Russland kreist Bachmut im Ukraine-Krieg ein – Ukrainische Armee meldet Erfolg

Die Kämpfe um Bachmut halten an. Währenddessen hat Russland in der Region Donezk weitere Angriffe gestartet. Der News-Ticker.

Mariupol: Russland nimmt Lehrern Geräte weg

Russland nimmt Lehrern Geräte weg Wahlen: Der Kreml möchte in besetzten Regionen Abstimmungen abhalten lassen.

Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 13.15 Uhr: Die Ukraine hat einen erneuten russischen Angriff auf die umkämpfte Stadt Bachmut im Osten des Landes abgewehrt, wie die ukrainische Führung am Samstag mitteilte. Allerdings konnte Russland in der Region Donezk weitere Angriffe starten. Das berichtet die Moscow Times.

News im Ukraine-Krieg: Russland zerstört Bücher

+++ 11.27 Uhr: Laut der Ukrainska Pravda wurden in der Stadt Rowenky im Gebiet Luhansk zahlreiche ukrainische Bücher von russischen Besatzern zerstört. Demnach hätte Russland Bücher aus öffentlichen Bibliotheken beschlagnahmt und in Heizungsräumen verbrannt.

News im Ukraine-Krieg: Russland will Wahlen abhalten

+++ 09.47 Uhr: Mit Wahlen in den besetzten ukrainischen Gebieten will Russland nach britischer Einschätzung die Regionen als festen Bestandteil der Russischen Föderation präsentieren. „Dies folgt auf fortdauernde Versuche, die besetzten Gegenden zu ‚russifizieren‘, das beinhaltet die Überarbeitung von Bildung, Kommunikation und Transportsystemen“, teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. Die Führung in Moskau werde das „sich selbst bestätigende Argument“ anführen, dass Neuwahlen die Besatzung rechtfertigen.

News im Ukraine-Krieg: Russland nimmt Lehrern elektronische Geräte weg

+++ 7.45 Uhr: Im russisch besetzten Melitopol nehmen russische Streitkräfte Berichten zufolge den Lehrern ihre elektronischen Geräte weg. Sie sollen dadurch daran gehindert werden, aus der Ferne zu unterrichten, zitiert die Zeitung Kyiv Independent den Bürgermeister von Melitopol Iwan Fjodorow.

Selenskyj wird im Ukraine-Krieg deutlich: „Wir müssen überleben“

Update vom Montag, 6. Februar, 6.15 Uhr: Angesichts des näher rückenden Jahrestags des russischen Einmarschs in die Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj vor einer „symbolhaften Aktion“ der Besatzer gewarnt. Er spricht von schwieriger Lage und erbitterten Kämpfen im Gebiet Donezk. „Aber egal, wie schwer es ist und wie groß der Druck ist, wir müssen überleben“, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Derzeit steht die Ukraine vor allem rund um die Stadt Bachmut im Osten des Landes schwer unter Druck.

Das britische Verteidigungsministerium bestätigte die Schwierigkeiten der ukrainischen Armee. Bachmut wird nach Einschätzung britischer Militärexperten immer mehr von russischen Truppen eingekreist. „In der vergangenen Woche hat Russland bei seinem Versuch, die Donbass-Stadt Bachmut einzukesseln, weitere kleine Fortschritte gemacht“, teilte das Ministerium in London am Sonntag mit. Nach Angaben aus Kiew sind bei russischen Angriffen auf Cherson und Charkiw mehrere Zivilisten getötet und verwundet worden.

+++ 22.40 Uhr: Infolge eines Korruptionsskandals muss der bisherige ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow seinen Posten nun doch räumen. Noch am Sonntag hatte dieser Berichte über seinen nahenden Rückzug zunächst zurückgewiesen und betont, dass nur Präsident Wolodymyr Selenskyj selbst ihn aus dem Amt entfernen könne. Nun soll Resnikow von dem bisherigen Leiter des ukrainischen Militär-Geheimdienstes, Kyrylo Budanow, ersetzt werden und stattdessen, nach Berichten der Deutschen Presse-Agentur, Minister für strategische Industrie werden. Wann der Personalwechsel vonstattengeht, wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Begründet wurde die Entscheidung nicht mit Vorwürfen gegen Resnikow, der in der mutmaßlichen Korruptionsaffäre ein „reines Gewissen“ habe. Stattdessen sei die Entscheidung „in Kriegszeiten absolut logisch“, erklärte der Fraktionsvorsitzende der Regierungspartei „Diener des Volkes“, David Arachamija, am Sonntag: „In dieser Phase sollten die Sicherheitsbehörden von professionellen Sicherheitsbeamten und nicht von Politikern geleitet werden.“

