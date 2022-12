Ukraine startet Offensive gegen Russland: 200 Soldaten außer Gefecht

Ukraine-Krieg

Die Ukraine nimmt die von Russland besetzten Gebiete unter Beschuss und fügt Wladimir Putins Armee schwere Verluste zu. Der News-Ticker.

Munitionslager: Die Ukraine attackiert Stellungen im besetzten Gebiet

Die Ukraine attackiert Stellungen im besetzten Gebiet Großoffensive: Der Beschuss könnte als Vorbereitung für Angriffe dienen

Der Beschuss könnte als Vorbereitung für Angriffe dienen Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Kiew – Die Ukraine greift weiter Gebiete in den von Russland besetzten Gebieten an. Vor allem der Oblast Saporischschja im Süden des Landes liegt im Fokus der Angriffe. Nachdem bereits am Montag durch ukrainischen Beschuss eine Brücke über den Fluss Molotschna unpassierbar wurde, hat die Ukraine am Mittwoch zwei Munitionsdepots angegriffen und diese ebenfalls zerstört.

„Der Feind erleidet weiterhin Verluste“, schrieb der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Donnerstag auf Facebook, wie das Nachrichtenportal Newsweek berichtet. Demnach griffen die ukrainischen Truppen die Siedlungen Tokmak, Polohy und Berdyansk in Saporischschja an. „Die Verteidigungskräfte zerstörten zwei feindliche Munitionsdepots, zwei Artilleriesysteme mit Munition sowie sechs Einheiten mit militärischer Ausrüstung verschiedener Typen. Mehr als 200 feindliche Soldaten wurden verwundet“, heißt es in der Meldung.

Insgesamt 11 Luftangriffe habe es gegeben, so die ukrianischen Streitkräfte. Ziel waren demnach Soldaten, Waffen und militärische Ausrüstung. Auch russische Raketensysteme standen unter Beschuss.

Ukraine-Krieg: Angriffe auf besetzte Gebiete als Vorbereitung für Offensive

Die Angriffe könnten eine Gegenoffensive im Süden des Landes vorbereiten. Letztlich könnten die Angriffe mit dere Befreiung der seit 2014 besetzten Halbinsel Krim münden. Die Gebiete in Saporischschja seien „potenzielle Schwachstellen“ im Ukraine-Krieg, sagte Mark Cancian, ein leitender Berater des Zentrums für Strategische und Internationale Studien, gegenüber Newsweek. Schon im Winter könnte die Ukraine eine große Offensive starten, so der Experte.

+ Eine Granate nach einer Explosion in einem russischen Munitionslager. (Archivfoto) © Imago/Pavlo Bahmut

Für eine solche Offensive sei die Region ideal. „Es gibt eine lange, dünn besetzte Front, an der bisher nicht viel passiert ist“, sagte Cancian über die russischen Streitkräfte in Saporischschja. „Das wäre ein logischer Ort für einen Angriff“. Das weiß auch die Führung in Russland. Gleichzeitig könnten die jüngsten Angriffe also nur Täuschung dienen, um Russland an anderer Stelle zu überraschen. (spr)

Rubriklistenbild: © Imago/Pavlo Bahmut