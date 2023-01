Schwere Angriffe auf Kiew auch an Silvester – Selenskyj will stärkste Luftabwehr Europas aufbauen

Ticker zum militärischen Geschehen

Das britische Verteidigungsministerium erwartet neue russische Angriffswellen in den kommenden Tagen. Das Ziel ist es, die Moral der Ukrainer zu unterminieren. Der News-Ticker.

Update vom 31. Dezember, 22.41 Uhr: Kurz vor dem Jahreswechsel ist in der Ukraine der Einflug sogenannter Kamikaze-Drohnen aus Russland gemeldet worden. Für die Städte Odessa und Mykolajiw im Süden sowie Dnipro im Zentrum des Landes wurde Luftalarm ausgelöst, berichtete die Agentur Unian am Samstagabend. Der Militärverwalter von Mykolajiw, Vitali Kim, berichtete von zwei Formationen von Drohnen, die in seinem Gebiet gesichtet worden seien. Die Luftabwehr habe das Feuer auf die Schahed-Drohnen aus iranischer Produktion eröffnet.

Update vom 31. Dezember, 17.50 Uhr: Die ukrainische Artillerie hat am Samstag russische Stellungen im Osten der Ukraine angegriffen. Dabei sei das Dorf Perwomajskoje in der Region Luhansk im Donbass mindestens zweimal Ziel von Beschuss aus dem amerikanischen Himars-Mehrfachraketenwerfer geworden, meldete die russische Agentur Tass unter Berufung auf örtliche Behörden. Über eventuelle Opfer oder Schäden wurden keine Angaben gemacht.

Ukrainische Medien berichteten währenddessen von Explosionen in der Nähe des Flughafens Dschankoj auf der von Russland besetzten Krim. Dabei zitierten sie Mitteilungen aus den sozialen Netzwerken, laut welchen die Denotationen auf der Krim auf den Einsatz von Flugabwehrraketen zurückzuführen sein könnten.

Tote und Verletzte nach Raketenangriffen auf die Ukraine kurz vor Neujahr

Update vom 31. Dezember, 16.17 Uhr: Bei den erneuten Raketenangriffen kurz vor Neujahr hat es nach Behördenangaben mehrere Verletzte und Tote gegeben. Wie Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko am Samstag mitteilte, sei in der Hauptstadt ein älterer Mann gestorben sowie 16 Menschen verletzt worden. Bei einer der Verletzten handele es sich dabei um einen Journalisten aus Japan. Auch aus dem Gebiet Saporischschja wurde über einen Toten bei den Angriffen berichtet. Zuvor war die Rede von zwei Verletzten bei den Anschlägen.

Zudem wurden durch die Explosionen wichtige Gebäude in Kiew beschädigt, darunter der Kulturpalast „Palast Ukraine“. Das teilte der Vizechef des Präsidentenbüros, Kyrylo Tymoschenko über den Nachrichtendienst Telegram mit und veröffentlichte ein Foto dazu. „Normalerweise sind an diesen Tagen Eltern und Kinder am Vorabend des neuen Jahres da. Heute gab es wie durch ein Wunder keine Kinder. Glas flog von russischen Raketen“, sagte Tymoschenko. Neben dem Kulturpalast wurde ebenfalls ein Hotel in Kiew, das auch von Journalisten genutzt wird, teils beschädigt.

Bei den Raketen am Samstag handele sich „um einen Angriff von Mördern und Terroristen“, sagte Tymoschenko weiter. Es mache den Russen „Freude am Festtagstisch“, ein „zerstörtes Hotel im Herzen Kiews“ zu sehen.

Ukraine-Krieg: Schwere Angriffe auf Kiew auch an Silvester

Update vom 31. Dezember, 14.23 Uhr: Kurz vor den Neujahrsfeierlichkeiten hat Russland die Ukraine erneut mit Dutzenden von Marschflugkörpern und Raketen angegriffen. In Kiew waren am Samstag rund ein halbes Dutzend Explosionen – mutmaßlich ausgelöst von der Flugabwehr – zu hören, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur aus dem Zentrum der Hauptstadt berichtete. Bürgermeister Vitali Klitschko sprach von Zerstörungen. Einsatzkräfte und medizinisches Personal seien unterwegs.

