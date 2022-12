Verluste für Russland nach schweren Kämpfen im Osten der Ukraine

News-Ticker

Russland erleidet im Ukraine-Krieg weiter Verluste. Zahlreiche russische Soldaten sollen bei schweren Kämpfen in der Ukraine gefallen sein. Der News-Ticker.

Panzerabwehr zerstört: Ukrainische Kamikaze-Angriffsdrohne trifft Raketenkomplex der russischen Invasoren.

Ukrainische Kamikaze-Angriffsdrohne trifft Raketenkomplex der russischen Invasoren. Verluste an Waffen und Munition: Russland sucht Hilfe in Nordkorea.

Russland sucht Hilfe in Nordkorea. Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unseren News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 8.25 Uhr: Wie der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte mitteilt, haben ukrainische Soldaten russische Angriffe in der Nähe von 14 Siedlungen in den Oblasten Charkiw, Luhansk und Donezk abgewehrt. Das ukrainische Militär traf auch zwei russische Kontrollpunkte und vier russische Lager mit militärischer Ausrüstung.

Verluste für Russland: Schwere Kämpfe im Osten der Ukraine

Update von Mittwoch, 14. Dezember, 7.10 Uhr: Im Verlauf schwerer Kämpfe im Osten der Ukraine haben die ukrainischen Streitkräfte den russischen Besatzern nach eigenen Angaben schwere Verluste zugefügt. Allein in der Ortschaft Kadijewka in der Region Luhansk seien rund 60 russische Soldaten getötet und 100 weitere verwundet worden, teilte der Generalstab in Kiew am Dienstagabend (13. Dezember) mit. Bei Melitopol im Süden des Landes seien bei Angriffen auf einen Kommandostab und Artilleriepositionen rund 150 russische Soldaten verwundet worden. Die Angaben konnten von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.

+ Ukrainische Soldaten feuern eine Kanone auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut, Region Donezk, Ukraine. © Libkos/dpa

Russland verzeichnet im Ukraine-Krieg Verluste: Soldaten erschießen eigene Armee-Mitglieder

+++ 21.30 Uhr: Immer wieder kommt es offenbar dazu, dass russische Truppen versehentlich ihre eigenen Armee-Mitglieder erschießen. „Neben den erheblichen Verlusten der russischen Besatzungstruppen an Soldaten auf dem Territorium der Ukraine infolge der Aktionen der ukrainischen Streitkräfte erleidet der Feind auch Verluste durch das sogenannte ‚friendly fire‘“, schrieb der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte in einer Nachricht auf Facebook. Zuvor hatte es bereits seitens des „Institute for the Study of War“ (ISW) ähnliche Meldungen gegeben.

Neue Verluste für Russland: Ukraine meldet weitere Erfolge

+++ 20.15 Uhr: Bei einem Angriff der ukrainischen Streitkräfte auf die Stadt Kadiwka in der Oblast Luhansk erlitten die russischen Truppen enorme Verluste von bis zu 60 getöteten Soldaten und einhundert Verletzten. Das geht aus dem jüngsten Bericht des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte am heutigen Abend hervor. Demnach soll sich der Angriff am 11. Dezember ereignet haben.

Darüber hinaus wird erklärt, dass die ukrainischen Verteidigungskräfte erfolgreiche Angriffe auf die russischen Truppen in der Oblast Saporischschja durchführen konnten. Dabei sei die Armeeführung der besetzten Stadt Melitopol, sowie Artilleriesysteme und weitere militärische Ausrüstung getroffen worden.

Weitere Verluste für Russland im Krieg: Ukraine meldet Erfolg in Luhansk

+++ 18.55 Uhr: Serhij Haidai, der Leiter der ukrainischen Militärverwaltung des Gebiets Luhansk, berichtet via Facebook, dass die russischen Truppen an der Front Svatove-Kreminna erfolgreich zurückgedrängt werden konnten. „Wir rücken an der Front Svatove-Kreminna vor“, schrieb er dort. Haidai fügte laut Ukrinform hinzu, dass die Russen Sorge vor Angriffen der ukrainischen Armee hätten. Sie suchten demnach Schutz in zivilen Häusern in den Dörfern nahe der Front.

Zudem hätten Spezialeinheiten der Ukraine mithilfe einer Kamikaze-Angriffsdrohne einen Panzerabwehr-Raketenkomplex der russischen Invasoren zerstört. Das berichtet das Nachrichtenportal Ukrinform unter Berufung auf den Telegram-Kanal der Spezialeinheiten der ukrainischen Streitkräfte.

