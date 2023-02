Ukraine-Krieg: Kiew und Moskau melden heftige Kämpfe im Osten

News-Ticker

Ermittlungen gegen Putin stoßen an ihre Grenzen. Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt im Newsticker. Die verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Kiew/Moskau – Der erste Jahrestag der russischen Invasion nähert sich. Während wichtige Ereignisse im Ukraine-Krieg vor allem anhand der Eroberung und der Befreiung von Städten festgemacht werden können, stagniert die Front seit einiger Zeit. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Kämpfe weniger heftig sind. Währenddessen sorgen Ermittlungen über Wladimir Putin international für Aufsehen.

Das Kriegsgeschehen in der Ukraine ist unübersichtlich. Statt der Eroberung größerer Gebiete melden Kiew und Moskau zuletzt vor allem, in kleineren Ortschaften vorgerückt zu sein. Die genauen Angaben überschneiden sich in den seltensten Fällen. Zumindest über die regionalen Schwerpunkte der Kämpfe können Schlüsse gezogen werden.

Entwicklungen im Ukraine-Krieg: Heftige Kämpfe bei Kupjansk und Cherson

So melden sowohl Russland als auch die Ukraine in ihren jüngsten Militärberichten heftige Kämpfe in der Region um die Stadt Kupjansk. Während der Generalstab in Kiew den Beschuss von mehr als 25 Siedlungen in dem Gebiet beklagt, schreibt das Verteidigungsministerium in Moskau von dem Sieg über zwei ukrainische Einheiten. Ähnliches vermelden beide Kriegsparteien aus der Region um Cherson.

News im Ukraine-Krieg: Ermittlungen gegen Putin stoßen an ihre Grenze

Währenddessen sorgen neue Erkenntnisse über die Rolle von Wladimir Putin beim Abschuss des Passagierflugzeuges MH17 für Aufsehen. Ein internationales Team aus Ermittlern hatte den Vorfall im Jahr 2014 untersucht. Damals hatten prorussische Separatisten in der Ukraine die Boeing der Malaysia Airlines über umkämpftem Gebiet abgeschossen. Die Ermittler zufolge gebe es nun „starke Hinweise“ darauf, dass Putin selbst entschieden habe, den Separatisten die Rakete zur Verfügung zu stellen, mit der die Maschine später getroffen wurde.

An dieser Stelle stießen die Ermittlungen allerdings an ihre Grenzen. So könne Putin als Staatsoberhaupt nicht strafrechtlich verfolgt werden. Die Ermittlungen könnten dabei ein möglicher Vorgeschmack auf die Nachverfolgung von Kriegsverbrechen im Ukraine-Krieg sein.

+ Die Ukraine hat die Stadt Kupjansk erst vor kurzem von Russland zurückerobert. Die heftigen Gefechte in der Region gehen aber weiter. (Archivbild) © Yasuyoshi Chiba/imago

Für Aufsehen sorgte auch der Pink-Floyd-Star Roger Waters, der den Ukraine-Krieg vor der UN als nicht „unprovoziert“ bezeichnete. (Redaktion mit Agenturen)

