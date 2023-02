Selenskyj reist heute nach London – Großbritannien will Kampfjet-Piloten ausbilden

News-Ticker

Der Osten der Ukraine ist schwer umkämpft. Russland plant offenbar eine Offensive im Ukraine-Krieg, laut Experten fehlt jedoch die Kampfkraft. Der News-Ticker.

Russische Offensive: Laut ISW fehlt Russland die Kampfkraft für große Angriffe.

Laut ISW fehlt Russland die Kampfkraft für große Angriffe. Kämpfe um Bachmut : Ukrainische Soldaten halten Selenskyj zufolge russischem Gegendruck stand.

: Ukrainische Soldaten halten Selenskyj zufolge russischem Gegendruck stand. Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 8. Februar, 10.09 Uhr: Großbritannien will sein Ausbildungsprogramm für ukrainische Soldaten erweitern. Premier Sunak kündigte an, künftig sollten auch Kampfpiloten und Marinesoldaten ausgebildet werden. „Präsident Selenskyjs Besuch ist ein Zeugnis für den Mut, die Entschlossenheit und den Kampfgeist seines Landes und Zeugnis der unerschütterlichen Freundschaft unserer beiden Länder“, so Sunak.

Ukraine-Krieg: Selenskyj reist heute nach Großbritannien – erst zweite Auslandsreise seit Beginn des Ukraine-Krieges

Update vom 8. Februar, 9.44 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird nach Angaben der britischen Regierung am heutigen Mittwoch in Großbritannien erwartet. Selenskyj werde vor Ort ukrainische Soldaten besuchen, die von der britischen Armee ausgebildet werden, meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf die Downing Street. Es wird erst das zweite Mal sein, dass Selenskyj seit Beginn des russischen Angriffskrieges sein Land verlässt. Das erste Mal war im Dezember 2022 ein Überraschungsbesuch in den USA.

+ Aufnahme vom 19. November: Rishi Sunak mit Wolodymyr Selenskyj in Kiew © -/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Russland fehlt Kampfkraft für groß angelegte Offensive

Kiew/Moskau – Die schweren Gefechte im Ukraine-Krieg konzentrieren sich derzeit vor allem auf den Osten der Ukraine. Medienberichten zufolge bereiten sich die Truppen des russischen Präsidenten Wladimir Putin offenbar mit Hochtouren auf eine neue Offensive vor.

Russland erhöht den Druck im Osten der Ukraine weiter. Trotz der Abwehr der ukrainischen Streitkräfte bei Bachmut und der zahlreichen Verluste der russischen Truppen zeigt sich der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu zufrieden mit der Lage an der Front im Osten bei Bachmut.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Offensive ohne ausreichende Kampfkraft

Experten des Institute for the Study of War (ISW) gaben nun jedoch bekannt, dass den russischen Truppen für eine Offensive in der Ukraine die Kampfkraft fehlt. Der Optimismus des russischen Verteidigungsministers solle demnach den Anschein von Formalität und Legitimität für das russische Verteidigungsministerium aufrechterhalten.

Das russische Militärkommando habe es offenbar eilig, eine groß angelegte Offensive zu starten. Ziel sei es laut ISW, die Region Donezk in einem unrealistischen Zeitrahmen und wahrscheinlich ohne ausreichende Kampfkraft zu erobern.

+ Die Kämpfe bei Bachmut dauern an. Derweil plant Russland offenbar eine neue Offensive im Ukraine-Krieg. © Evgeniy Maloletka/dpa

Aus ukrainischen Angaben geht hervor, dass die Lage um die Stadt Bachmut kritisch sei. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekräftigte jedoch weiter, dass seine Soldaten dem russischen Gegendruck standhalten können. (Redaktion mit Agenturen)

Rubriklistenbild: © -/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa