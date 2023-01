Mobilmachung in Belarus fortgeschritten - Lukaschenko brauche für Putin nur „Knopf drücken“

Ukraine-Krieg

Während die Waffenruhe in der Ukraine trotz orthodoxer Weihnachten nicht umgesetzt wird, befürchten Oppositionelle in Belarus die Mobilmachung. Der Newsticker.

Orthodoxes Weihnachtsfest: Ukrainische Ministerin warnt vor „Terroranschläge in Kirchen“.

Ukrainische Ministerin warnt vor „Terroranschläge in Kirchen“. Waffenruhe gebrochen: Russische Angriffe nach wenigen Stunden.

Russische Angriffe nach wenigen Stunden. Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom Samstag, 7. Januar, 7.30 Uhr: In der belarussischen Opposition mehren sich Sorgen vor einer möglichen Mobilmachung in ihrem Land zur Unterstützung von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der im Warschauer Exil lebende Oppositionspolitiker Pawel Latuschka sagte dem RND vom Samstag, die Vorbereitungen dafür seien weit fortgeschritten. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko brauche nur noch auf Befehl des Kremls auf den Knopf zu drücken, um mit der Mobilmachung zu beginnen. Der frühere belarussische Kulturminister Latuschka gehört dem Exilkabinett von Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja an.

Wie Latuschka unter Bezug auf Quellen aus Minsk berichtete, seien fast alle Mitarbeiter, die dem belarussischen Innenministerium unterstehen, aufgefordert worden, ihre Pässe abzugeben. Diese Informationen gäbe es aus verschiedenen Städten des Landes. „Das bedeutet, dass diese Personen das Territorium von Belarus im Falle ihrer Mobilisierung nicht mehr verlassen können“, sagte Latuschka.

Man könne zudem beobachten, dass die russische Militärpräsenz in Belarus ständig wachse. Das betreffe die Zahl der Soldaten und die Ausrüstung. „Militärübungen der russischen Streitkräfte, einschließlich Übungen zur Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften Russlands und von Belarus finden regelmäßig statt“, sagte Latuschka.

News zum Ukraine-Krieg: Waffenruhe in der Ukraine gebrochen – Russland „gratuliert zu Weihnachten“

+++ 21.53 Uhr: Obwohl Kremlchef Wladimir Putin zum orthodoxen Weihnachtsfest eine Waffenruhe angeordnet hat, habe das russische Militär bereits 14 Artillerieangriffe verübt, gab der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, beim Kurznachrichtendienst Telegram bekannt.

Es habe lediglich drei Stunden gedauert, bis die Feuerpause unterbrochen wurde, betonte Hajdaj. „Die Menschen in den befreiten Dörfern sitzen den ganzen Tag in den Kellern. Die orthodoxen Mörder gratulieren zu Weihnachten“, hieß es weiter. Die angeordnete, einseitige Waffenruhe soll noch bis in die Nacht zum Sonntag (08. Januar) andauern.

News zum Ukraine-Krieg: Russland aktiviert Luftabwehr in Mariupol

+++ 20.18 Uhr: Im russisch besetzten Mariupol wurde am heutigen Freitagabend die Luftabwehr aktiviert. Laut dem Berater des Bürgermeisters der südukrainischen Stadt kam es gegen 16.20 Uhr zu einem Explosionsgeräusch in unmittelbarer Nähe eines Wohngebäudes. Es habe sich dabei um das Feuern eines russischen Luftabwehrsystems gehandelt. Nach Angaben der Ukrainska Pravda sollen die Besatzer das Luftabwehrsystem in unmittelbarer Nähe eines neu errichteten Wohngebäudes installiert haben, um aus der Deckung ziviler Anlagen zu agieren.

In der Stadt und dem Bezirk Mariupol habe es am heutigen Freitag eine verstärkte Flugaktivität gegeben. Insbesondere habe es „aktive Einsätze“ von Flugzeugen und Hubschraubern in Richtung des Gebiets Saporischschja gegeben, so Berater des Bürgermeisters.

