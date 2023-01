Putin setzt seinem General im Ukraine-Krieg ein neues Ultimatum

News-Ticker

Die Kämpfe im Ukraine-Krieg dauern an. Präsident Putin will die Donbass-Region so schnell wie möglich einnehmen. Der News-Ticker.

Russlands Pläne: Wladimir Putin setzt Frist für Einnahme des Donbass

Wladimir Putin setzt Frist für Einnahme des Donbass Nach Raketenangriff in Dnipro: Ukraine stellt Suche nach Verschütteten ein

Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Moskau/Kiew – Der russische Präsident Wladimir Putin hat dem neuen Befehlshaber der russischen Streitkräfte in der Ukraine eine Frist gesetzt, um die Kontrolle über die Donbass-Region zu übernehmen. Wie der Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Andriy Yusov, gegenüber dem ukrainischen Freedom TV mitteilte, sei der russische General Valery Gerasimov angewiesen worden, die östliche Region der Ukraine bis März zu erobern.

In der Vergangenheit hatte Putin mehrere ähnliche Fristen gesetzt, welche jedoch nicht eingehalten werden konnten. Das geht aus Berichten der Nachrichtenagentur Ukrainska Pravda hervor.

Bereits Ende Dezember hatte das britische Verteidigungsministerium in einem Geheimdienstbericht mitgeteilt, dass die russischen Streitkräfte in der Ukraine anscheinend Teile ihrer Frontlinie verstärken, um Standorte im Donbass zu erobern. Der militärische Geheimdienst der Ukraine gehe derzeit davon aus, dass Russland sich auf einen langfristigen Krieg einstelle. Putin halte demnach weiter daran fest, die Ukraine als Nation zu zerstören.

+ Dieses von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik veröffentlichte Foto zeigt Wladimir Putin (l), Präsident von Russland, und Waleri Gerassimow, Generalstabschef von Russland und neuer Befehlshaber der russischen Streitkräfte in der Ukraine. © Mikhail Kuravlev/dpa

News zum Ukraine-Krieg: Suche nach Vermissten in Dnipro eingestellt

In der ukrainischen Stadt Dnipro haben die Einsatzkräfte unterdessen die Suche nach Verschütteten eingestellt. Der russische Raketenangriff vom vergangenen Samstag (14. Januar) ist ukrainischen Angaben nach für die Energieversorgung des Landes einer der verheerendsten seit Kriegsbeginn gewesen.

Bei dem Einschlag einer russischen Rakete in einem Hochhaus in der ukrainischen Stadt Dnipro sind 45 Menschen ums Leben gekommen, etwa 80 Menschen wurden verletzt, unter ihnen auch 16 Kinder. Durch den Angriff seien zudem acht Blöcke von Wärmekraftwerken im Westen und einer im Osten des Staatsgebietes beschädigt worden. (red mit Agenturen)

