Ukraine-Krieg: Russland geht von langem Konflikt mit dem Westen aus

Der Kampf um Bachmut dauert weiter an. Russland erleidet im Ukraine-Krieg schwere Verluste. Der News-Ticker.

Einschätzung des Kreml : Russland erwartet langen Konflikt mit dem Westen um Ukraine

: Russland erwartet langen Konflikt mit dem Westen um Ukraine Erhebliche Verluste für Russland : Ukrainisches Militär veröffentlicht aktuelle Zahlen

für : Ukrainisches Militär veröffentlicht aktuelle Zahlen Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt. Die verarbeiteten Informationen zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Kiew – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach seiner Teilnahme am virtuellen Weltgipfel für Demokratie betont, dass die Demokratie unbedingt und schnellstmöglich einen Sieg brauche. „Und wir alle zusammen – Ukrainer, alle Europäer, unsere amerikanischen Verbündeten, unsere Freunde auf allen Kontinenten – in Afrika, Asien, Lateinamerika, Australien – werden alles tun, um diesen Sieg näherzubringen“, sagte Selenskyj am Mittwoch (29. März) in seiner abendlichen Videoansprache. „Den Sieg der Ukraine, den Sieg der Freiheit, den Sieg für die regelbasierte internationale Ordnung.“

Die USA richteten den virtuellen Gipfel gemeinsam mit Costa Rica, den Niederlanden, Südkorea und Sambia aus. US-Präsident Joe Biden hatte schon im Dezember 2021 zu einem virtuellen Treffen dieser Art geladen. Selenskyj unterstrich Bidens führende Rolle in der Konsolidierung der demokratischen Welt. „Und diese Einigkeit reicht, wie wir sehen, aus, um für die Freiheit zu kämpfen“, sagte er. „Aber um den Kampf gegen die Tyrannei zu gewinnen, brauchen wir mehr Einigkeit.“

Vizeministerin: Russische Verluste bis zehnmal höher als ukrainische

Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar gab erstmals konkretere Einblicke in die Verluste der Streitkräfte. Demnach sind die Zahlen der Toten auf russischer Seite deutlich höher als auf der ukrainischen. „Es gibt Tage im Osten, an denen das Verhältnis der Verluste (Todesopfer) bei 1 zu 10 liegt“, teilte sie am Mittwoch auf Telegram mit. „Das ist natürlich nicht jeden Tag der Fall, und das durchschnittliche Verhältnis ist niedriger, aber immerhin.“

+ Ukrainische Soldaten feuern einen Mörser auf russische Stellungen an der Frontlinie bei Bachmut ab. (Symbolbild) © Libkos/AP

Das ukrainische Militär hat bisher keine Angaben zu den eigenen Verlusten seit Kriegsbeginn vor über einem Jahr gemacht. Dagegen wird eine tägliche Statistik mit den angeblichen Verlusten des russischen Militärs veröffentlicht. Demnach haben die russischen Streitkräfte bisher über 172.000 Tote zu beklagen. Das russische Militär macht seinerseits auch keine Angaben zu den eigenen Verlusten. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace schätzte die russischen Verluste an Toten und Verwundeten am Mittwoch auf rund 220.000 ein, wie Sky News berichtete.

Ukraine-Krieg: Kreml erwartet langen Konflikt mit dem Westen um Ukraine

Russland stellt sich nach Kremlangaben auf einen langen Krieg mit dem Westen um die Ukraine ein. „Das ist eine Konfrontation mit feindlichen Staaten, mit unfreundlichen Ländern, das ist ein hybrider Krieg, der von ihnen gegen unser Land losgetreten wurde. Das ist für eine lange Zeit“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch. „Hier brauchen wir Härte, Selbstüberzeugung, Zielstrebigkeit und Geschlossenheit um den Präsidenten.“

Russische Verluste: Moskau verliert 610 Soldaten an einem Tag

Nach Angaben des ukrainischen Militärs sind innerhalb eines Tages 610 weitere russische Soldaten im Ukraine-Krieg gefallen. Das geht aus dem Bericht des Generalstabs vom Mittwoch (29. März) hervor. Die Zahlen im Überblick:

Soldaten: 172.340 (+610)

172.340 (+610) Panzer: 3.609 (+7)

3.609 (+7) Flugzeuge: 306 (+1)

306 (+1) Hubschrauber: 291

291 Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6.966

6.966 Artilleriesysteme: 2.659 (+6)

2.659 (+6) Flugabwehrsysteme: 277

277 Mehrfachraketenwerfer: 526 (+1)

526 (+1) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5.507 (+5)

5.507 (+5) Schiffe: 18

18 Drohnen: 2.239 (+4)

2.239 (+4) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 29. März. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Kiews Luftwaffensprecher: Brauchen moderne Jets

Die Luftstreitkräfte der Ukraine benötigen nach den Worten ihres Sprechers Juri Ihnat „dringend“ moderne Kampfflugzeuge. „Uns helfen weder die polnischen noch tschechischen Migs, ebenso wie Mirages oder Tornados“, sagte Ihnat am Mittwoch im ukrainischen Fernsehen. Die von den Nachbarn erhaltenen Migs seien zwar eine willkommene und notwendige Verstärkung, doch benötige die Ukraine vielmehr Mehrzweckkampfflugzeuge der vierten Generation, wie etwa die amerikanische F-16. Da die Ausbildung von Piloten und Bodenpersonal an diesen Maschinen „kein einfacher Prozess“ sei, wäre eine Entscheidung „möglichst gestern“ nötig. (mit Agenturmaterial)

Rubriklistenbild: © Libkos/AP