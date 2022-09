Ukraine erobert wohl weitere Stadt - Rückzug für Russlands verbliebene Soldaten enorm erschwert

News-Ticker

+ © Kostiantyn Liberov/dpa Ein ukrainischer Soldat schießt mit einer Waffe an der Front. (Foto vom 3.9.2022) © Kostiantyn Liberov/dpa

Die Ukraine treibt ihre Gegenoffensive weiter voran. Russische Soldaten fliehen offenbar. News-Ticker zum Kampfgeschehen im Ukraine-Krieg.

Update vom 12. September, 18.54 Uhr: Die Gegenoffensive der Ukraine geht offenbar weiter. CNN berichtet, dass Kiews Truppen den Fluss Siwerskyj Donez überquert haben und die Stadt Swjatohirsk eingenommen haben. Eine ukrainische Flagge weht demnach am Verwaltungsgebäude der Stadt. Dem Bericht nach wird dadurch russischen Truppen in der Region der Rückzug massiv erschwert. Besonders, falls die Soldaten der Ukraine noch weiter in Richtung Osten vordringen.

Russland rekrutiert neue Soldaten - „aus den ärmsten“ Regionen

Update vom 12. September, 18.42 Uhr: Russland hat offenbar neue Soldaten für den Ukraine-Krieg rekrutiert. Der Kyiv Independent berichtet unter Berufung auf den Geheimdienst der Ukraine, dass man Freiwillige aus dem entlegenen Osten für die Armee gewinnen konnte. Demnach handelt es sich um Menschen „aus den ärmsten und kältesten Regionen Russlands“.

Ukraine erreicht wohl Region Luhansk: Berichte über massenhafte Plünderungen fliehender Russen

Update vom 12. September, 16.30 Uhr: Läuft die ukrainische Gegenoffensive weiter an? Nach eigenen Angaben drängen Kiews Truppen die russischen Besatzer in einigen Gebieten im Osten und Süden zurück. So auch in der Donbassregion Luhansk?

Der Gouverneur der Oblast Luhansk, Serhiy Haidai, veröffentlichte auf Facebook ein Foto einer ukrainischen Flagge. Laut Kyiv Independent soll sie über einem Übergangsturm in Kuzemivka, einem Dorf in der Oblast Luhansk nahe der Grenze zur Oblast Charkiw, hängen.

Laut eigenen Angaben von Sonntagabend hat die Ukraine bisher rund 3.000 Quadratkilometer Fläche zurückerobert. Zur Einordnung: Das entspricht rund der dreifachen Fläche von Berlin. Russische Truppen haben jedoch nach wie vor eine Vielzahl an Gebieten unter Kontrolle.

Der Nachrichtendienst des ukrainischen Verteidigungsministeriums berichtet nun von massenhaften Plünderungen der russischen Soldaten auf ihrer „Flucht“ aus dem Oblast Charkiw.

Russische Soldaten würden Generatoren und persönliche Gegenstände der Einwohner stehlen. So seien etwa Telefone oder Computer entwendet worden. Dem Geheimdienst zufolge gab es auch Fälle von Plünderungen in Bildungseinrichtungen.

Ukriaine-Krieg: Strom-Totalausfall in Charkiw

Update vom 12. September, 14.40 Uhr: Erneuter Total-Stromausfall in der Ukraine. Diesmal ist die Metropole Charkiw betroffen. „Aufgrund von Beschuss sind Objekte der kritischen Infrastruktur außer Betrieb, infolgedessen fielen der Strom und die Wasserversorgung aus“, schrieb der Bürgermeister der Stadt, Ihor Terechow, auf Telegram. An der Behebung der Probleme werde gearbeitet. Abend zuvor hatte es bereits kurzzeitig einen großflächigen Stromausfall in den Gebieten Sumy, Charkiw, Donezk, Poltawa und Dnipropetrowsk gegeben.

Militärexperten zur Ukraine-Gegenoffensive: Putin macht „tödlichen Fehler“

Erstmeldung vom 12. September: Kiew/Washington - Der Thinktank „Institute for the Study of War“ (ISW) in Washington veröffentlicht seit der russischen Invasion in die Ukraine regelmäßig Analysen zum Kampfgeschehen - die jüngste klingt für Kremlchef Wladimir Putin nicht gut.

Anlass für diese Einschätzung sind die Erfolge der Ukraine bei ihrer Gegenoffensive. „Putin riskiert einen häufigen, aber tödlichen Fehler, indem er zu lange wartet, um Verstärkungen an die Luhansk-Front zu schicken“, zitiert Focus Online aus dem Papier (Anm.: Die ISW-Webseite war am 12. September - Stand 11 Uhr - vorübergehend nicht zu erreichen.)

Gar ein „Zeit-und-Raum-Dilemma“ sehen die ISW-Militärexperten für Putin, denn eigentlich müsste die russische Armee Truppen von anderen Kampfplätzen abziehen, um in den von ihnen besetzten Gebieten eine neue Verteidigungslinie aufzustellen - dafür sieht das ISW allerdings keine Anzeichen.

Frontverlauf im Ukraine-Krieg: Experten sehen Verschiebung

Bereits am Vortag meldete das ISW, dass die ukrainischen Soldaten von Präsident Wolodymyr Selenskyj innerhalb von fünf Tagen mehr Gelände zurückgewonnen als die russischen Truppen insgesamt seit April besetzt hätten. „Die Befreiung von Isjum wird der größte militärische Erfolg der Ukraine seit dem Sieg in der Schlacht vor Kiew im März“, hieß es in dessen Lageanalyse. Damit sei der von Russland geplante Vormarsch auf den Donbass von Norden her gescheitert, meinten die Experten. (frs mit dpa-Material)