Ukraine-Krieg: Bombenangriffe fordern neun verletzte Zivilpersonen

+++ 22.10 Uhr: Bei mehreren Raketenangriffen sind am Sonntag erneut neun Zivilpersonen verletzt worden. Das teilt der Generalstab der Ukraine am Sonntagabend bei Facebook mit. Dabei trafen zwei der Geschosse einmal mehr die Stadt Charkiw, wo das Gebäude einer Bildungseinrichtung zerstört und fünf Menschen verletzt wurden, zwei weitere gingen in Druschkiwka in der Region Donezk nieder. Dort wurden vier Wohngebäude und ein Kindergarten getroffen und vier Menschen verletzt.

Ebenfalls am Sonntagabend wurde zudem von einem Angriff auf die Region Dnipro berichtet, bei dem die Stromversorgung des Orts Velykomykhailiwka beschädigt worden sein soll. Das berichtete laut Berichten von Ukrainska Pravda Lokalpolitiker Mykola Lukashuk über die Nachrichtenplattform Telegram. Verletzt wurde dabei niemand.

Ukraine-Krieg: Besatzer vertreiben in Tokmak Zivilpersonen aus Häusern und Wohnungen

+++ 20.10 Uhr: Russische Besatzer sollen in der ukrainischen Stadt Tokmak im Gebiet Saporischschja Zivilpersonen gewaltsam aus ihren Häusern und Wohnungen vertrieben haben, um Platz für Kollaborateure zu schaffen. Das berichtet der ukrainische Generalstab in seinem abendlichen Lagebericht auf der Social-Media-Plattform Facebook. Die Menschen, die statt der auf die Straße gesetzten Bewohnerinnen und Bewohner einziehen, seien nach Angaben des Generalstabs zivile „Gesetzeshüter“ im Auftrag Russlands.

Ebenfalls aus dem Bericht der ukrainischen Militärführung geht hervor, dass russische Besatzer auch in der Region Cherson organisierte Suchaktionen und Beutezüge vorantreiben. Erbeutet würden vor allem „Boote, Wassermotoren und andere Ausrüstungsgegenstände der zivilen Bevölkerung“.

Ukraine-Krieg: Russland warnt vor ukrainischem Angriff auf Kramatorsk

+++ 18.25 Uhr: Das russische Verteidigungsministerium hat vor einem drohenden Sprengstoffangriff auf die ostukrainische Stadt Kramatorsk gewarnt. Das berichtet der britische Guardian, der sich auf Informationen der Nachrichtenagentur Reuters beruft. Demnach hätte die Ukraine geplant, mehrere für medizinische Zwecke genutzt Gebäude in der einstigen Großstadt zu sprengen und Russland die Schuld an den Attacken zu geben. Kramatorsk dient derzeit als Verwaltungssitz des unter ukrainischer Kontrolle verbleibenden Teils der ostukrainischen Region Donezk.

„Der Bombenangriff auf die medizinischen Einrichtungen wird als weitere ‚Grausamkeit‘ vonseiten russischer Truppen dargestellt, um die Hilfe anderer Länder zu erzwingen“, heißt es in der Mitteilung des russischen Ministeriums. Dadurch sollten weitere Langstreckenraketen in die Ukraine gelangen, die für „Angriffe auf russisches Territorium“ genutzt werden sollten. Belege für die Behauptung gebe es laut Reuters keine. Auch die Ukraine hat sich zu den Vorwürfen nicht geäußert.

