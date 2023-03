Russische Verluste: Moskau verliert im Ukraine-Krieg bereits mehr als 171.000 Soldaten

News-Ticker

Die Kämpfe in der Ukraine gehen mit unveränderter Härte weiter. Unterdessen ist die Ausbildung ukrainischer Soldaten in Großbritannien und den USA abgeschlossen. Der News-Ticker.

Update vom 27. März, 13.20 Uhr: Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben weitere russische Militärfahrzeuge zerstört. Das geht aus dem Bericht des Generalstabs hervor. Zudem sollen 610 russische Soldaten im Kampf gefallen sein. Die russischen Verluste im Überblick:

Soldaten: 171.160 (+610)

171.160 (+610) Flugzeuge: 305

305 Hubschrauber: 291

291 Panzer: 3.595

3.595 Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6.953 (+6)

6.953 (+6) Artilleriesysteme: 2.638 (+7)

2.638 (+7) Flugabwehrsysteme: 277

277 Mehrfachraketenwerfer: 523 (+1)

523 (+1) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5.493 (+7)

5.493 (+7) Schiffe: 18

18 Drohnen: 2.216

2.216 Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 27. März. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-Krieg: Ukrainische Soldaten beenden Ausbildung

Erstmeldung vom 27. März: Kiew – Nach ihrer Ausbildung an Kampfpanzern vom Typ Challenger 2 in Großbritannien sind ukrainische Soldaten auf dem Weg an die Front. „Es ist wirklich inspirierend, die Entschlossenheit ukrainischer Soldaten mitzuerleben, die ihre Ausbildung auf britischen Challenger-2-Panzern auf britischem Boden abgeschlossen haben“, sagte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace einer Mitteilung vom Montag (27. März). „Sie kehren besser ausgerüstet, aber nicht weniger gefährdet in ihre Heimat zurück. Wir werden ihnen weiterhin zur Seite stehen und alles tun, um die Ukraine so lange wie nötig zu unterstützen.“

Das Training sei abgeschlossen, hieß es vom Verteidigungsministerium. Dabei ging es unter anderem darum, wie Challenger-Besatzungen zusammenarbeiten und kommandiert werden sowie Ziele effektiv identifiziert und angegriffen werden. „Wir waren alle sehr beeindruckt von den gezeigten Fähigkeiten und haben keine Zweifel, dass unsere Freunde die Challenger-2-Panzer in den kommenden Schlachten effektiv einsetzen werden, wenn sie zur Verteidigung ihres Heimatlandes kämpfen werden“, sagte Oberstleutnant John Stone, der die Ausbildung geleitet hatte.

Großbritannien hatte im Januar als erstes Land die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine angekündigt und damit Verbündete wie Deutschland unter Druck gesetzt, selbst Panzer zu schicken. Insgesamt stellt London 14 Challenger 2 zur Verfügung.

Ukraine-Krieg: Ausbildung am Raketenabwehrsystem Patriot abgeschlossen

Wie die Tagesschau berichtet, sind Soldaten aus der Ukraine in einem Crash-Kurs auf der US-Militärbasis Fort Sill in Oklahoma am hochmodernen Raketenabwehrsystem Patriot geschult worden. Die eigentliche Ausbildung in Fort Sill, die auch die Wartung und Instandsetzung des Patriot-Systems umfasste, hätten die Ukrainer jetzt abgeschlossen. In einigen Wochen würden sie wieder im Krieg sein, um ihr Land gegen die russischen Invasoren zu verteidigen.

Nach Angaben der Tagesschau habe das Training insgesamt nur 10 Wochen gedauert. Das sei deutlich weniger, als es das US-Verteidigungsministerium erwartet hatte. Es sei ein sehr intensives Training gewesen, sechs Tage die Woche von morgens 7 Uhr bis abends um 17 Uhr oder 18 Uhr, so ein leitender US-Militär. (mit Nachrichtenagenturmaterial)

