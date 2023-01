Mögliche „Panzer-Allianz“ bringt sich gegen Russland in Stellung – Explosionen nach Ende von Putins „Feuerpause“

Ticker zur militärischen Lage

Putin ordnete für das orthodoxe Weihnachtsfest eine Feuerpause an. Tote und Verletzte gab es nach russischem Beschuss im Ukraine-Krieg dennoch.

Update vom 7. Januar, 22:00 Uhr: Kurz nach dem offiziellen Ende der von Kremlchef Wladimir Putin deklarierten Feuerpause haben die Behörden der Region rund um die ostukrainische Stadt Charkiw mehrere Explosionen gemeldet. «Achtung an die Einwohner von Charkiw und der Region: Bleiben Sie in Schutzräumen. Die Besatzer schlagen wieder zu!», schrieb Gouverneur Oleh Synehubow am Samstagabend auf Telegram. Ersten Informationen zufolge gebe es ein Todesopfer, hieß es von Synehubow weiter. Auch in den Gebieten Poltawa, Dnipropetrowsk, Saporischschja, Luhansk sowie auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim wurde fast unmittelbar nach 22.00 Uhr MEZ Luftalarm ausgerufen.

Ukraine-Krieg aktuell: Charkiw meldet Explosionen nach Ende von Putins Feuerpause

Putin hatte am Donnerstag einseitig eine 36-stündige Feuerpause angeordnet und als Begründung das Weihnachtsfest genannt, das viele orthodoxe Christen am 7. Januar feiern. Kiew lehnte den russischen Vorstoß von Anfang an als Heuchelei ab und auch viele internationale Beobachter sprachen von einer reinen Propaganda-Geste. Noch während die Waffenruhe offiziell in Kraft war, räumte Moskau ein, ukrainische Angriffe im Frontgebiet weiter zu erwidern. Ukrainischen Angaben zufolge starben zudem durch russischen Beschuss in der Stadt Bachmut im östlichen Gebiet Donezk zwei Zivilisten.

Ukraine-Krieg aktuell: Selenskyj setzt Dutzende russische Künstler auf Sanktionsliste

Update vom 7. Januar, 22:00 Uhr: Die Ukraine hat Dutzende russische Künstler und andere Personen des öffentlichen Lebens auf eine Sanktionsliste gesetzt. Einer der international wohl bekanntesten Namen in dem am Samstag vom ukrainischen Präsidialamt veröffentlichten Dekret ist die in Wien lebende und als kremlnah in die Kritik geratene Opernsängerin Anna Netrebko. Ihr sowie 118 weiteren Personen - darunter auch drei ukrainischen Staatsangehörigen - wird etwa, sofern vorhanden, Vermögen in der Ukraine gesperrt. Auf der Sanktionsliste stehen zudem unter anderen der bekannte russische Musiker Filip Kirkorow sowie Schauspieler und Regisseur Nikita Michalkow.

Ukrainische Medien berichteten darüber hinaus, Präsident Wolodymyr Selenskyj habe bereits Ende Dezember 13 Geistlichen der ukrainisch-orthodoxen Kirche die Staatsbürgerschaft entziehen lassen. Um wen es sich dabei genau handeln soll, war zunächst aber nicht bekannt. Da das entsprechende Dekret persönliche Daten enthalte, sei es nicht veröffentlicht worden, hieß es.

Die ukrainisch-orthodoxe Kirche ist traditionell eng mit Russland verbunden und hatte sich erst mit dem russischen Einmarsch vom vergangenen Februar ganz von Moskau losgesagt. Angesichts des seit mehr als zehn Monaten andauernden russischen Angriffskriegs sieht die Führung in Kiew die Verbindungen der Kirche zu Russland als Gefahr für die Sicherheit des Landes.

Zuletzt wurden etwa die Nutzungsverträge für zwei Hauptkirchen des unter Unesco-Weltkulturerbes stehenden Kiewer Höhlenklosters nicht mehr verlängert. Erstmals feierte dort am Wochenende die neue Orthodoxe Kirche der Ukraine einen Weihnachtsgottesdienst.

Update vom 7. Januar, 21:00 Uhr: Wenn es nach der Ukraine geht, soll es bei den versprochenen Waffenlieferungen von Marder-Panzern nicht bleiben. Auch die Rufe nach Leopard-2-Kampfpanzern für den Ukraine-Krieg werden scheinbar lauter. Der ehemalige Botschafter Andrij Melnyk hatte kurz vor Weihnachten hatte eine mögliche „Panzer-Allianz“ gegen Russland bereits fallen gelassen. Auch EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hatte am Samstag neben der Solidarisierung für die Iran-Proteste beim Besuch der CSU-Landesgruppen-Klausur in Seeon davon gesprochen, dass sie für die geforderte Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine im Krieg gegen Russland sei. Eine Forderung, die unter anderem auch die CSU, aber auch andere Parteien bereits geäußert hatten.

Ukraine-Krieg: „Panzer-Allianz“ gegen Putin und Russland könnte sich formieren

Derzeit sperrt sich Deutschland noch gegenüber dem Wunsch von Leopard-Lieferungen für den Ukraine-Krieg. Allerdings will Forbes erfahren haben, dass sich angeblich die Signale verdichten, dass mehrerer EU-Staaten eine gewisse Bereitschaft zeigen, sich einer möglichen Initiative anzuschließen. Des Weiteren berichtet „Forbes“, dass sich einige Nato-Länder in der Lage sehen, sich von den Kampfpanzern zu trennen, ohne ihre Fähigkeit der Verteidigung einzubüßen.

