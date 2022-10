Verluste für Russland: Moskau mangelt es an fähigen Offizieren

News-Ticker

News aus dem Ukraine-Krieg: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

Moskau - Russland tut sich im Ukraine-Krieg vor allem auf dem Boden enorm schwer. Die Verluste, die die russischen Streitkräfte hinnehmen müssen, sind in der Tat ungemein hoch. So gibt der ukrainische Generalstab in seinem Bericht vom 19. Oktober die Zahl der gefallenen russischen Soldaten mit 66.280 an. Zum Vergleich: Im Vietnam-Krieg haben nach offiziellen Angaben 58.220 US-amerikanische Soldaten ihre Leben verloren. Und im Krieg in Afghanistan (1979 bis 1989) gab es auf sowjetischer Seite 14.453 getötete Soldaten.

News zum Ukraine-Krieg: Die Verluste Russland im Überblick

Soldaten: 66.280 (+430 zum Vortag)

66.280 (+430 zum Vortag) Flugzeuge: 269 (+1)

269 (+1) Hubschrauber: 242 (+0)

242 (+0) Panzer: 2554 (+6)

2554 (+6) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 5235 (+16)

5235 (+16) Artilleriesysteme: 1637 (+15)

1637 (+15) Luftabwehrsysteme: 189 (+1)

189 (+1) Mehrfachraketenwerfersysteme: 372 (+0)

372 (+0) Autos und andere Fahrzeuge: 3999 (+14)

3999 (+14) Schiffe: 16 (+0)

16 (+0) Unbemannte Kampfdrohnen: 1286 (+10)

1286 (+10) Stand: Mittwoch, 19. Oktober 2022

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

News zum Ukraine-Krieg: Russland mangelt es an kompetenten Führungspersonal

Nach Einschätzung britischer Geheimdienste sind die Probleme an der Front in der Ukraine zum Teil auf einen Mangel an kompetentem Führungspersonal zurückzuführen. Die Armee habe immer weniger fähige Nachwuchsoffiziere, die neue Rekruten anleiten und führen könnten, hieß es am Mittwoch (19. Oktober) im täglichen Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums. Dies verschlechtere wohl die Moral und den Zusammenhalt in den russischen Truppen.

Vier von fünf Generälen mit direkter operativer Verantwortung für den im Februar von Russland begonnenen Angriffskrieg seien mittlerweile entlassen worden – ihre Nachfolger hätten die Situation nicht verbessert, sind die Briten überzeugt. In der russischen Armee habe eine solche Führungsschwäche noch stärkere Auswirkungen als es in einer westlichen der Fall wäre, da die russische Doktrin vorsehe, dass statt einer kollektiven Anstrengung eher persönliche Entscheidungen eines einzelnen Kommandeurs zählten. (cs/dpa)