Russland verzeichnet im Ukraine-Krieg Verluste – Putin offenbar in Sorge

+++ 17.42 Uhr: Die russische Führung sorgt sich nach Einschätzung britischer Geheimdienstexperten über die Zunahme einer Anti-Kriegs-Stimmung in ihrem Land. Darauf weise hin, dass der russische Präsident Wladimir Putin seine jährliche Pressekonferenz absagte, wie das britische Verteidigungsministerium via Twitter mitteilte. Es sei damit das erste Mal in zehn Jahren, dass die Veranstaltung, die traditionell am 23. Dezember gehalten wird, nicht stattfindet.

Die Fragen der Presse würden zwar üblicherweise im Voraus geprüft. Die Absage könne dennoch der Sorge entstammen, dass eine „unerlaubte Diskussion“ über die „militärische Spezialoperation“ Putins in der Ukraine angestoßen werden könnte, so das britische Verteidigungsministerium weiter.

Russland sucht Hilfe in Nordkorea, um Verluste an Waffen und Munition im Ukraine-Krieg aufzufangen

+++ 14.25 Uhr: Angesichts schwerer Verluste versucht Russland offenbar auf verschiedenen Wegen, Waffen und Munition für den Ukraine-Krieg zu besorgen. Am Montag (12. Dezember) bestätigte das Pentagon in den USA einen Bericht, nach dem Russland sich an Nordkorea wendet, um Munitionslieferungen zu erhalten.

Auf Presseanfrage sagte ein US-Beamter, es sei nicht verwunderlich, dass Russland nach Möglichkeiten suche, mit Ländern wie dem Iran und Nordkorea zusammenzuarbeiten. Russlands Vorräte an brauchbarer Munition würden derzeit „schnell schwinden“ und kaum wieder rasch aufzufüllen seien. „Es ist nicht verwunderlich, dass sich Russland an Länder wie den Iran und Nordkorea wendet, um zu versuchen, zuverlässigere Munition zu erhalten.“

Ukraine-Krieg: Russland macht „Terroristen“ für Verluste in Melitopol verantwortlich

+++ 11.00 Uhr: In den sozialen Medien gibt es unbestätigte Berichte über einen Angriff auf eine Brücke hinter der Frontlinie in der von Russland besetzten Stadt Melitopol. Das Bauwerk gilt als entscheidend für die Verteidigung der von Russland gehaltenen Gebiete im Süden, einschließlich der Krim, angesehen wird, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Wladimir Rogow, ein von Russland eingesetzter Beamter in der Region Saporischschja, teilte auf seinem Telegram-Kanal ein Video von der Brücke und machte ukrainische „Terroristen“ für den Schaden verantwortlich. Iwan Fjodorow, der im Exil lebende Bürgermeister von Melitopol, teilte ebenfalls ein Video, das Schäden an einer Brücke zeigt, bei der es sich offenbar um dieselbe Brücke handelt.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Panzerabwehrraketensystem zerstört

+++ 10.50 Uhr: Die ukrainischen Sondereinsatzkräfte haben ein unbemanntes Kampfflugzeug (UCAV) eingesetzt, um ein Panzerabwehrraketensystem der russischen Besatzer in einer der Einsatzrichtungen zu zerstören. Die entsprechende Erklärung wurde von den Spezialeinsatzkräften der Streitkräfte der Ukraine auf Telegram abgegeben, berichtet ein Korrespondent von Ukrinform.



„Bei der Unterstützung der Offensivaktionen der Verteidigungskräfte zerstörte der erste Schlag eine Gruppe feindlicher Panzerabwehrraketensysteme. Die zweite Drohne eliminierte noch mehr feindliche Truppen“, heißt es in dem Bericht.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Kreml verliert 500 Soldaten an einem Tag

+++ 8.42 Uhr: Wie der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte auf Facebook mitteilte, seien seit Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 bis zum heutigen Tag (12. Dezember 2022) 95.260 russische Soldaten in der Ukraine gestorben. Allein am Vortag sollen mindestens 500 Soldaten getötet worden sein. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Soldaten: 95.260 (+500 zum Vortag)

95.260 (+500 zum Vortag) Flugzeuge: 281 (+0)

