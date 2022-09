Ukraine-Krieg: Russische Truppen angeblich von „Achsen“-Taktik überrascht

Alle Entwicklungen

Die ukrainische Armee rückt im Süden des Landes angeblich auf breiter Front vor. Russische Truppen werden offenbar überrumpelt. Der News-Ticker.

Britischer Geheimdienst berichtet: Angeblich mangelnde Moral innerhalb russischer Truppen.

Korruption unter Kommandeuren: Moskaus Invasionsarmee hat angeblich mit Problemen zu kämpfen.

Update vom 4. September, 22.35 Uhr: Die Ukraine hoffe, dass Deutschland insbesondere bei der Luftabwehr gegen die russischen Angreifer eine „führende Rolle“ einnehmen werde, erklärte der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal am Sonntag in Berlin bei einem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Schloss Bellevue.

Die von Deutschland gelieferten Panzerhaubitzen des Typs 2000 sowie die Raketenwerfer Mars II hätten sich „auf dem Schlachtfeld bewährt“. „Wir hoffen, dass die Lieferungen schwerer Waffen ausgebaut werden können“, meinte er mit Blick auf die Kämpfe im Osten und Südosten seines Landes.

Angeblich Ortschaft bei Cherson befreit: Ukrainische Armee vermeldet militärischen Erfolg

Update vom 4. September, 22.02 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Angaben aus Kiew im Gebiet Cherson die Ortschaft Wyssokopillja von der russischen Besatzung befreit. Der Vizechef des Präsidentenbüros, Kyrylo Tymoschenko, veröffentlichte dazu am Sonntag auf Telegram ein Foto von der gehissten Flagge. Allerdings gab es schon im Juni Berichte über die Rückeroberung dieser Ortschaft im nördlichen Teil der Region. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte bei einer Militärsitzung, die ukrainischen Flaggen kehrten zunehmend an jene Orte zurück, wo sie hingehörten.

„Und es gibt keinen Platz für die Besatzer in unserem Land“, sagte Selenskyj am Sonntag nach Angaben der Präsidialverwaltung in Kiew. Details nannte er nicht. Medienberichten zufolge hatten ukrainische Truppen am Sonntag außerdem die Ortschaft Oserne im Gebiet Donezk zurückerobert. Von unabhängiger Seite waren diese Angaben nicht überprüfbar.

Ukraine-Krieg: Russische Truppen angeblich von „Achsen“-Taktik überrascht

Erstmeldung vom 4. September 2022:

München/Kiew - Die Ukraine forciert bei ihrer Gegenoffensive in der Region Cherson im Süden des Landes britischen Geheimdiensten zufolge derzeit einen breiten Vormarsch auf drei Achsen westlich des Flusses Dnipro.

Diese Offensive habe zwar nur begrenzt unmittelbare Ziele, die Russen aber mutmaßlich taktisch überrascht, hieß es an diesem Wochenende in einem Kurzbericht des Verteidigungsministeriums in London. Damit würden logistische Mängel und Schwächen in der Führung der russischen Offensive entlarvt. Russische Kommandeure müssten sich nun entscheiden, auf welche Region sie sich im Blick auf Nachschub und Reservetruppen konzentrieren wollten.

Britischer Geheimdienst berichtet: Angeblich mangelnde Moral innerhalb russischer Truppen

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Ende Februar veröffentlicht die britische Regierung regelmäßig Geheimdienstinformationen zu dessen Verlauf. Moskau wirft London eine gezielte Desinformationskampagne vor. Ungeachtet dessen gab der britische Geheimdienst am Sonntag eine weitere Einschätzung der militärischen Lage im Ukraine-Krieg.

+ In Bedrängnis: russische Truppen im Süden der Ukraine (Symbolfoto). © IMAGO / SNA

Demnach dürfte die angeblich mangelnde Moral russischer Truppen in der Ukraine auch an einer schlechten Bezahlung liegen. Neben hohen Opferzahlen und einer zunehmenden Kampfmüdigkeit gehöre die Besoldung zu den größten Missständen, heißt es in dem veröffentlichten Bericht.

Korruption unter Kommandeuren: Moskaus Invasionsarmee hat angeblich mit Problemen zu kämpfen

Üblicherweise bestehe der Lohn russischer Soldaten aus einem Grundgehalt, das nach einem komplexen System um verschiedene Zuschüsse und Bonuszahlungen aufgestockt wird. Bei der Auszahlung dieser Boni gebe es in der Ukraine mit hoher Wahrscheinlichkeit signifikante Probleme, hieß es von den Briten.

Das liege mutmaßlich an einer ineffizienten Bürokratie des Militärs, dem unklaren rechtlichen Status der „Militäroperation“ - wie Russland seinen Angriffskrieg in der Ukraine bezeichnet - und zu einem gewissen Grad auch an Korruption unter den Kommandeuren. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

