minsk hatte am Dienstag überraschend eine Truppeninspektion angeordnet, um die „Kampfbereitschaft“ der belarussischen Truppe zu überprüfen.

Update vom 14. Dezember, 21 Uhr: Die russische Armee hat seit vergangenem Freitag (8. Dezember) mindestens 60 Militärfahrzeuge nach Belarus verlegt.

Russische Armee verlegt offenbar 60 Militärfahrzeuge nach Belarus

Das geht aus einem Bericht des belarussischen Projekts Hajun vom Mittwoch hervor, das die Bewegungen der russischen Truppen überwacht. Demnach gehören zu den Fahrzeugen Ural-Lastwagen, Schützenpanzer und Tankwagen. Zudem seien in den vergangenen Tagen auch zwei Chargen militärischer Ausrüstung in Belarus angekommen, hieß es in dem Bericht weiter. Die Angaben ließen sich nicht verifizieren.

Nach Rückzug russischer Truppen aus Cherson offenbar Folterkammern für Kinder entdeckt

Erstmeldung vom 14. Dezember: Cherson – Am 11. November eroberten die ukrainischen Truppen im Rahmen ihrer Gegenoffensive Cherson zurück, Medienberichten zufolge hissten die verbliebenen Anwohner ukrainische Flaggen und feierten die Befreiung auf den Straßen. Ein Monat ist seitdem vergangen und immer mehr Details aus der Zeit der russischen Besatzung kommen nun ans Licht.

Ukrainischen Behördenangaben zufolge soll Russland sowohl in Cherson als auch in Charkiw Folterkammern für Kinder errichtet haben. Das bestätigte der Menschenrechtskommissar des ukrainischen Parlaments, Dmytro Lubinets, am Mittwoch, wie Kyiv Independent und Ukrainska Pravda berichteten.

Offenbar „Kinderzelle“ in Cherson entdeckt: Zeugen berichten von Folterkammer für Kinder

Ukrainische Behörden haben eigenen Angaben zufolge einen Raum entdeckt, in dem die russischen Besatzer in Cherson offenbar Kinder festhielten und folterten, sagte Dmytro Lubinets, der Menschenrechtskommissar der Werchowna Rada, wie das ukrainische Parlament genannt wird. Zeugenaussagen von Anwohnern zufolge sollen andere Folteropfer in der Einrichtung gewusst haben, dass ukrainische Kinder in diesem Raum von russischen Sicherheitsdiensten festgehalten wurden.

Dieses Zimmer sei von den russischen Streitkräften als „Kinderzelle“ bezeichnet worden, so der Bericht der Ukrainska Pravda weiter. Dort seien Minderjährige festgehalten worden, die sich aus Sicht der russischen Streitkräfte „widersetzten“.

„Ich dachte, dass der Tiefpunkt nach Butscha und Irpin nicht übertroffen werden könnte“

Die Kinder sollen demnach wenig Wasser und Essen erhalten haben und psychisch misshandelt worden sein. Beispielsweise habe man den Minderjährigen gesagt, dass ihre Eltern sie verlassen hätten und niemals zurückkehren würden. Zudem hätten Zeugen über den Fall eines 14-jährigen Jungen berichtet, der ein Foto von kaputter russischer Ausrüstung gemacht habe und deshalb gefoltert worden sei, so der Bericht weiter.

„Wir haben zum ersten Mal die Folter von Kindern aufgezeichnet“, sagte der Menschenrechtskommissar Lubinets Angaben von Kyiv Independent zufolge. „Ich dachte, dass der Tiefpunkt nach Butscha und Irpin nicht übertroffen werden könnte. Aber wir haben wirklich den Tiefpunkt in Cherson erreicht.“ Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.