Schwere Verluste für Russland: Fast 150.000 russische Soldaten seit Kriegsbeginn getötet?

News-Ticker

Im Ukraine-Krieg muss Russland weiter Verluste hinnehmen. Ukrainische Truppen attackieren russische Stellungen. Der News-Ticker.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Die aktuellen Zahlen nach Angaben des ukrainischen Generalstabs

im Die aktuellen Zahlen nach Angaben des ukrainischen Generalstabs Neue Verluste für Russland : Ukraine attackiert russische Stellungen

für : Ukraine attackiert russische Stellungen Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt im Newsticker. Die verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 1. März, 11.00 Uhr: Russland will auf der widerrechtlich annektierten Krim offenbar mit mehreren Maßnahmen seine Verteidigungspositionen stärken. Das erklärte die Leiterin des gemeinsamen Pressezentrums des ukrainischen Einsatzkommandos Süd, Natalia Humeniuk, in einer Sendung des nationalen Fernsehens. „Zu diesem Zweck wurden sogar Wehrpflichtige aus der Region Tscheljabinsk herangezogen“, sagte sie. Tscheljabinsk liegt in Südrussland, nahe der kasachischen Grenze.

Den Angaben zufolge versuchen die Russen auf der Krim eine feste Verteidigungslinie zu errichten und sicherzustellen, dass sie in der Lage sind, die Halbinsel gegen eine mögliche ukrainische Offensive zu halten. „Aber das wird ihnen das alles nichts nützen. Sollen sie doch graben, das beschäftigt ihre Hände erst einmal“, fügte Humeniuk nach Angaben von ukrinform.net hinzu.

+ Ein ukrainischer Soldat feuert eine Granate mit einem französischen Mörser bei Bachmut ab. © Yasuyoshi Chiba/AFP

Verluste für Russland: Ukraine attackiert russische Stellungen

Erstmeldung: Russland erleidet weitere Verluste im Ukraine-Krieg. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs haben die Luftstreitkräfte in der Nacht drei Angriffe auf russische Stellungen gestartet. Raketen- und Artillerieeinheiten sollen neben militärischer Ausrüstung auch zwei Flugabwehrsysteme getroffen haben. Wo sich der ukrainische Gegenangriff ereignete, teilte der Generalstab aber nicht mit. Entlang der Frontlinie bei Kupjansk und Lyman versuchte das russische Militär eine Offensivaktion – angeblich jedoch ohne Erfolg. Auch an den Fronten von Awdijiwka und Schachtarsk seien die russischen Offensiven erfolglos geblieben, hieß es weiter.

Russische Verluste: Die aktuellen Zahlen nach Angaben des ukrainischen Generalstabs

Der ukrainische Generalstab hat die aktuellen Zahlen zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach sollen innerhalb eines Tages etwa 650 russische Soldaten im Kampf gefallen sein. Zudem habe das ukrainische Militär sieben Panzer der russischen Armee zerstört. Die Zahlen im Überblick:

Soldaten: 149.890 (+650)

149.890 (+650) Flugzeuge: 300

300 Hubschrauber: 288

288 Panzer: 3.395 (+7)

3.395 (+7) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6.638 (+8)

6.638 (+8) Artilleriesysteme: 2.393 (+10)

2.393 (+10) Flugabwehrsysteme: 247

247 Mehrfachraketenwerfer: 479 (+1)

479 (+1) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5.257 (+5)

5.257 (+5) Schiffe: 18

18 Drohnen: 2.055 (+4)

2.055 (+4) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 1. März

Die Zahlen des ukrainischen Generalstabs lassen sich nicht unabhängig prüfen. Moskau hält sich mit Angaben zu eigenen Verlusten zurück – offizielle Zahlen werden nicht genannt. (Redaktion mit Agenturmaterial)

Rubriklistenbild: © Yasuyoshi Chiba/AFP