Russisches Manöver auf der Krim – Soldaten formieren sich neu

Der Krieg in der Ukraine geht unverändert weiter. Am Freitag setzt Russland seinen Beschuss in der Region Cherson fort. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Energieversorgung: Russland beschießt größten ukrainischen Stromversorger

Russland beschießt größten ukrainischen Stromversorger Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 19.45 Uhr: Die Russische Föderation verstärkt die Verteidigung und den Schutz von Einrichtungen der Wasserversorgung auf der vorübergehend besetzten Krim. Dies geht aus dem Bericht des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor, der am Freitagabend in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde. Dort heißt es: „Der Feind verstärkt weiterhin die Verteidigungslinie an der Grenze zwischen dem Gebiet Cherson und der Autonomen Republik Krim.“ Russland arbeite außerdem besonders intensiv am Schutz des Nord-Krim-Kanals. „Zu diesem Zweck wurden zusätzliche Einheiten von Wehrpflichtigen aus der Region Krasnodar dorthin verlegt“, heißt es im Bericht des Generalstabs.

News zum Ukraine-Krieg: Notstromausfälle in der gesamten Ukraine

Update vom Freitag, den 16. Dezember, 19.00 Uhr: Am Freitagmorgen hat Russland die Ukraine mit einem der schwersten Raketenangriffe seit Wochen überzogen. Obwohl mehr als 60 der 76 abgefeuerten Raketen abgefangen werden konnten, wurden Teile der kritischen Infrastrukturen getroffen, darunter auch mehrere Umspannwerke der Stromversorgung. Die Situation ist äußert heikel. Der ukrainische Premierminister Denys Shmyhal spricht von einem „ernsten Engpass im Stromnetz“ des Landes. Außerdem gebe es „fast im ganzen Land Notstromausfälle.“

„Sie haben sich zum Ziel gesetzt, die Ukrainer ohne Licht, Wasser und Wärme zu lassen“, sagte Shmyhal am Freitag. Nach ersten Einschätzungen des Stromnetzbetreibers Ukrenergo könnte die Wiederherstellung des Stromnetzes deutlich länger dauern, als nach bisherigen Angriffen. Priorität sei es aktuell, die Stromversorgung in kritische Infrastruktureinrichtungen wie Krankenhäusern oder Wasserversorgungsanlagen aufrechterhalten. Nach dem russischen Anschlag am Freitagmorgen hatte der Anbieter den Notstand ausgerufen.

News zum Ukraine-Krieg: Erneute Angriffe auf Cherson

Erstmeldung vom Freitag, den 16. Dezember, 18.20 Uhr: Kiew – Auch am 296. Kriegstag setzt die russische Armee ihre Angriffe in der Oblast Cherson unerbittlich fort. Wie der Nachrichtensender CNN berichtete, standen südliche Teile der namensgleichen Hauptstadt unter Artillerie- und Raketenbeschuss. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft teilte mit, dass durch den Angriff am frühen Freitagmorgen (16. Dezember) mehrere Wohnungen in einem mehrstöckigen Gebäude in Brand gesetzt wurden.

Der Beschuss steht am Ende einer Woche anhaltender russischer Angriffe auf die Stadt und die umliegenden Gebiete. Nach Angaben von Jaroslaw Januschewytsch, dem Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, wurden dabei „kritische Infrastrukturen, Wohngebäude, öffentliche Verkehrsmittel, medizinische Einrichtungen und Verteilungsstellen für humanitäre Hilfe“ getroffen. Insgesamt seien vier Menschen getötet worden. Cherson wurde im November durch eine Gegenoffensive der Ukraine befreit. Seither kämpft die Region mit der Wiederherstellung der Grundversorgung.

News zum Ukraine-Krieg: Russland beschießt Energieversorgung

Nicht nur in Cherson bangt die Ukraine um ihr Versorgungssystem. Wie das größte private Energieunternehmen der Ukraine DTEK am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, seien nach einem Raketenangriff am Morgen des 16. Dezembers neun Erzeugungsanlagen zu Schaden gekommen. Es seien große Teile im Norden, Süden und Zentrum des Landes betroffen.

Die Zerstörung der Energieversorgung ist ein strategisches Ziel Russlands im Ukraine-Krieg. „Von September bis Dezember wurden 20 russische Terroranschläge auf die Energieanlagen von DTEK verübt. Dabei wurden vierundzwanzig Energietechniker verletzt und drei getötet. Auch unter den Rettungskräften und Mitarbeitern von Subunternehmern gab es Opfer“, resümierte das Unternehmen in seiner Pressemitteilung. (aa)

