500 Tage Ukraine-Krieg: Russland hat „kein einziges Ziel“ seit der Invasion erreicht

Selenskyj: „Werden niemals erobert“

500 Tage Ukraine-Krieg - und Russland ist auf voller Linie gescheitert. So urteilen US-Militärexperten in einer Analyse zum Ukraine-Krieg.

Kiew/Moskau - Vor 500 Tagen erwachte die Welt mit einem Schock: Russische Soldaten waren in der Nacht zum 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert - gleichzeitig von Süden, Osten und Norden. Raketen fielen auf Kiew, die Menschen flohen in Bunker. Putins Ziel: Die ukrainische Hauptstadt Kiew einnehmen und die Regierung von Wolodymyr Selenskyj stürzen. Ein Nachfolger für Selenskyj von Russlands Gnaden sollte offenbar schon bereitstehen.

Doch die Einnahme Kiew scheiterte - wie alle Ziele, die der russische Präsident Wladimir Putin im Ukraine-Krieg hatte, seitdem Moskau am 24. Februar 2022 die Russlands Krieg gegen die Ukraine startete. So fassen es die Militärexperten der US-Denkfabrik „Institute for the Study of War“ in einer aktuellen Analyse zusammen. „Das russische Militär beabsichtigte, Kiew innerhalb von drei Tagen einzunehmen, konnte jedoch keines seiner beabsichtigten Ziele in der Ukraine erreichen“, schreiben die Analysen.

+ Nichts als Zerstörung: Laut US-Analysten hat Russland im Ukraine-Krieg keines seiner Ziele erreicht. © Genya Savilov/AFP

„Geschickter Widerstand“ im Ukraine-Krieg: Militärexperten loben loben Kiews Handeln gegen Russland

Ausschlaggebend dafür sei der „entschlossene und geschickte ukrainische Widerstand“ gewesen. Dank diesem seien Offensiven von Russland im Ukraine-Krieg zusammengebrochen - allen voran die Offensive auf Kiew. Aber auch Regionen, die Russland vorübergehend erobert hatte, konnte die Ukraine im vergangenen Herbst wieder zurückerobern - beispielsweise die Regionen Sumy und Tschernihiw sowie Teile der Region Charkiw, Cerhson und Mikolajiw.

Die erfolgreiche Gegenwehr der Ukrainer dauere an, so die US-Militärexperten optimistisch. Die Ukraine habe an vielen Teilen an der Front die Oberhand in der aktuellen Lage im Ukraine-Krieg gewonnen. Derzeit läuft eine ukrainische Gegenoffensive, die zwar hinter den sehr hohen Erwartungen zurückbleibt, bei der der Ukraine aber immer wieder einzelne Durchbrüche und Geländegewinne gelingen. Die russische Armee dagegen konzentriere sich laut ISW derzeit vor allem darauf, „die von ihnen noch besetzten ukrainischen Gebiete zu halten“.

Waffen für Ukraine-Krieg: Lieferungen aus Westen entscheidend für Kiew im Kampf gegen Russland

Westliche Waffenlieferungen seien entscheidend gewesen für die Ukraine, um sich gegen die russische Vereinnahmung zu wehren, heißt es zur Historie im Ukraine-Krieg. Jetzt gelte es, „strategisch wichtige Gebiete zu befreien“, die Russland noch besetzt hält. Für Aufsehen sorgt dabei derzeit die aktuelle Entscheidung der USA, der Ukraine unter bestimmten Bedingungen Streumunition zu liefern. Obwohl Russland die international geächtete Munition selbst einsetzt, hat Moskau dies scharf verurteilt.

Selenskyj hat zum 500. Tag seit Beginn des Ukraine-Kriegs den Durchhaltewillen seines Landes betont. Die Ukraine werde „niemals durch die Besatzer erobert werden, denn wir sind das Land der Tapferen“, sagte Selenskyj in einem Video, das ihn bei einem Besuch auf der symbolträchtigen Schlangeninsel im Schwarzen Meer zeigt. Die UNO verurteilte derweil die Folgen des Krieges. Nach Angaben der UN-Mission HRMMU wurden seit Beginn der russischen Invasion bereits mehr als 9000 Zivilisten getötet.

Wie weit geht Gegenoffensive im Ukraine-Krieg?

Umstritten ist, ob die Ukraine bei ihrer Gegenoffensive auch die schon seit 2014 von Russland annektierte Halbinsel Krim zurückerobern will. Selenskyj hat dies mehrmals als Ziel im Ukraine-Krieg ausgegeben. Russland dagegen sieht laut einer aktuellen Meldung der russischen Nachrichtenagentur TASS keine „konkreten Pläne“ der Ukraine, die Krim zurückzuerobern. Die „gesamte Rhetorik zu diesem Thema“ sei „Teil der ideologischen Medienkampagne Kiews“, wird der Vorsitzende des Staatsrates der Krim, Wladimir Konstantinow, zitiert. (smu)

Rubriklistenbild: © Genya Savilov/AFP