Kiew zu 80 Prozent ohne Strom und Wasser – Macron spricht von Kriegsverbrechen

Blackouts im ganzen Land

Vor neun Monaten marschierte Russland in die Ukraine ein. Weite Teile der Region Kiew sind ohne Strom. Die jüngsten Angriffe sorgen für Entsetzen. News-Ticker zum Kriegsverlauf.

nach steigen: 80 Prozent von Kiew ohne Strom und Wasser Dieser News-Ticker zur militärischen Lage im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Update vom 24. November, 6.28 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bezeichnete die russischen Angriffe auf die ukrainische Strom- und Wasserversorgung als Kriegsverbrechen. „Jeder Schlag gegen zivile Infrastruktur stellt ein Kriegsverbrechen dar und darf nicht ungestraft bleiben“, sagte Macron. „Angesichts des nahenden Winters werden wir am 13. Dezember in Paris die internationalen Unterstützer der Ukraine versammeln, um dem Land zu helfen, Widerstand zu leisten und seinen Zugang zu Energie zu gewährleisten“, erklärte Macron. „Wir vergessen auch nicht Moldau, das ebenfalls von Wasser- und Stromausfällen betroffen ist.“

Nach Blackouts in Ukraine: Stromversorgung teilweise wieder hergestellt

Update vom 24. November, 6.07 Uhr: Es war eine dunkle Nacht in der Ukraine. Nach dem massiven russischen Raketenangriff haben ukrainische Techniker ein weiteres Mal die schwer angeschlagene Energieversorgung ihres Landes zu reparieren versucht. Das Präsidialamt in Kiew meldete am späten Mittwochabend, erste Erfolge: In 15 Gebieten gebe es teilweise wieder Strom, teilte Vizechef Kyrylo Tymoschenko mit. Zuvor kam es zu großflächigen Blackouts. Die Kernkraftwerke des Landes schalteten sich ab, die meisten Wärme- und Wasserkraftwerke fielen aus, wie das Energieministerium mitteilte. Am Donnerstag gehen die Reparaturarbeiten am Stromnetz in der Ukraine weiter.

Die Ukraine erwartet zudem ein weiteres Schiff, um Getreide für den Transport über das Schwarze Meer aufzunehmen. Am Mittwoch legten nach UN-Angaben drei Schiffe mit Getreide aus ukrainischen Häfen ab. Die Vereinten Nationen und die Türkei hatten die ukrainischen Exporte in Abstimmung mit Russland ermöglicht.

+ Ukraine-Krieg: Seit neun Monaten verwüsten massive russische Raketenangriffe das Land. Im befreiten Cherson (Foto) ist die Lage schwierig. © Bernat Armangue/dpa

Todeszahlen nach russischen Raketenangriffen steigen — 80 Prozent von Kiew ohne Strom und Wasser

Erstmeldung vom 23. November 2022:

Kiew — Am Mittwoch ist es in der ukrainischen Region zu schweren Raketenangriffen durch die russische Armee gekommen. Zentrales Ziel der Angriffe war wie schon in den vergangenen Wochen im Ukraine-Krieg die Hauptstadt Kiew. Die Zahl der Todesopfer ist am Mittwochabend auf sieben gestiegen. Der ukrainische Außenminister Oleksii Kuleba sprach von vier Opfern in dem Gebiet um die Hauptstadt. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko meldet drei Todesopfer aus dem Stadtgebiet. Rund 70 Raketen seien von russischen Flugzeugen auf Ziele der zivilen Infrastruktur abgefeuert worden. Der Großteil konnte ukrainischen Angaben zufolge von der Flugabwehr abgeschossen werden.

Ukraine-Krieg: 80 Prozent von Kiew nach Raketenangriffen ohne Strom und Wasser

Die russischen Angriffe zielten erneut auf die ukrainische Energieinfrastruktur ab — und das mit Erfolg. Wie Klitschko später bekannt gab, waren in Folge der Raketenangriffe 80 Prozent der Hauptstadt am Abend ohne Wasser und Strom. „Alle kommunalen Dienste arbeiten, um schnellstmöglich die Strom- und Wasserversorgung von Kiew wiederherzustellen“, sagte der Bürgermeister der Dreimillionenstadt weiter.

+ Bewohner von Kiew benutzen Plastikfolie, um die von den Raketenangriffen beschädigten Fenstern zu reparieren. © GENYA SAVILOV/afp

In den Stadtteilen von Kiew, die vom völligem Stromausfall betroffen sind, sollen nun handbetriebene Sirenen und Lautsprecher vor möglichen neuen russischen Luftangriffen warnen. Das teilte die Verwaltung der ukrainischen Hauptstadt am Mittwochabend mit. Polizei und Katastrophenschutz setzten solche Geräte ein. „Bitte beachten Sie diese Warnungen und suchen Sie im Fall von Luftalarm einen Schutzraum auf!“, hieß es. Die meisten Ukrainer haben auf ihrem Mobiltelefon eine App, die den Beginn und das Ende von Luftalarm anzeigt. Doch auch Mobiltelefone brauchen Strom.

Russische Raketenangriffe: AKW Saporischschja erneut von Stromversorgung abgeschnitten

Auch in anderen Teilen des Landes sei es zu großflächigen Blackouts gekommen. „Die heutigen Raketenangriffe haben zu vorübergehenden Abtrennung aller Atomkraftwerke und der Mehrzahl der Wärme- und Wasserkraftwerke geführt“, teilte das Energieministerium in Kiew am Mittwoch per Facebook mit. Auch das AKW Saporischschja sei in Folge der Angriffe wieder von der externen Stromversorgung abgeschnitten. Wie die Atomenergiebehörde IAEA berichtet, werden aktuell erneut Diesel-Generatoren zur Überbrückung eingesetzt. Russische Truppen halten das größte AKW Europas bereits seit Monaten besetzt. (fd mit dpa)

Rubriklistenbild: © Bernat Armangue/dpa