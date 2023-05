Putins Militärbasen auf der Krim enttarnt - detaillierte Karte zeigt Russlands Stellungen

Über 200 Standorte

Unerbittlich setzt sich der Krieg Putins gegen die Ukraine fort. Neben neuen Waffen, die die Krim erreichen können, sorgt auch eine Karte der Halbinsel für Aufsehen.

Krim/München - Die Halbinsel Krim ist einer von vielen Dreh- und Angelpunkten im Ukraine-Konflikt. Während die langanhaltenden Kämpfe um Bachmut sich fortsetzen, lieferte Großbritannien der Ukraine nun neue Raketen.

Die Geschosse vom Typ „Storm Shadow“ könnten auch Ziele auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim erreichen, hieß es in einem Bericht des US-Senders CNN am Donnerstag (11. Mai). Von Vorteil für die Ukraine um Präsident Wolodymyr Selenskyj könnte auch eine Karte der Halbinsel sein. Sie zeigt Russlands Standorte im Ukraine-Krieg - von Militärstützpunkten über Flugplätze bis hin zu Munitionsdepots.

Die Halbinsel Krim Russland hatte die zur Ukraine gehörende Halbinsel Krim im Frühjahr 2014 unter seine Kontrolle gebracht. Erste bewaffnete Zusammenstöße zwischen Anhängern der ukrainischen Regierung und prorussischen Demonstranten am 26. Februar 2014 mündeten schließlich in ein militärisches Eingreifen Russlands. Ein gesteuertes Referendum über die Eingliederung in die Russische Föderation führte im März des Jahres zu Annexion der Krim durch Moskau um Kreml-Chef Wladimir Putin. Präsident Selenskyj betonte seit dem russischen Angriffskrieg immer wieder, dass die Ukraine auch die Krim zurückerobern wolle. Immer wieder steht die Halbinsel im Fokus. Im Oktober ereignete sich eine Explosion und ein Feuer auf der Krimbrücke. Auch auf der Insel selbst kommt es immer wieder zu Explosionen.

Ukraine-Krieg: Krim-Karte enttarnt Putins Militärbasen - Das ist im Detail zu sehen

Ob die Ukraine nicht ohnehin schon im Besitz einer solch detaillierten Karte ist, bleibt offen. Erstellt wurde sie von Journalisten von Krym.realii, einem Projekt des ukrainischen Dienstes von Radio Free Europa/Radio Liberty. Insgesamt sind darauf 223 Standorte von militärischen Einrichtungen zu sehen.

+ Eine Satellitenaufnahme zeigt russische Militärfahrzeuge auf der Krim. (Archivbild) © AFP

Auf der interaktiven Krim-Karte können sich User im Internet Folgendes anzeigen lassen:

Übungsgelände

Tankstellen

Standorte von Hauptquartieren

Munitionsdepots

Standorte von Radar- und Luftverteidigungssystemen

Standorte von Flugplätzen

Einheiten verschiedener Militärzweige

Stützpunkte der russischen Schwarzmeerflotte

+ Eine Karte der Krim zeigt militärische Stellungen Russlands im Detail. © Screenshot radiosvoboda

Ob ein Kampf um die Krim bevorsteht, wird sich indes erst noch zeigen. Die Vorfälle auf der Halbinsel häuften sich jedoch. So war beispielsweise ein Treibstofflager in Brand geraten. Kiew übernahm in keinem der Fälle die Verantwortung, erklärte allerdings, dass die Zerstörung von Infrastruktur eine Vorbereitung auf die groß angekündigte Gegenoffensive sei. (mbr/dpa)

Rubriklistenbild: © AFP