Im Ukraine-Krieg fliehen russische Soldaten angeblich von der Front in Luhansk. Die Ukraine rückt unterdessen wohl einem strategischen Ziel näher. Der News-Ticker.

Putins Soldaten in Luhansk desertieren : Das russische Militär erhöht wohl die Zahl der Patrouillen.

Dieser News-Ticker zu militärischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Update vom 28. Dezember, 11.15 Uhr: Im Ukraine-Krieg sind nach jüngsten Zählungen der UN bisher knapp 6900 Zivilisten getötet worden. Fast 11.000 unbewaffnete Menschen seien verwundet worden, teilte das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte (OHCHR) in Genf mit. Unter den Getöteten seien auch 1800 Frauen und etwa 400 Kinder, hieß es.

Die meisten der registrierten zivilen Opfer wurden laut UN durch den Einsatz von explosiven Waffen mit weitreichender Wirkung verursacht, darunter Beschuss durch schwere Artillerie, Mehrfachraketensysteme, Raketen und Luftangriffe. Das OHCHR geht davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen erheblich höher liegen. Von einigen Orten mit intensiven Kämpfen verzögerten sich die Berichte und müssten teils noch bestätigt werden. Dies gelte zum Beispiel für die Regionen um Mariupol und diverse Orte in der Region Luhansk.

Putins Soldaten in Todesangst auf der Flucht? Ukraine meldet russische Desertations-Welle in Luhansk

Überblick vom 28. Dezember: München – Im russischen Angriffskrieg haben sich teils die Rollen getauscht: Mancherorts befindet sich das ukrainische Militär aktuell in der Offensive und versucht, von russischen Truppen besetzte Gebiete zurückzuerobern. Die schwersten Gefechte finden derzeit im Osten der Ukraine statt.

Putins Soldaten in Luhansk desertieren – russisches Militär erhöht Zahl der Patrouillen

Im von Kreml-Chef Wladimir Putin annektierten Oblast Luhansk sieht es für das russische Militär angesichts der ukrainischen Gegenoffensive besonders brenzlig aus. So meldete der ukrainische Generalstab auf Facebook, wegen der hohen Verluste in eigenen Reihen würden immer mehr russische Soldaten desertieren und ihre Kampfpositionen in Luhansk aufgeben.

Dem Generalstab zufolge ergreift die russische Militärführung jetzt entsprechende Maßnahmen. „Um die Situation unter Kontrolle zu halten, hat die russische Militärführung die Zahl der Patrouillen zur Ergreifung und Rückführung von Deserteuren erhöht“, hieß es in der Mitteilung des Generalstabs. Diese Darstellung lässt sich allerdings nicht unabhängig verifizieren.

Ukraine-Krieg: Schwere Kämpfe im Osten der Ukraine – „anhaltender Druck“ auf russische Armee

Indes rückt die ukrainische Armee auf die strategisch wichtige Stadt Kreminna in Luhansk vor. Die Stadt gilt als das Tor zu den von Russland besetzten Großstädten Sjewjerodonezk und Lyssytschansk. Nach mehreren schweren Niederlagen im Ukraine-Krieg versucht das russische Militär, die Kontrolle über Kreminna aufrechtzuerhalten. Mehrere ukrainische Angriffe auf der Swatowe-Kreminna-Linie seien zurückgeschlagen worden, meldete die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW). Unter Berufung auf russische Quellen hieß es, ukrainische Truppen würden sich neu gruppieren und dabei Verstärkung aus Charkiw im Nordosten der Ukraine holen.

Auch britischer Einschätzung zufolge stehen Putins Truppen in Kreminna „unter anhaltendem Druck“ ukrainischer Streitkräfte. Russland habe seine Frontlinie in dem Gebiet in der Oblast Luhansk in den vergangenen Tagen wahrscheinlich verstärkt, teilte das britische Verteidigungsministerium mit. Es habe dort umfassende neue Verteidigungsanlagen errichtet und werde seinen Fokus wahrscheinlich darauf legen, die Position zu halten. (bb)