Russischer Drohnenangriff auf Odessa – Lage in Bachmut weiter unklar

Russland erleidet im Ukraine-Krieg schwere personelle Verluste und verliert weiter Waffen und Ausrüstung. Wie sieht die Lage in Bachmut aus? Der News-Ticker.

Wende für Russland in Bachmut? Pro-ukrainischer Blogger bestätigt nun Wagner-Meldung

„Mangel an wahrheitsgemäßen Informationen": Ex-Militärkommandeur warnt vor Niederlage für Putins Truppen

Verluste für Russland: Ukrainischer Generalstab veröffentlicht neue Zahlen.

für Ukrainischer Generalstab veröffentlicht neue Zahlen. Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt. Die verarbeiteten Informationen zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 4. April, 4.00 Uhr: Russische Drohnen haben nach ukrainischen Angaben in der Nacht auf Dienstag (4. April) die strategisch wichtige ukrainische Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer angegriffen. „Der Feind hat soeben Odessa und den Bezirk Odessa mit Angriffsdrohnen angegriffen“, teilten die örtlichen Behörden am Dienstagmorgen im Onlinenetzwerk Facebook mit. Dabei seien „Schäden“ verzeichnet worden, hieß es in der Erklärung, in der zunächst keine weiteren Details genannt wurden.

Unter Berufung auf den Leiter der Militärverwaltung des Bezirks Odessa, Jurij Kruk, hieß es in der Erklärung, die ukrainischen Luftabwehrkräfte seien im Einsatz und warnten vor einer möglichen zweiten Angriffswelle. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

News zum Ukraine-Krieg: Kaum Veränderungen an der Frontlinie

Update vom 3. April, 22.56 Uhr: Im Ukraine-Krieg ist es heute kaum zu Veränderungen an den Frontlinien gekommen. Das melde der ukrainische Generalstab. Jedoch habe Russland im Laufe des vergangenen Tages mehr als 45 feindliche Angriffe ausgeführt, die die Ukraine jedoch abwehren konnte. Demnach sei der Schwerpunkt auf den Bereichen Lyman, Bachmut, Awdijiwka und Marjinka lag. Russland versuche noch immer „die volle Kontrolle über die Stadt Bachmut zu erlangen und stürmt sie weiter“, so der Bericht.

Oleksandr Syrskyi, Kommandant der Ukraine, schrieb laut CNN indes auf Telegram, dass sie in Bachmut die „Mythos der unbesiegbaren Wagner-Söldner“ zerstören werden. Außerdem betonte er: „Der Feind wird immer schwächer und versucht, seine Fehler mit neuen Fälschungen über die Einnahme von Bachmut zu vertuschen.“

Update vom 3. April, 19.50 Uhr: Das Team des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny berichtet, dass in der Nähe von Putins Residenz in der russischen Stadt Sotschi Panzir-Flugabwehrraketen installiert wurden. Nawalnys Mitarbeiter veröffentlichten ein Video, in dem das System zu sehen sein soll. Die Darstellungen können nicht überprüft werden. Bereits im Januar waren in Moskau Luftabwehr-Raketen aufgestellt worden.

News zum Ukraine-Krieg: Nach Nato-Ankündigung will Russland offenbar Militärpräsenz ausbauen

Update vom 3. April, 18.50 Uhr: Nach der Ankündigung des Nato-Generalsekretärs Jens Stoltenberg, Finnland werde bereits morgen ein vollständiges Nato-Mitglied sein, will Russland nun nach eigenen Angaben seine Militärpräsenz in der Nähe des nordeuropäischen Landes ausbauen. Der Vize-Außenminister Alexander Gruschko sagte laut der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti: „Wir werden unsere militärischen Kapazitäten im Westen und Nordwesten verstärken.“ Weiter führte er aus: „Im Falle der Stationierung von Streitkräften und Waffen anderer Nato-Mitglieder auf dem Territorium Finnlands werden wir zusätzliche Schritte unternehmen, um die militärische Sicherheit Russlands zuverlässig zu gewährleisten.“

Update vom 3. April, 18.10 Uhr: Laut offiziellen Angaben will der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, am Mittwoch in das russische Kaliningrad reisen, um den Schutz des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja zu besprechen. Dieses wird derzeit von russischen Streitkräften besetzt. Russlands Gesandter bei der IAEA in Wien, Michail Uljanow, bestätigte den Besuch russischen Nachrichtenagenturen. Demnach werde Grossi eine ressortübergreifende russische Delegation treffen. Vergangene Woche hatte Grossi bereits Saporischschja besucht und vor einer „Katastrophe“ gewarnt.

Wende für Russland in Bachmut? Pro-ukrainischer Blogger bestätigt nun Wagner-Meldung

Update vom 3. April, 18.00 Uhr: Mittlerweile haben die ersten pro-ukrainischen Quellen in den sozialen Netzwerken die Einnahme des Verwaltungsgebäudes in Bachmut durch Wagner-Söldner bestätigt. Das Video des Wagner-Chefs Prigoschin konnte außerdem von Datenanalysten auf Twitter und Telegram geolokalisiert werden. Wie der pro-ukrainische Kriegsblog NOELreports erklärte, soll demnach tatsächlich das Gebäude der Stadtverwaltung in den Aufnahmen zu sehen sein.

