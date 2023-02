Putin startet offenbar Offensive – Nato warnt vor Wettlauf gegen die Zeit

News-Ticker

Russland startet wohl die vielfach erwartete Offensive im Ukraine-Krieg. Die Nato warnt davor. Der News-Ticker.

Die verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Kiew/Bachmut – Zahlreiche Fachleute rechnen mit einer neuen Offensive der russischen Armee im Ukraine-Krieg. Das Thinktank „Institute for the Study of War“ sah laut mehreren Analysen bereits zahlreiche Hinweise für eine Rekrutierung von Soldaten. Ziel ist offenbar abermals die Eroberung des Donbass, insbesondere der Region Donezk.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Offensive hat laut Nato bereits begonnen

Laut einer Einschätzung der Nato hat die russische Offensive bereits begonnen: „Es ist klar, dass wir uns im Wettlauf der Logistik befinden. Schlüsselfähigkeiten wie Munition [...] müssen die Ukraine erreichen, bevor Russland die Initiative auf dem Schlachtfeld ergreifen kann“, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg der Financial Times.

+ In diesem vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Handout-Video feuert ein russischer BM-21 Grad-Mehrfachraketenwerfer im Rahmen der russischen Militäroperation in der Ukraine auf eine unbekannte Position. © SNA / Imago Images

„Wir sehen, was Präsident Putin nun tut: Er schickt jetzt Abertausende Truppen, akzeptiert eine sehr hohe Opferrate, nimmt große Verluste hin“, sagte er laut einem Bericht der ARD einen Tag vor einem Verteidigungsministertreffen in Brüssel. Außerdem schloss Stoltenberg eine Lieferung von Kampfjets an die Ukraine nicht aus. Das mache die Nato nicht zur Konfliktpartei, betonte er.

Die Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen finden seit Wochen rund um die Stadt Bachmut statt. Diese gilt als strategisch wertvoll, um weitere Gebiete zu erschließen. Dort gibt es schwere Verluste auf beiden Seiten. (tu)

Rubriklistenbild: © SNA / Imago Images