Von Explosionen wurde ebenfalls aus den westukrainischen Gebieten Winnyzja, Schytomyr und aus dem südukrainischen Gebiet Mykolajiw berichtet. Dem Vizechef des Präsidentenbüros, Kyrylo Tymoschenko, zufolge ist das westukrainische Gebiet Chmelnyzkyj mit Drohnen angegriffen worden. Zwei Verletzte habe es dort gegeben. Als Vorsichtsmaßnahme wurde in mehreren Gebiete der Strom abgeschaltet, um Schäden bei Treffern der Energieversorgung zu verringern.

+ Polizisten stehen in Kiew vor einem durch Beschuss beschädigten Hotel. (Foto vom 31. Dezember 2022) © Efrem Lukatsky/dpa/picture alliance

Präsident Selenskyj: Luftabwehr der Ukraine soll zur stärksten in Europa ausgebaut werden

Erstmeldung vom 31. Dezember: Kiew - Das britische Verteidigungsministerium vermutet hinter den regelmäßigen Angriffen auf die ukrainische Infrastruktur eine langfristige Strategie. „Seit Oktober hat Russland das allgemeine Muster beibehalten, alle sieben bis zehn Tage eine intensive Angriffswelle durchzuführen“, heißt es in der aktuellen Lagebeschreibung auf der Twitter-Seite des Ministeriums, die auf Geheimdiensterkenntnissen basiert. Russland wolle damit mit ziemlicher Sicherheit die ukrainische Luftabwehr überwältigen.

Doch es gebe eine realistische Möglichkeit, dass Russland dieses Muster durchbrechen und in den kommenden Tagen erneut zuschlagen werde, um die Moral der ukrainischen Bevölkerung über die Neujahrsfeiertage zu unterminieren.

Unterdessen will die Ukraine als Reaktion auf immer neue russische Raketenangriffe auf ihre Städte die Luftabwehr massiv ausbauen. „Im neuen Jahr wird die ukrainische Luftverteidigung noch stärker, noch effektiver“, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitagabend in seiner täglichen Videoansprache. Die Luftabwehr der Ukraine könne die stärkste in ganz Europa werden, ergänzte er mit Blick auf die angekündigte Patriot-Batterie aus den USA. „Dies wird eine Sicherheitsgarantie nicht nur für unser Land, sondern für den gesamten Kontinent sein.“

+ Patriot-Systeme aus den USA, hier ein in Polen stationiertes Gerät, sollen der Ukraine helfen, russische Angriffe abzuwehren. (Archivfoto) © Christophe Gateau

Die Luftabwehr der ukrainischen Streitkräfte hat in den vergangenen Wochen bei russischen Großangriffen mit Marschflugkörpern, Raketen und sogenannten Kamikaze-Drohnen relativ hohe Abschusszahlen erreicht. Angesichts der Masse der einfliegenden Projektile konnten nicht alle Raketen abgewehrt werden. Die ukrainische Armee, die bereits eine Reihe ausländischer Flugabwehrsysteme nutzt, wartet auf den Einsatz der von der US-Regierung versprochenen Patriot-Batterie. Gegenwärtig werden ukrainische Soldaten an dem System ausgebildet.

Flucht vor dem Wehrdienst: 15 Ukrainer sterben bei illegalem Grenzübergang

Seit Beginn der russischen Invasion und Ausrufung des Kriegszustands in der Ukraine haben nach Militärangaben mehrere Tausend junge Ukrainer versucht, sich dem Wehrdienst zu entziehen. Wie die ukrainischen Grenztruppen am Freitag mitteilten, wurden knapp 12.000 Männer bei dem Versuch gefasst, die Landesgrenze illegal gen Westen zu überqueren. Bei der Grenzüberquerung seien auch 15 Männer ums Leben gekommen.

Auch in Russland versuchten Tausende junge Männer, sich dem Wehrdienst zu entziehen. Unmittelbar nach der Teilmobilmachung im September flohen Tausende ins Ausland, in einigen ehemaligen Sowjetrepubliken entstanden regelrechte kleine russische Kolonien.

