Von Prigoschins Tod „begeistert“: Ukrainer feiern Flugzeugabsturz in Russland

Angeblicher Tod

Der angebliche Tod von Söldner-Chef Prigoschin, der maßgeblich an Russlands Krieg beteiligt war, sorgt in der Ukraine für Schadenfreude.

Kiew – Jewgeni Prigoschin, Kommandeur der Wagner-Söldnertruppe, ist wahrscheinlich für den Tod von zahlreichen Menschen in der Ukraine, im Namen Russlands, im Ukraine-Krieg verantwortlich. Da dürfte es kaum verwundern, dass sein angeblicher Tod nach einem Flugzeugabsturz vor wenigen Tagen, in der Ukraine auch mit Freude wahrgenommen wurde.

Inzwischen halten die USA eine absichtlich herbeigeführte Explosion an Bord des abgestürzten russischen Flugzeuges für wahrscheinlich. Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums erklärte, es gäbe keine Informationen über einen Abschuss der Maschine. Auch den Tod von Prigoschin hält das Pentagon im Moment nur für wahrscheinlich. Was genau passiert ist – unbekannt. Wladimir Putin hat Prigoschins Tod aber bei einer Kondolenzrede im russischen Staatsfernsehen indirekt zugegeben: „Er war ein Mensch mit einem komplizierten Schicksal – und er hat schwere Fehler gemacht“, sprach Putin in der Vergangenheitsform über den ehemaligen Söldner-Chef.

Prigoschin wohl tot: Ukrainer reagieren mit Humor

Gegenüber der US-Zeitung Politico zeigte sich der ukrainische Medienexperte Otar Dowschenko wenig betroffen über den mutmaßlichen Tod Jewgeni Prigoschins und weiteren Wagner-Personals. Im Gegenteil: „Ich bin begeistert, dass Menschen gestorben sind, die Tausende von Ukrainern getötet haben oder für deren Tötung verantwortlich waren. Sie werden keine Ukrainer mehr töten, noch werden sie einer Strafe entgehen.“

+ Die berüchtigten Wagner-Söldner haben sich, unter dem Kommando von Jewgeni Prigoschin und im Namen Russlands, am Ukraine-Krieg beteiligt. Den sehr wahrscheinlichen Tod des Wagner-Chefs nehmen in der Ukraine viele Menschen mit Freude wahr. © Uncredited/Prigozhin Press Service/AP/dpa/Archiv

Der ukrainische Standup-Comedian Anton Tymoschenko war auf Facebook zu Scherzen aufgelegt: „Prigoschin hat ausdrücklich darum gebeten, ihm mehr Waffen zu schicken“, denn der Comedian spielt hier auf die Theorie an, Prigoschins Flugzeug sei von einer russischen Luftabwehr-Rakete getroffen worden. Prigoschin kritisierte das russische Verteidigungsministerium in der Vergangenheit dafür, seinen Söldnern nicht genug Ausrüstung zur Verfügung gestellt zu haben.

In den Social Media in Deutschland hagelte es Sarkasmus und Memes nach dem Flugzeugabsturz. Die Satirike-Seite Der Postillon twitterte auf X per „Eilmeldung“: „Grundschullehrerin (94), die Putin einmal eine 4- gab, zufällig von Rudel Löwen zerfleischt.“

Das politische Satire-Magazin Extra 3 (NDR) veröffentlichte ein Meme mit Putin, der mit schelmischem Grinsen versichert, dass es kein Absturz war, sondern eine Speziallandung. Wir erinnern uns: Putin besteht darauf, dass sein Angriffskrieg in der Ukraine nur eine „Spezial-Operation“ ist.

Prigoschins Flugzeug wohl abgestürzt: Chefberater von Selenskyj äußert Theorie

Michailo Podoljak, Chefberater des Büros von Präsident Wolodymyr Selenskyj, zog seine eigenen Schlüsse aus dem noch nicht völlig aufgeklärten Ereignis am Rande des Ukraine-Kriegs. Für eine völlige Aufklärung müsse sich zunächst „der Nebel des Krieges lichten“, so Podoljak auf X (ehemals Twitter). Der Flugzeugabsturz könnte aber als „Putins Signal an die russischen Eliten vor den Wahlen 2024“ zu verstehen sein. Dieses Signal sei nichts Geringeres, als dass Verrat mit dem Tod bestraft wird, kommentierte Podoljak.

Die Schadenfreude und scharfen politischen Kommentare dürften wohl auf dem menschenfeindlichen Ruf der Wagner-Gruppe basieren. Wagner-Söldner kämpften bis Mai in der Ukraine. Sie sollen etwa die Stadt Bachmut, während der Gefechte dort, völlig zerstört haben. Ihnen wird zudem nachgesagt, Enthauptungen vorzunehmen und Zivilisten zu ermorden. Eigene Truppen habe Wagner wie „Fleischwellen“ in Bachmut bei Angriffen verheizt, wie der ukrainische Soldat Oleksandr Solonko am 18. Dezember aus Bachmut twitterte. (Emanuel Zylla)

