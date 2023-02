Kampfjet-Lieferung: EU-Chefdiplomat hält sie für denkbar – und vergleicht sie mit anderer „roter Linie“

News-Ticker

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell glaubt an einen Konsens in der Kampfflugzeuge-Debatte. News-Ticker zur Diplomatie im Ukraine-Krieg.

Brüssel/Berlin/Kiew - Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hatte sich zuletzt offen für Kampfjet-Lieferungen an Kiew gezeigt. Kanzler Olaf Scholz (SPD) und US-Präsident Joe Biden hingegen wollen solche Waffensystem bislang nicht an die von Russland angegriffene Ukraine abgeben.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schließt nun nicht aus, dass es trotz der Zurückhaltung dazu kommt. Auch die Lieferung von Panzern sei anfangs stark umstritten gewesen, sagte der Spanier vor einem EU-Ukraine-Gipfel in Kiew. Schließlich sei es bei dem Thema aber doch zu einer Einigung gekommen und man habe diese „rote Linie“ überschritten.

Warnungen vor Eskalationsrisiken habe es bislang bei allen Waffenlieferungen gegeben, sagte Borrell. Zwei Sicherheitsexperten sagten dagegen gegenüber Merkur.de, dass sie nicht an die Lieferung von Kampfjets glauben, da das Eskalationsrisiko zwischen der Nato und Russland zu hoch sei.

Die Frage, ob er selbst Kampfjet-Lieferungen befürworte, wollte der EU-Außenbeauftragte nicht beantworten. „Meine Aufgabe ist es, einen Konsens zu erzielen“, sagte Borrell. Dabei sei es nicht hilfreich, öffentlich Positionen zu vertreten, die diese Möglichkeit gefährden könnten.

Ukrainische Soldaten in Deutschland: Flugabwehr-Ausbildung für Kampf gegen Russland

Unterdessen sind ukrainische Soldaten für eine Ausbildung am Flugabwehrraketensystem Patriot in Deutschland eingetroffen. Die Gruppe aus etwa 70 Ukrainern sollte am Donnerstag (2. Februar) mit dem Training beginnen, wurde der Nachrichtenagentur dpa aus Sicherheitskreisen in Berlin erklärt.

Die Bundesregierung will der Ukraine in Absprache mit den USA ein ganzes Patriot-System zur Abwehr russischer Angriffen mit Drohnen, Raketen oder Flugzeugen überlassen. (frs mit Material von AFP und dpa)