News zum Ukraine-Krieg: Russland droht mit „roher Gewalt“ statt Waffenstillstand

+++ 17.40 Uhr: Josep Borrell, Chef der EU-Außenpolitik, bezeichnete die von Wladimir Putin postulierte Waffenruhe im Ukraine-Krieg anlässlich des orthodoxen Weihnachtsfestes als „nicht glaubwürdig“. Er fügte hinzu, der Befehl des russischen Präsidenten scheine ein Versuch Moskaus zu sein, „Zeit zu gewinnen, um seine Truppen neu zu formieren“, so berichtet die Nachrichtenagentur Agence France-Presse (afp). Russland habe diese unrechtmäßige Aggression gestartet und wenn der Aggressor von einem Waffenstillstand spricht, „sollten wir alle skeptisch sein“.

Borrell forderte als Beweis der russischen Absichten „konkrete Maßnahmen vor Ort“, darunter einen „vollständigen Stopp der militärischen Angriffe“ und den Abzug von Truppen und militärischem Gerät aus dem ukrainischen Hoheitsgebiet. In Ermangelung derartiger Maßnahmen fehle es dem Kreml jedoch gänzlich an Glaubwürdigkeit.

News im Ukraine-Krieg: Russland plant „Terroranschläge in Kirchen“

+++ 16.10 Uhr: Iryna Wereschtschuk, Ministerin für die Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete, warnt die ukrainische Bevölkerung, dass Russland terroristische Anschläge zum Weihnachtsfest plane. Die Pressestelle des Ministeriums schreibt auf ihrem Telegram-Kanal: „Es gibt Informationen, dass die Russen für das orthodoxe Weihnachtsfest Terroranschläge in Kirchen in den vorübergehend besetzten Gebieten vorbereiten.“

Die Ministerin rief die Menschen daher auf, vorsichtig zu sein und, wenn möglich, auf den Besuch überfüllter Orte zu verzichten. „Passen Sie auf sich und Ihre Angehörigen auf. Warten Sie auf die Streitkräfte“, fügte Wereschtschuk hinzu. Die Informationen lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News im Ukraine-Krieg: Medwedew nennt Ukrainer undankbare „Schweine“

+++ 15.30 Uhr: Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, bezeichnete die Weigerung der Ukraine, den „Weihnachtsfrieden“ zu akzeptieren, auf seinem Telegram-Kanal als undankbar. „Schweine haben keinen Glauben oder ein angeborenes Dankbarkeitsgefühl“, schrieb er. Sie verstünden zudem „nur rohe Gewalt“.

Auch die Worte der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock kritisierte Medwedew scharf. Das „ungebildete Weib“ und weitere „Aufseher im europäischen Schweinestall“ hätten es geschafft, über die Unzulässigkeit einer Waffenruhe zu „meckern“. Baerbock hatte zuvor geäußert, dass Präsident Putin seine Truppen aus der Ukraine abziehen würde, wenn er an einem Frieden interessiert sei.

News aus dem Ukraine-Krieg: Nach zwei Stunden Waffenruhe wohl gebrochen

+++ 13.05 Uhr: Angaben der Ukraine zufolge wurde in Teilen des Landes eine Luftangriffswarnung ausgegeben. Die Sirenen ertönten demnach nur wenige Stunden, nachdem Russland anlässlich des orthodoxen Weihnachtsfestes einen vorübergehenden und einseitigen Waffenstillstand entlang der Frontlinie in der Ukraine ausgerufen hatte.

Die ukrainische Abgeordnete Inna Sovsun sagte dazu via Twitter: „Er konnte es nicht einmal zwei Stunden lang aushalten. So sehr kann man Putin vertrauen“. Euan MacDonald, Journalist bei New Voice of Ukraine, berichtet darüber hinaus, der Alarm sei durch den Start eines MiG-31K-Kampfjets in Weißrussland ausgelöst worden. Diese Behauptung konnte bisher nicht verifiziert werden.

News im Ukraine-Krieg: Waffenruhe laut Russland gebrochen

+++ 12.05 Uhr: Am frühen Freitagmorgen – Heiligabend für Russen und viele Ukrainer – schlugen russische Granaten in Kramatorsk ein, einer ukrainischen Stadt nahe der Frontlinie in der Industrieregion Donezk, die Russland als sein Territorium beansprucht, so der Bürgermeister der Stadt. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

„Kramatorsk ist unter Beschuss. Bleibt in den Unterkünften“, sagte Bürgermeister Oleksandr Honcharenko in den sozialen Medien. Er machte keine Angaben zu den Schäden.

