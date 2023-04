Habeck überraschend in der Ukraine: Vizekanzler verspricht schnelle Wirtschaftshilfe

Wirtschaftsminister in Kiew

+ © Christoph Soeder/dpa Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, kommt am Bahnhof von Kiew an. Vizekanzler Robert Habeck ist zu politischen Gesprächen in der Ukraine eingetroffen. © Christoph Soeder/dpa

Vizekanzler Habeck ist überraschend nach Kiew gereist. Bei den Gesprächen soll es in erster Linie wohl um den wirtschaftlichen Aspekt des Krieges sowie den Wiederaufbau gehen.

München/Kiew – Immer wieder unterstreicht die Bundesregierung, dass sie im Hintergrund des Ukraine-Krieges von Kreml-Chef Wladimir Putin fest an der Seite von Kiew steht. Das verdeutlicht Berlin auch mit Besuchen im Kriegsgebiet. Wie Innenministerin Nancy Faeser (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) vor ihm ist nun auch Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) zu politischen Gesprächen in der Ukraine eingetroffen. Damit bereist er erstmals seit dem Einmarsch russischer Truppen das Land – und zum ersten Mal überhaupt als Bundesminister.

Inmitten des Ukraine-Krieges: Vizekanzler Habeck trifft in Kiew ein

Der Grünen-Politiker kam am Montagmorgen (3. April) mit einer kleinen Delegation deutscher Wirtschaftsvertreter in der Hauptstadt Kiew an. Themen der Reise sind der Wiederaufbau der von Russland angegriffenen Ukraine und die Zusammenarbeit im Energiebereich. Sinn der Reise sei, dass die Ukraine ein klares Zeichen bekomme, sagte Habeck bei seiner Ankunft am Bahnhof in Kiew laut der Deutschen Presse-Agentur.

Ein Zeichen, „dass wir daran glauben, dass sie siegreich sein wird, dass sie wiederaufgebaut wird, dass es ein Interesse von Europa gibt, nicht nur in der Not zu unterstützen, sondern dass die Ukraine auch ein wirtschaftlich starker Partner in der Zukunft sein wird“, wurde der Vizekanzler zitiert.

Ukraine-Krieg: Habeck spricht von „konkreten Investitionsentscheidungen“

Er habe erst kommen wollen, wenn er etwas mitbringen könne, sagte der Minister auf der Hinfahrt in einem Sonderzug. Was das sei? „Eine Wirtschaftsdelegation, die der Ukraine die Hoffnung macht, dass es nach dem Krieg wieder einen Wiederaufbau geben wird.“ „Konkrete Investitionsentscheidungen“ seien entweder schon gefallen oder sollten noch getroffen werden, erklärte Habeck.

Jetzt sage die deutsche Wirtschaft: „„Wir können wieder“ - Und dieses Signal wollte ich den ukrainischen Freundinnen und Freunden mitbringen.“ Seine jetzige Reise sei eigentlich schon für den vergangenen Herbst geplant gewesen, habe dann aber wegen der Winteroffensive der Russen in der Ukraine vertagt werden müssen, sagte Habeck: „Jetzt ist der Moment dann da.“

Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, der Habeck als einer von mehreren Wirtschaftsvertretern begleitet, bezeichnete die Reise als „Signal an die Ukrainerinnen und Ukrainer, dass auch die deutsche Wirtschaft zu ihnen steht“. Zudem seien viele deutsche Unternehmen weiterhin in der Ukraine aktiv und es gehe darum, sowohl deren Probleme zu verstehen als auch den Wiederaufbau des Landes in den Blick zu nehmen. „Und dieser Aufbau beginnt jetzt, und nicht erst nach einem Friedensschluss.“ (bb/dpa)