Kampf um Bachmut im Ukraine-Krieg: Prigoschin zeigt russische Fahne über dem Verwaltungsgebäude

Update vom 3. April, 17.20 Uhr: Laut russischen Angaben wird es keinen Abzug aus Bachmut geben. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass. Am Montag behauptete Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin in einem Video, dass die russische Flagge auf dem Gebäude der Stadtverwaltung gehisst worden sei. Damit sei die Stadt im juristischen Sinne erobert worden, sagte er. Kiew dementierte. Auch das russische Verteidigungsministerium hat keine Einnahme der strategisch wichtigsten Stadt im Gebiet Donezk bestätigt. Die Soldaten hätten auch keinen Befehl zum Abzug erhalten, hieß es bei Tass.

Update vom 3. April, 16.16 Uhr: Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko sieht Deutschland direkt vom Ukraine-Krieg betroffen. Russlands Präsident Wladimir Putin wolle die ehemalige Sowjetunion wiederherstellen, sagte Klitschko am Montag bei einem Besuch bei Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) im Rathaus. „Und ihr Deutschen dürft nicht vergessen: Ein Teil von Deutschland, wo Putin jahrelang als KGB-Agent gearbeitet hat, gehörte auch zum großen russischen sowjetischen Reich.“ Insofern verteidige die Ukraine „jeden von Euch vor Putin“.

News im Ukraine-Krieg: Kiew widerspricht Prigoschin

Update vom 3. April, 13.15 Uhr: Kiew hat russische Behauptungen zu einer angeblichen Eroberung des Zentrums der seit Monaten umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut als „Falschinformation“ zurückgewiesen. „Reagiert besonnen auf die Falschinformationen derjenigen, die sich ‚Siege‘ ausdenken, die es in Wirklichkeit nicht gibt“, schrieb der Chef des Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Jermak, beim Nachrichtenkanal Telegram.

Zuvor hatte der Chef der russischen Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, in einem Video behauptet, dass die russische Flagge auf dem Gebäude der Stadtverwaltung gehisst worden sei. Damit sei die Stadt mit ehemals über 70.000 Einwohnern im juristischen Sinne erobert worden, sagte er. Auch das russische Verteidigungsministerium hat keine Einnahme der strategisch wichtigsten Stadt im Gebiet Donezk bestätigt.

„Mangel an wahrheitsgemäßen Informationen“: Ex-Militärkommandeur warnt vor Niederlage für Putins Truppen im Ukraine-Krieg

Update vom 3. April, 12.50 Uhr: Der ehemalige russische Kommandeur Igor Girkin warnte am Sonntag (2. April), dass die Truppen von Präsident Wladimir Putin, die in der Ukraine kämpfen, auf einen militärischen „Niederlage“ zusteuern.

Die schwächelnde Invasion stößt auf Widerstand einiger russischer Militärblogger, darunter Girkin, der während der Annexion der Krim durch Moskau im Jahr 2014 Bekanntheit erlangte und wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine angeklagt wurde. Als selbsternannter russischer Nationalist unterstützt Girkin die Ziele der Ukraine-Invasion, kritisiert jedoch die Kreml-Führung immer stärker, die seiner Meinung nach die Truppen nicht ausreichend für die Invasion ausgestattet hat. Dies berichtet Newsweek.

Girkin zeichnet ein düsteres Bild zur Situation der russischen Streitkräfte und wirft den staatlichen russischen Medien vor, die Lage in der Ukraine zu „beschönigen“. Er ist der Meinung, dass „der Mangel an wahrheitsgemäßen Informationen über die Situation in der Ukraine“ Russland beeinträchtigt hat. Girkin weiter laut Newsweek: „Es hat eine extrem negative Auswirkung auf die Situation im gesamten Land, in unserem gesamten Staat. Ich habe keine Angst zu sagen, dass wir auf eine militärische Niederlage zusteuern.“

Ukraine-News: Erste polnische Kampfjets eingetroffen

Update vom 3. April, 11.30 Uhr: Die ersten polnischen MiG-29-Kampfjets sind nach polnischen Angaben in der Ukraine angekommen. „Nach meinen Informationen ist der Prozess bereits abgeschlossen, das heißt die Übergabe des ersten Teils“, sagte der Leiter des Präsidialamts für internationale Politik, Marcin Przydacz, am Montag (3. April) im Sender RMF FM. Es werde selbstverständlich Gespräche über weitere Unterstützung geben.

Mitte März hatte der polnische Präsident Andrzej Duda die Lieferung von zunächst vier voll einsatzfähigen MiG-Kampfflugzeugen an das Nachbarland angekündigt. Weitere MiG-29 würden gewartet und für einen späteren Transfer vorbereitet, hieß es.

