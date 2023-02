„Schnell, hart und überzeugend“: Russlands Ex-Präsident Medwedew droht Ukraine mit Atomwaffen

News-Ticker

Im Ukraine-Krieg droht Russland mit einer harten Reaktion, sollte die Ukraine russisches Gebiet angreifen: Putin-Vertrauter Medwedew sagt, man halte sich alles offen. News-Ticker.

Medwedew droht mit Atomwaffen : Antwort auf ukrainischen Angriff werde „schnell, hart und überzeugend“ sein.

droht mit : Antwort auf ukrainischen Angriff werde „schnell, hart und überzeugend“ sein. Dieser News-Ticker zu Verhandlungen und Diplomatie im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Moskau - Putins Gefolgsmann Dmitri Medwedew hat der Ukraine mit einer harten Reaktion gedroht, sollte es im Zuge des Ukraine-Kriegs einen Angriff auf russisches Gebiet - einschließlich der annektierten Halbinsel Krim - geben. In einem Statement, das die russische Nachrichtenagentur Tass verbreitet, erklärt der Vize-Chef des russischen Sicherheitsrats: „Ich kann Ihnen versichern: Die Antwort wird schnell, hart und überzeugend sein.“

Russland setze sich bei der Art der Antwort keine Grenzen, drohte Medwedew weiter, und könne dabei Waffen aller Art einsetzen, „in Übereinstimmung mit unseren Doktrinen, einschließlich den Grundprinzipien der nuklearen Abschreckung.“ Er sage dies in Übereinstimmung mit Präsident Wladimir Putin, der dies ebenfalls „entschieden“ erklärt habe.

Russlands Ex-Präsident Medwedew droht Ukraine mit Atomwaffen

Es ist nicht das erste Mal, dass Medwedew mehr oder minder offen mit Atomwaffen droht. Auch dem Westen drohte der ehemalige russische Präsident bereits mit Vergeltungsschlägen.

+ Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew. © Artyom Geodakyan/Imago

Analysten: Putin streut absichtlich Nachrichten über ukrainische Angriffe auf Russland

Der Kreml versuche seit einiger Zeit, die Gefahr ukrainischer Angriffe auf russischen Staatsgebiet in den Fokus zu rücken, stellten die Analysten des „Institute for the Study on War“ vor wenigen Tagen fest. Putin wolle so die Ukraine als existenzielle Gefahr für Russland darstellen, um die innenpolitische Unterstützung für den Ukraine-Krieg zu stärken.

Zusätzlich wolle Russland womöglich erreichen, dass die Ukraine einen Teil ihrer Soldaten in Grenzregionen abziehe. Eine neue Großoffensive solle so auf eine weniger geschlossene ukrainische Armee treffen.

Ukraine-News: Putin erlässt Dekret - Terroralarm für unbegrenzte Zeit möglich

In dieses Bild passt auch ein Dekret, das Putin, der nach Einschätzung eines Russland-Experten einen Putsch befürchten könnte, Anfang dieser Woche erließ: Es erlaubt Gouverneuren, für unbegrenzte Zeit Terroralarm für ihr Gebiet zu verhängen. Alle russischen Grenzregionen haben dies seitdem getan - zuletzt die Region Belgorod am Samstag (4. Februar) nach einem angeblichen ukrainischen Beschuss einer russischen Fabrik. (smu mit Material von dpa)

Rubriklistenbild: © Artyom Geodakyan/Imago