281 (+0) Hubschrauber: 264 (+0)

264 (+0) Panzer: 2966 (+0)

2966 (+0) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 5930 (+2)

5930 (+2) Artilleriesysteme: 1931 (+2)

1931 (+2) Luftabwehrsysteme: 211 (+0)

211 (+0) Mehrfachraketenwerfer: 404 (+7)

404 (+7) Autos und andere Fahrzeuge: 4549 (+5)

4549 (+5) Schiffe: 16 (+0)

16 (+0) Unbemannte Kampfdrohnen: 1617 (+0)

Die offiziellen Angaben zu den Zahlen von russischer Seite liegen deutlich unter den Angaben der Ukrainer.

+++ 7.30 Uhr: Einheiten der Verteidigungskräfte der Ukraine haben in den vergangenen 24 Stunden feindliche Angriffe in der Nähe von 16 Siedlungen abgewehrt. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in seinem Morgen-Update mit, berichtet Ukrinform.

„Einheiten der ukrainischen Verteidigungskräfte haben die Angriffe der Besatzer in den Bezirken Nowoseliwske, Stelmachiwka, Nowojehoriwka, Makiwka, Tscherwonopopiwka und Bilohoriwka der Region Luhansk und Werchniokamianske, Soledar, Jakowliwka, Bakhmutske, Bakhmut, Klischtschiwka, Kurdiumiwka, Majorsk, Awdiwka und Maryinka der Region Donezk abgewehrt“, heißt es in dem Bericht. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Weitere russische Verluste: Angriffe in Luhansk und Donezk abgewehrt

Update von Dienstag, 13. Dezember, 6.45 Uhr: Russland soll innerhalb der letzten 24 Stunden weiterhin schwere Verluste im Ukraine-Krieg erlitten haben. Das meldete die Militärführung in Kiew. Demnach haben ukrainische Streitkräfte 14 russische Stellungen angegriffen, darunter zwei Kontrollpunkte. Gleichzeitig seien etliche Angriffe Russlands in den Gebieten Luhansk und Donezk abgewehrt worden.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: „Händler des Todes“ in rechtsextremer Partei

+++ 22.25 Uhr: Seit wenigen Tagen ist Viktor Bout wieder auf freiem Fuß. Er war im Jahr 2012 wegen Waffenhandel und weiteren Delikten in New York zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Vor kurzem wurde der Mann, der auch unter dem Namen „Händler des Todes“ bekannt ist, in einem Gefangenenaustausch mit Russland vorzeitig entlassen.

Am heutigen Montag (12. Dezember) trat Bout nun der Liberaldemokratischen Partei Russlands (LDPR) bei, wie die russische Staatsagentur TASS berichtet. Die LDPR gilt als rechtsextrem und ist mit 40 Sitzen in der Duma vertreten. Einer der Parteiköpfe ist Andrei Lugowoi. Großbritannien hatte dessen Auslieferung gefordert, da sie ihn für einen Mord an einem Putin-Kritiker in London verantwortlich machen, wie das Handelsblatt schreibt.

+++ 21.50 Uhr: In seiner Ansprache vor den G7-Staaten hat Selenskyj Russland aufgefordert, seine Truppen zu Weihnachten vom Gebiet der Ukraine abzuziehen. „Dies ist die Zeit, in der normale Menschen an Frieden denken, nicht an Aggression“, zitiert die Ukrainska Pravda aus der Rede des ukrainischen Präsidenten. Im Falle eines Truppenabzugs habe Russland die Garantie, dass auch die Ukraine die Kampfhandlungen einstellen würden, so Selenskyj.

Weitere Verluste für Russland im Ukraine-Krieg – Tote und Verletzte in Cherson

+++ 21.30 Uhr: Die Streitkräfte der Ukraine haben mehrere Vorstöße der russischen Truppen im Osten zurückgeschlagen. Nahe der Städte Bachmut und Awdijiwka im Donbass sollen die Militäraktionen stattgefunden haben, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet.

In Cherson im Süden der Ukraine habe es nach russischen Angriffen zudem Tote und Verletzte gegeben. Genaue Zahlen wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Russland beschwert sich über „absolut aggressives Verhalten der Streitkräfte der Ukraine“

+++ 20.45 Uhr: Der stellvertretende Außenminister von Russland, Sergej Werschinin, hat sich gegenüber der Türkei über das „absolut aggressive Verhalten der Streitkräfte der Ukraine“ beschwert. Das schreibt die russische Staatsagentur TASS (Russland).

