Prigoschin sammelt Truppen – Wagner-Söldner errichten Lager in Belarus

In Belarus werden Feldlager errichtet. Was sind die nächsten Schritte des Wagner-Chefs nach seinem Aufstand in Russland? Der News-Ticker.

Wagner-Boss bricht sein Schweigen: Jewgeni Prigoschin begründet Aufstand

: Russischer Politiker stellt Forderung für Söldnertruppen Die verarbeiteten Informationen, insbesondere zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg, stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Auch ist die Lage in Belarus noch recht unübersichtlich. Die Informationen lassen sich deshalb nicht unabhängig überprüfen.

Minsk/Moskau – Nach Angaben der unabhängigen russischen Nachrichtenagentur Verstka wurden am Montag (26. Juni) in Belarus Feldlager für Wagner-Söldner errichtet. Die Soldaten der Privatarmee stehen unter der Führung von Jewgeni Prigoschin, der nach seinem abgebrochenen Marsch gen Moskau in Russland wohl ins Exil geschickt wurde.

„Wir arbeiten, wir arbeiten schon heute. Morgen, vor dem Mittagessen, geht es darum, zu bauen“, so ein Informant gegenüber Verstka. Die geplanten Lager sind den Berichten zufolge für 8.000 Betten ausgelegt, sollen sich über ein Gebiet von 24.000 Quadratmeter erstrecken und etwa 200 Kilometer von der weißrussischen Grenze zur Ukraine entfernt sein. Mit möglichen Feldlagern in Weißrussland könnte Prigoschin in der Lage sein, die „Operation Wagner“ fortzusetzen.

+ Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin stoppte seinen Vormarsch erst rund 200 Kilometer vor Moskau. © -/AP/dpa

Prigoschin versichert, er habe nicht die Macht übernehmen wollen

Prigoschin seinerseits versicherte am Montag, Ziel des Marsches seiner Männer in Richtung Moskau sei nicht die Übernahme der Macht, sondern die Rettung seiner Truppe gewesen. Ihm zufolge habe der Wagner-Gruppe die Zerschlagung durch seinen Rivalen Sergej Schoigu, dem russischen Verteidigungsminister, gedroht.

Ohne ihn namentlich zu nennen, hatte Staatschef Wladimir Putin Prigoschin beschuldigt, er habe „sein Land und sein Volk verraten“ und gleichzeitig seine Männer „belogen“. „Die große Mehrheit der Kämpfer und Kommandanten der Wagner-Gruppe sind ebenfalls russische Patrioten, die ihrem Volk und dem Staat verpflichtet sind“, sagte Putin in einer Fernsehansprache. Sie hätten dies „durch ihren Mut auf dem Schlachtfeld bewiesen“.

Nach Prigoschins Aufstand: Russischer Politiker stellt Forderung für Söldnertruppen

Nach dem bewaffneten Aufstand forderte ein russischer Politiker eine Änderung des Status von Söldnergruppen. Der ehemalige Generalmajor des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB und Mitglied des russischen Föderationsrates, Wladimir Dschabarow, äußerte sich gegenüber der Staatsagentur Ria Nowosti. Ihm zufolge sollen Söldnergruppen wie Wagner von nun an nicht mehr innerhalb Russlands, sondern lediglich im Ausland tätig sein, dabei vor allem in Syrien und Afrika.

„Dort sollen sie entsprechend den nationalen Interessen Russlands agieren“, so Dzhabarov. In Russland hingegen sollen sie dem Verteidigungsministerium unterstellt sein: „Nur Gruppen, die einen direkten Vertrag mit dem Ministerium haben, sollen sich auf russischem Boden befinden können. Das Ministerium soll die volle Macht über sie haben.“

Am Freitagabend war der monatelange Machtkampf zwischen dem Chef der Söldnertruppe und der russischen Militärführung eskaliert. Wagner-Kämpfer marschierten von der Ukraine aus nach Russland ein und rückten in Richtung Moskau vor.

Nach rund 24 Stunden Aufstand vollzog Prigoschin am Samstagabend überraschend eine Wende und beorderte seine Söldner zurück in ihre Lager. Der mit Putin verbündete belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko hatte eine Vermittlungslösung ermöglicht. (mit Agenturen)