Explizit scheinen sich Polen, Finnland und auch Dänemark hier in der Lage zu sehen, weitere Unterstützung für den Ukraine-Krieg zu liefern, falls so eine Panzer-Allianz gegen Russlands Angriffskrieg wirklich zustande kommen sollte.

Ukraine-Krieg: Putins Waffenruhe zu Weihnachen gescheitert

Update vom 7. Januar, 17.34 Uhr: Nachdem die zunächst angekündigte Waffenrufe von Russland am Freitag wohl gescheitert ist, hat es bei den Kampfhandlungen während der orthodoxen Weihnachtszeit in der Ukraine Tote gegeben. Wie die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft am Samstag mitteile, seien in Bachmut im Donezker Gebiet am Freitag durch russischen Beschuss zwei Zivilisten getötet und 13 weitere verletzt worden.

Putins Feuerpause im Ukraine-Krieg: Russland erwidert das Feuer

Update vom 7. Januar, 14.25 Uhr: Trotz der Feuerpause erwidert die russische Armee die Kämpfe in der Ukraine, wie das russische Verteidigungsministerium bekannt gab. „Alle Positionen der ukrainischen Armee, von denen aus Beschuss erfolgte, wurden von den russischen Streitkräften durch Erwiderung des Feuers niedergeschlagen“, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Samstag. Kampfhandlungen gab es demnach in den Gebieten Donezk, Cherson und Saporischschja. Laut Konaschenkow halte sich Russland selbst an die auferlegte Feuerpause, die am Samstagabend um 22.00 Uhr MEZ endet. Viele internationale Beobachter bezweifelten von Anfang an, dass die russischen Waffen wirklich konsequent schweigen würden.

Keine Waffenruhe in der Ukraine: Russland greift Region Cherson an

Update vom 7. Januar, 11.41 Uhr: Trotz der einseitigen Waffenruhe Russlands sollen beide Kriegsparteien die Kämpfe auf einem „Routineniveaus“ fortgeführt haben. Das schrieb das britische Verteidigungsministerium auf Twitter. Die intensivsten Kämpfe seien in der Stadt Kremina in der Region Oblast geführt worden. Seit drei Wochen finden die Kämpfe um Kremina im bewaldeten Gebiet statt. Beide Seiten haben „höchstwahrscheinlich Schwierigkeiten, das Artilleriefeuer einzustellen“, so das Ministerium.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/VZU0jzivhz



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/jCenYgCOSZ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 7, 2023

Die von Putin angesetzte „Feuerpause“ hält auch in anderen Teilen der Ukraine nicht an. In den vergangenen 24 Stunden wurden in mindestens sieben Regionen der Ukraine, Angriffe auf Zivilisten gemeldet, wie die Kyiv Independet berichtete. Mindestens drei Menschen seien getötet und 14 Menschen verletzt worden. Allein am Freitag sollen russische Truppen die südliche Region Cherson 39 Mal beschossen haben, wie Gouverneur Jaroslaw Januschewitsch am Samstag sagte. „Sie haben die friedlichen Siedlungen der Region mit Artillerie, Raketenwerfern, Mörsern und Panzern angegriffen“, so Januschewitsch.

Ukraine greift Russland trotz Putins „Feuerpause“ an - Zuvor 100 russische Soldaten verwundet

Erstmeldung vom 7. Januar: Kiew/Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin ordnete für das orthodoxe Weihnachtsfest eine Feuerpause an. Eine 36-stündige Waffenruhe gilt seit Freitag (6. Januar) 10.00 Uhr bis Samstag (7. Januar) 22.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Doch für die Ukraine handelt es sich nur um ein heuchlerisches Ablenkungsmanöver. Am Freitag wurde in der Ukraine ein Luftalarm ausgelöst und die ukrainische Armee griff die russische Armee an. In der Nacht zum Samstag schoss die russische Flugabwehr eine Drohne über Sewastopol ab.

Ukrainische Soldaten treffen Stützpunkt der russischen Armee - 100 Verwundete

Bereits vor der von Wladimir Putin angeordneten Waffenruhe kam es zu Gefechten zwischen Russland und der Ukraine. Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte sind bis zu 100 russische Soldaten bei einem Angriff am 5. Januar verwundet worden. In der Ortschaft Hawryliwka Druha in der Region Cherson nahe der Krim wurde ein Stützpunkt der russischen Armee getroffen, wie der Generalstab in seinem Lagebericht am Freitag auf Facebook mitteilte.

+ In Cherson läuft ein Anwohner an einem brennenden Haus vorbei. (Symbolbild) © Libkos/dpa

„In die örtlichen Krankenhäuser wurden bis zu 100 verwundete Militärangehörige eingeliefert. Die Angaben zu den getöteten Besatzern werden geprüft“, hieß es im Bericht, wie die ukrainische Nachrichtenplattform Ukrinform schrieb.

Ukrainische Angriffe trotz Putins „Feuerpause“ - Drohne nahe Sewastopol abgeschossen

Während der Feuerpause melde die russische Seite einen Drohnenangriff auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim. Das unbemannte Flugobjekt sei am frühen Samstagmorgen über einer Mole nahe Sewastopol, der Marinebasis der russischen Schwarzmeerflotte, abgeschossen worden, wie der Gouverneur der Stadt, Michail Raswoschajew, laut Staatsagentur Tass in seinem Telegram-Kanal schrieb. „Selbst ein heiliges Weihnachtsfest kann diese unmenschlichen Wesen nicht davon abhalten, unsere Heldenstadt anzugreifen“, kommentierte Raswoschajew weiter. (vk)

Rubriklistenbild: © Carlo Cozzoli/IMAGO