Der Außenminister sagte, dass die Lage von westlichen Medien bewusst verzerrt dargestellt werde. Außerdem sei Russland „auf der Grundlage der Ziele, die während der „speziellen Militäroperation“ erklärt wurden, zu Diskussionen bereit sind“, so Werschinin laut TASS. Belege konnte er nicht anführen.

Verluste im Ukraine-Krieg: Russland soll das „sinnlose Töten in der Ukraine beenden“

+++ 19.45 Uhr: „Die G7 hat sich heute auf zentrale Momente für eine Plattform verständigt, die die finanzielle Unterstützung aller Geber koordinieren soll“, gab der Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin bekannt. Zuvor fand eine Videokonferenz der G7 statt, wie die französische Nachrichtenagentur afp berichtet.

Der russische Präsident Putin stehe „heute ganz alleine da“, sagte Scholz und weiter: „Wir fordern Putin erneut auf, das sinnlose Töten in der Ukraine zu beenden und seine Truppen zurückzuziehen.“

Herbe Verluste im Ukraine-Krieg – Russland beginnt, Frauen zu rekrutieren

+++ 19.00 Uhr: Die Verluste auf der Seite von Russland sollen so hoch sein, dass die moskautreuen Truppen dazu übergehen, auch Frauen für den Militär- und Arbeitsdienst zu rekrutieren. Das gab der Generalstab der Ukraine in einer aktuellen Stellungnahme bekannt. In der besetzten Region Donezk sollen bereits 28 Frauen eingezogen worden sein.

Des Weiteren gibt der Generalstab an, dass die Luftstreitkräfte der Ukraine vier erfolgreiche Angriffe auf Munitionsdepots und Truppenlager geflogen haben. Zwei Check-Points und vier Truppenplätze der russischen Armee sollen zudem von ukrainischen Raketen getroffen worden sein. Die Angaben konnten zuletzt nicht unabhängig überprüft werden.

Russland würde Krieg beenden, wenn Putin stirbt – Selenskyj überzeugt

+++ 18.20 Uhr: Sollte der russische Machthaber Wladimir Putin sterben, werde der Krieg gegen die Ukraine enden, davon ist Wolodymyr Selenskyj überzeugt. Der ukrainische Präsident war im Netflix Format „Mein nächster Gast braucht keine Vorstellung“ zu Gast.

Auf die Frage von Moderator David Letterman, ob der Krieg weiter gehen würde, wenn Putin sterben würde, antwortete Selenskyj: „Nein. Es wird keinen Krieg geben. Das autoritäre Regime ist schrecklich. Es besteht ein hohes Risiko, dass alles von einer Person entschieden werden kann.“

Erstmeldung vom 8. Dezember: Kiew – In den vergangenen Wochen hat die russische Armee im Ukraine-Krieg keine größeren Gebietsgewinne gemeldet. Stattdessen verzeichnet Russland immer wieder herbe Verluste. Gleichzeitig bereiten sich die Streitkräfte der Ukraine auf eine Gegenoffensive vor.

Als Reaktion auf den nächtlichen Beschuss von Mittwoch auf Donnerstag planen die ukrainischen Verteidiger eine Reihe von Gegenmaßnahmen. Russland soll nach ukrainischen Angaben die Stadt Mykolajiw im Süden des Landes beschossen haben, berichtete Ukrinform.

Verluste für Russland: Ukrainische Armee wehrt Luftangriffe ab

Die Angreifer „haben Mykolajiw erneut angegriffen“, teilte Vitalii Kim, Gouverneur der gleichnamigen Oblast, über Telegram mit. „Es gab fast einen Monat lang keinen Beschuss“, hieß es weiter. Die Stadt soll von mehreren S-300-Raketen getroffen worden sein.

In anderen Regionen konnte Kiew am Mittwoch (8. Dezember) mehrere russische Angriffe abwehren. Russland soll sieben Raketen- und 16 Luftangriffe sowie 40 Beschüsse mit Mehrfachraketenwerfern verübt haben, hieß es nach Angaben des ukrainischen Generalstabs – allerdings ohne Erfolg. Die Angriffe in den Regionen Charkiw, Luhansk und Donezk konnten abgewehrt werden. (kas/nak mit dpa)

Rubriklistenbild: © Libkos/dpa