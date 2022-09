Dingo statt Leopard: Deutschland liefert Ukraine Raketenwerfer und gepanzerte Fahrzeuge

Krieg in der Ukraine

+ © Philipp Schulze/dpa Das Allschutz-Transport-Fahrzeug vom Typ Dingo der Bundeswehr steht auf dem Truppenübungsplatz. © Philipp Schulze/dpa

Deutschland wird der Ukraine weitere schwere Waffen liefern. Das bestätigte Verteidigungsministerin Lambrecht. Allerdings nicht die geforderten Kampfpanzer.

Berlin - Immer wieder hatte Kiew schwere Waffen zur Verteidigung gegen die russischen Truppen im Ukraine-Krieg gefordert, auch innerhalb der Ampel-Koalition mehrten sich Rufe nach neuer Unterstützung in dieser Art. Grüne und FDP hatten den Druck auf die SPD und Kanzler Olaf Scholz erhöht. Offenbar jetzt teilweise mit Erfolg.

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht kündigte an, der Ukraine zwei weitere Mehrfachraketenwerfer Mars sowie 50 gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Dingo zu liefern. Zudem würden auch 200 Raketen für die Mars-Systeme überlassen. Das sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag in Berlin. Der vielfach geforderte Kampfpanzer Leopard 2 steht allerdings offenbar nicht auf dem Lieferzettel.

Deutschland liefert Ukraine schwere Waffen – aber keine Leopard-Panzer

„Der brutale russische Angriff auf die Ukraine ist eine Zäsur. Und wir stehen im mutigen Kampf der Ukrainer klar an ihrer Seite, durch die Verhängung von Sanktionen gegen Russland. Wir bieten rund eine Million Geflüchteten eine Zuflucht“, sagte Lambrecht. „Wir unterstützen finanziell und wir unterstützen auch durch die Lieferung von Waffen. Und es macht Mut zu sehen, welche Erfolge die Ukraine gerade in den letzten Tagen, auch mit Hilfe deutscher Waffen, erzielen konnte.“

Beim Fahrzeug vom Typ Dingo handelt es sich um ein Allschutz-Transportfahrzeug, das gepanzert, luftverladbar und bewaffnet ist. Das Radfahrzeug wird vornehmlich für Patrouillen- und Spähfahrten verwendet. Die Regierung in der Ukraine und auch einige hochrangige Politiker in Deutschland - neben Mitgliedern der Ampel-Regierung auch Oppositionsführer und CDU-Chef Friedrich Merz - hatten eigentlich Leopard-Kampfpanzer gefordert. (dpa/mt)