Kurz nachdem der Waffenstillstand in Kraft getreten war, beschuldigten die von Russland unterstützten Offiziellen die Ukraine, die Stadt Donezk mit Artillerie beschossen zu haben, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS berichtete.

Obwohl in mehreren Regionen Luftangriffswarnungen ausgegeben wurden, meldeten ukrainische Beamte nach Beginn der Waffenruhe keine größeren Luftangriffe.

News zum Ukraine-Krieg: Waffenruhe tritt in Kraft

+++ 10.35 Uhr: Die von Kremlchef Wladimir Putin am Donnerstag (05. Januar) angekündigte einseitige Waffenruhe in der Ukraine zur orthodoxen Weihnacht ist am Freitagmittag Moskauer Zeit (10.00 Uhr MEZ) offiziell in Kraft getreten. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Feuerpause die angeordneten 36 Stunden hält, gilt aber nach Einschätzung von Experten als gering.

Update vom Freitag, 06. Januar: Nachdem Russland bekannt gegeben hatte, aufgrund des orthodoxen Weihnachtsfestes eine Feuerpause im Ukraine-Krieg einzulegen, reagierte nun Ukraines Präsident Wolodymyr Selesnkyj auf das Vorgehen von Wladimir Putin: „Diejenigen, die den Terror gegen unser Land fortgesetzt und ihr Volk zum Abschlachten geschickt haben, schätzen das Leben definitiv nicht und suchen noch mehr keinen Frieden.“

Auch Oleksii Danilov, Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, zeigte sich mehr als skeptisch: „Wer wird Abschaum glauben, der Kinder tötet, Entbindungskliniken bombardiert, Gefangene foltert?“ Am 24. Dezember und am Silvesterabend hat es ebenfalls schwere Angriffe Russlands gegeben. Die Feuerpause soll von heute (06. Januar) Mittag bis morgen (07. Januar) Mitternacht andauern, damit die Streitkräfte die Möglichkeit haben, orthodoxe Weihnachtsgottesdienste zu besuchen.

News zum Ukraine-Krieg: Russisches Schiff auf dem Weg zu „Küsten der Nato-Länder“

+++ 15.20: Die Fregatte „Admiral Gorschkow“ der russischen Marine, die mit Hyperschallraketen des Typs „Zirkon“ ausgerüstet ist, begibt sich derzeit in den Atlantischen Ozean. Laut Dmitri Medwedew, dem stellvertretender Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrates, sei das Schiff auf dem Weg zu den „Küsten der Nato-Länder“. Dies berichtet die ukrainische Marine auf Facebook.

Den Angaben zufolge wurde die Entsendungszeremonie der Fregatte vom Wladimir Putin persönlich geleitet. Das Kriegsschiff soll in den Gewässern des Mittelmeers, des Atlantiks und des Indischen Ozeans Kampfeinsätze proben. Während des Kampfeinsatzes sei auch ein Training mit den „Zirkon“-Hyperschallraketen geplant.

News im Ukraine-Krieg: Kiew lehnt vorübergehende Waffenruhe ab

Erstmeldung vom Donnerstag, 05. Januar: Kiew/Moskau – Die ukrainische Regierung in Kiew hat kein Interesse an einer kurzfristigen Waffenruhe im Ukraine-Krieg. Das teilte das Büro des Präsidenten Wolyodmyr Selenskyj mit. Den Aufruf Kirills, des Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche, für eine Waffenruhe zwischen russischen und ukrainischen Truppen zum orthodoxen Weihnachtsfest, lehne man ab. „Es ist eine zynische Falle und ein Element der Propaganda“, schrieb der Berater im Präsidentenbüro, Mychajlo Podoljak, am Donnerstag (05. Januar) auf Twitter.

Die russisch-orthodoxe Kirche sei auch keine Autorität in der weltweiten Orthodoxie und trete lediglich als „Kriegspropagandist“ auf. Podoljak unterstellte dem Moskauer Patriarchat Aufrufe zum Genozid am ukrainischen Volk.

Zuvor hatte der russische Patriarch Kirill beide Seiten im „internen Konflikt“ zu einer Waffenruhe am Freitag (06. Januar) und Samstag (07. Januar) aufgerufen. Nach dem in der Ukraine und Russland befolgten orthodoxen Kirchenkalender ist am Freitag Heiligabend und am Samstag der Weihnachtsfeiertag. (nak/kas/dpa)

