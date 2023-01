Waffen für die Ukraine: USA erwägt Lieferung von Schützenpanzern – Frankreich legt vor

Kriegs-Diplomatie im News-Ticker

Die Ukraine bittet ihre Verbündeten seit langem um Kampf- und Schützenpanzer westlicher Bauart. Nun kommen auch aus den USA positive Signale. Alle Infos im News-Ticker.

Kiew/Washington – Die US-Regierung erwägt die Lieferung von Schützenpanzern des Modells „Bradley“ an die Ukraine. Dabei handelt es sich um Fahrzeuge, die mit den deutschen Modellen Marder oder Puma vergleichbar sind.

Die gepanzerten Kettenfahrzeuge verfügen laut US-Militär normalerweise über eine Kanone, ein Maschinengewehr sowie panzerbrechende Raketen. US-Präsident Joe Biden bejahte am Mittwoch die Frage eines Reporters, ob die Lieferung der Schützenpanzer an die Ukraine von der Regierung erwogen werde. Er nannte keine Einzelheiten. Damit blieb zunächst unklar, welche Modellvariante des „Bradley“ für Kiew in Frage käme.

Panzer-Lieferung aus Frankreich: Wolodymyr Selenskyj bedankt sich für Spähpanzer

Frankreich sagte der Ukraine am Mittwoch (4. Januar) die Lieferung „leichter Kampfpanzer“ zu. Es geht dabei um den Spähpanzer AMX-10 RC. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die angekündigte Lieferung französischer Spähpanzer als wichtiges Signal auch an andere westliche Staaten gewertet. „Frankreich hebt die Verteidigungsunterstützung für die Ukraine auf ein neues Level und ich danke Präsident (Emmanuel) Macron für diese Führungsrolle“, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache am Mittwochabend.

Wie viele Panzer Frankreich der Ukraine bis wann übergeben will, war zunächst noch unklar. Aus dem Élyséepalast hieß es, dies seien die ersten Kampfpanzer westlicher Bauart, die an die ukrainischen Streitkräfte geliefert würden. Selenskyj lobte: „Das sendet ein klares Signal an alle unsere Partner: Es gibt keinen rationalen Grund, weshalb Panzer westlicher Bauart bislang nicht an die Ukraine geliefert wurden.“

Waffen für die Ukraine: Bundestags-CSU will europäische Initiative für Lieferung von Kampfpanzern

Tatsächlich hat die Ukraine in der Vergangenheit bereits westliche Panzer erhalten, wobei es sich dabei eher um Truppentransporter wie das US-Modell M113 - ein kleineres Kettenfahrzeug - handelte. Deutschland hat der Ukraine zudem 30 Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard zur Verfügung gestellt. Einen vollwertigen westlichen Kampfpanzer wie zum Beispiel das französische Modell Leclerc oder den deutschen Leopard hat die Ukraine bislang nicht erhalten.

Für die deutsche Regierung wird es immer schwieriger, ihre Ablehnung von der Bereitstellung von Kampfpanzern für die Ukraine zu begründen. Die Bundestags-CSU fordert nun eine europäische Initiative der Bundesregierung, um gemeinsam mit Bündnispartnern Kampfpanzer westlicher Bauart an die Ukraine zu liefern. „Wir wollen, dass die Ukraine ihr Recht auf Selbstverteidigung wahrnehmen kann. Dafür braucht sie mehr schwere Waffen - auch Leopard-2-Panzer“, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt der Deutschen Presse-Agentur. „Die Bundesregierung muss eine europäische Initiative zur gemeinsamen Abgabe von Kampfpanzern starten“, verlangte er.