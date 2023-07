Reise nach Russland angeboten: Papst Franziskus will offenbar Putins Patriarchen Kyrill treffen

Vermittlung im Ukraine-Krieg

Ukraine-Krieg: Bald könnte ein Treffen zwischen Putins Patriarch Kyrill und Papst Franziskus stattfinden.

Papst Franziskus schlägt Putins Patriarch Kyrill ein Treffen auf dem Moskauer Flughafen vor. Bisher reiste noch kein Papst nach Russland.

Moskau – Papst Franziskus will offenbar weiter im Ukraine-Krieg vermitteln. Er soll dafür dem Moskauer Patriarch Kyrill, der den Ukraine-Krieg rechtfertigt, ein Treffen auf einem Flughafen in Moskau während eines Zwischenstopps vorgeschlagen haben. Als Datum visierte Franziskus den Zeitraum seiner Reise in die Mongolei an. 2016 fand das erste Treffen zwischen Patriarch Kyrill und dem Papst auf dem Flughafen Havanna statt. Nun soll ein ähnliches Treffen stattfinden.

Dialog im Ukraine-Krieg: Papst Franziskus will offenbar Patriarchen Kyrill treffen

Gegenüber Leonid Sewastjanow, Vorsitzender der Weltunion der Altgläubigen (WSU), soll Franziskus Details zum Ablauf genannt haben. „Der Papst schlägt vor, Patriarch Kyrill unverzüglich auf einem Moskauer Flughafen, Domodedowo oder Wnukowo, zu treffen, wenn er in die Mongolei fliegt. Dann muss er in Moskau auf einem der Flughäfen tanken“, sagte Sewastjanow gegenüber den staatlich russischen Nachrichtenagenturen Tass und RIA Nowosti am Sonntag (23. Juli). Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben nicht.



„Der Flughafen gilt als Transitzone, er ist neutral, er würde keinen Widerstand bei denjenigen hervorrufen, die gegen den Besuch des Papstes in Russland sind. Sollte es eine Antwort des Patriarchen geben, könnte ein solches Treffen am 31. August auf dem Weg des Papstes in die Mongolei stattfinden. Oder auf dem Rückweg am 4. September“, fügte Sewastjanow hinzu. Sewostjanow steht nach eigenen Angaben in regelmäßigem Kontakt zu Papst Franziskus.

Papst Franziskus will sich mit Putin-Unterstützer Kyrill treffen

Vatikanische Quellen hielten es bislang für unrealistisch, dass es zu einem Treffen zwischen Franziskus und Kyrill kommen könnte. Papst Franziskus hatte bislang nur den Friedensbeauftragten für den Ukraine-Krieg, Kardinal Zuppi, nach Moskau geschickt. „Es sieht so aus, als ob die Idee [ein Besuch in Moskau und ein Treffen mit russischen Beamten] sich nach der Mission von Kardinal Zuppi etwas erschöpft hat“, sagte eine vatikanische Quelle am Sonntag der Tass.



Jedoch könne zumindest ein Treffen zwischen Papst Franziskus und Patriarch Kyrill „außerhalb des Kontextes des Ukraine-Konflikts möglich sein, um sich ganz auf Fragen des ökumenischen Dialogs zu konzentrieren“, hieß es. Nach dem Treffen 2016 am Flughafen der kubanischen Hauptstadt Havanna, war laut Reuters ein zweites Treffen zwischen den Kirchenoberhäuptern für Juni 2022 in Jerusalem geplant. Dieses wurde jedoch verschoben. Seither sind nach Angaben der russisch-orthodoxen Kirche keine konkreten Vorschläge für ein weiteres Treffen aus der Vatikanstadt eingegangen.

Papst Franziskus will im Ukraine-Krieg zwischen Ukraine und Russland vermitteln

Der Heilige Stuhl hatte sich seit Kriegsbeginn immer wieder als Vermittler angeboten. Große diplomatische Erfolge blieben bislang aber aus. Der Papst sagte, der Heilige Stuhl habe bereits bei Gefangenenaustauschen als Vermittler agiert und könnte dies nun auch tun im Zusammenhang mit der Rückführung ukrainischer Kinder, die nach Russland verschleppt wurden.

Papst Franziskus hatte Ende April auf dem Rückweg von seiner Ungarn-Reise von einer noch geheimen Friedensmission des Vatikans zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine gesprochen. Allerdings schien es hier klare Differenzen zwischen Präsident Wolodymyr Selenskyj und Franziskus zu geben. Selenskyj lehnte eine solche Mission nach einer Begegnung mit dem Papst ab. (bohy)