Ukraine-Krieg: Russland verstärkt Angriff auf Bachmut

+++ 11.00 Uhr: In der seit Wochen stark umkämpften Stadt Bachmut, scheinen die russischen Truppen weiter vorgedrungen zu sein. Die moskautreue Armee habe in der vergangenen Woche Fortschritte bei der Umzinglung der Stadt gemacht, heißt es in einer Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums, wie pravda.ua berichtet

Den Angaben zufolge seien jetzt auch die beiden Hauptzugangsrouten wahrscheinlich „direkter Feuergefahr“ ausgesetzt. Bereits Ende des vergangenen Jahres war die Lage in Bachmut schwierig. Das Verteidigungsministerium der Ukraine hatte bereits am Samstag (4. Februar) davon gesprochen, dass „die russischen Truppen alle ihre Kräfte in den Durchbruch unserer Verteidigung und die Einkreisung von Bachmut geworfen und mächtige Offensivaktionen in Richtung Lyman gestartet“ haben. Die Angaben sind derzeit nicht unabhängig prüfbar.

Ukraine-Krieg: Präsident Selenskyj spricht von einer „schwierigen Lage“ an der Front

Update vom Sonntag, 5. Februar, 6.25 Uhr: Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht im Ukraine-Krieg von einer aktuell „schwierigen Lage“. „In den 346 Tagen dieses Krieges habe ich oft gesagt, dass die Lage an der Front schwierig ist und dass sie immer schwieriger wird“, sagte er am Samstag in seiner täglichen Videoansprache. „Jetzt sind wir wieder an einem solchen Punkt. Einem Punkt, an dem die Besatzer zunehmend ihre Kräfte mobilisieren, um unsere Verteidigung zu durchbrechen“. Die Lage in „Bachmut, Wuhledar, Lyman und anderen Regionen“ sei schwierig.

Laut der Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar konnte die Ukraine einen Angriff auf Bachmut erfolgreich abwehren: „In dieser Woche haben die russischen Besatzungstruppen alle Anstrengungen unternommen, um unsere Verteidigung zu durchbrechen und Bachmut einzukesseln.“ Aber dank der „Widerstandsfähigkeit unserer Soldaten“ sei ihnen dies nicht gelungen, fügte sie hinzu.

News zum Ukraine-Krieg: Putins Krieg kostete bereits 7000 Zivilisten in der Ukraine das Leben

Erstmeldung vom Donnerstag, 2. Februar, 05.23 Uhr: Moskau/Kiew – Nach einem schweren Raketeneinschlag in einem Wohnhaus in der Ukraine will Russlands Präsident Wladimir Putin an diesem Donnerstag (2. Februar) einen Sieg aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges feiern. Während die Ukraine um die Toten des Raketenterrors in Kramatorsk trauert, erinnert Putin an den 80. Jahrestag des Sieges der Roten Armee in der Schlacht von Stalingrad gegen die Wehrmacht. Dazu reist der 70-Jährige in die Stadt Wolgograd, die wegen des Jubiläums aktuell laut Ortsschildern kurzzeitig wieder Stalingrad heißt. In der Ukraine gingen indes die Bergungsarbeiten nach dem Raketeneinschlag in Kramatorsk weiter. Bis zum Donnerstagmorgen wurden drei Tote aus den Trümmern geborgen. Die Zahl der Verletzten stieg auf 21.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj berichtet vor Gipfel mit EU von Erfolgen

In seiner allabendlichen Videobotschaft informierte Wolodymyr Selenskyj vor einem EU-Ukraine-Gipfel an diesem Freitag über „Erfolge“ der Arbeit ukrainischer Strafverfolgungsbehörden. So flog etwa eine Polizeiabteilung auf, die einen Prostituiertenring gedeckt haben soll. Es habe Gewalt gegen Mädchen gegeben, sagte Selenskyj. Es gebe erste Festnahmen. Die Beamten sollen Behörden zufolge monatlich eine Million Euro „Schutzgeld“ kassiert haben.

News zum Ukraine-Krieg: EU-Chefdiplomat schließt Kampfjet-Lieferungen an Ukraine nicht aus

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schließt es nicht aus, dass es trotz der derzeit zurückhaltenden Position von Ländern wie Deutschland und den USA zu einer Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine kommt. Auch die Lieferung von Panzern sei anfangs stark umstritten gewesen, sagte der Spanier im Vorfeld eines EU-Ukraine-Gipfels am Freitag (3. Februar) in Kiew. Schließlich sei es bei dem Thema aber doch zu einer Einigung gekommen und man habe diese „rote Linie“ überschritten. Warnungen vor Eskalationsrisiken habe es bislang bei allen Waffenlieferungen gegeben, sagte er. (Red mit Agenturen)