Ukraine-News: Explosion im besetzten Melitopol

Update vom 3. April, 10.50 Uhr: Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtet über eine Explosion im besetzten Melitopol. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurde ein Auto im Stadtzentrum in die Luft gesprengt, eine Person wurde verletzt. Auf dem Telegramm-Kanal der von Russland eingesetzten Behörde in der Stadt wird die verletzte Person als Maxim Subarew, Leiter der Besatzungsbehörde in der Siedlung Jakimiwka in der Region, bezeichnet. Dies ist unbestätigt.

Ein in den sozialen Medien kursierendes Video scheint ein beschädigtes Auto auf der Straße zu zeigen. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Ukraine-News: Russland verliert mehr als 600 Soldaten an einem Tag

Update vom 3. April, 9.25 Uhr: Russland hat im Ukraine-Krieg erneut mit schweren Verlusten zu kämpfen. Innerhalb eines Tages sind weitere 610 Soldaten gefallen. Das geht aus dem täglichen Lagebericht des ukrainischen Verteidigungsministeriums hervor. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Soldaten : 175.160 (+610)

: 175.160 (+610) Fahrzeuge : 5.553 (+16)

: 5.553 (+16) Mannschaftstransportwagen : 6.993 (+7)

: 6.993 (+7) Panzer : 3.619 (+1)

: 3.619 (+1) Drohnen: 2262 (+13)

2262 (+13) Artilleriesysteme : 2.694 (+7)

: 2.694 (+7) Flugabwehrsysteme : 280 (+1)

: 280 (+1) Mehrfachraketenwerfer : 527 (+0)

: 527 (+0) Schiffe: 18

18 Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 3. April. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-News: Russland stationiert Atomwaffen in Belarus

Erstmeldung vom 3. April: Kiew – Russland hält an der angekündigten Stationierung seiner taktischen Atomwaffen in Belarus fest und will sie an der Grenze zum Nato-Staat Polen positionieren. Das kündigte der russische Botschafter in der belarussischen Hauptstadt Minsk am Sonntag an. Bis 1. Juli sollen die benötigten Bunker für die Lagerung der Waffen demnach fertiggestellt sein. Während eine Serie russischer Angriffe auf ukrainische Städte mehreren Zivilisten das Leben kostete, wurde in Sankt Petersburg ein russischer Militärblogger bei einem Sprengstoffanschlag getötet. Vizekanzler Robert Habeck traf am Montagmorgen zu politischen Gesprächen in Kiew ein.

Russlands Botschafter in Minsk, Boris Gryslow, bewertete es als positiv, dass die beabsichtigte Stationierung der Atomwaffen in Belarus bereits „eine Menge Lärm“ in westlichen Medien verursacht habe. „Endlich wird beachtet, dass es eine gewisse Parität geben sollte“, sagte er mit Blick auf den Vorwurf der russischen Führung, die USA hätten eigene Atomwaffen in Europa stationiert und Moskau damit provoziert.

Kremlchef Wladimir Putin hatte zuletzt vor dem Hintergrund starker Spannungen mit dem Westen infolge des von ihm befohlenen Angriffskriegs gegen die Ukraine angekündigt, taktische Atomwaffen in Belarus zu stationieren. Er begründete die Verlagerung der Waffen in die benachbarte Ex-Sowjetrepublik damit, dass die USA seit Jahren Ähnliches in Europa täten.

In einer Analyse des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) hieß es vor einer Woche, Putin wolle im Westen Ängste vor einer atomaren Eskalation schüren, um so die Unterstützung für die Ukraine etwa bei der Lieferung schwerer Waffen zu brechen. Nach ISW-Einschätzung ist es weiter „sehr unwahrscheinlich, dass Russland nukleare Waffen in der Ukraine oder anderswo einsetzt“. Putins Schritt habe sich bereits vor dem Krieg in der Ukraine angekündigt, teilte das ISW mit. Russland zementiere mit der Stationierung nuklearer Waffen in Belarus vor allem seinen Einfluss in der Ex-Sowjetrepublik.

Ukraine-News: Selenskyj will militärischen Sieg über „bösen Staat“

Nach der neuen Serie russischer Angriffe auf ukrainische Städte mit weiteren zivilen Opfern bezeichnete Präsident Wolodymyr Selenskyj einen militärischen Sieg seines Landes als „einzigen Weg“ zur Sicherheit. Am Sonntag waren mindestens acht Menschen im Osten des Landes bei russischen Artillerieangriffen ums Leben gekommen. „Es gibt nur einen Weg, den russischen Terror zu stoppen und die Sicherheit in all unseren Städten und Gemeinden wiederherzustellen - von Sumy bis zum Donbass, von Charkiw bis Cherson, von Kiew bis Jalta, und dieser Weg ist der militärische Sieg der Ukraine“, sagte Selenskyj am Sonntag in seiner allabendlichen Videoansprache. „Es gibt keinen anderen Weg, und es kann keinen anderen Weg geben.“

Für den „bösen Staat“ Russland sei es zur Normalität geworden, Wohnhäuser mit Raketenwerfern zu beschießen, Raketen auf Städte abzufeuern, Dörfer und unschuldige Menschen zu bombardieren. Dieser Staat müsse vollständig besiegt werden - militärisch, wirtschaftlich, politisch und rechtlich. „Der erste Punkt ist der militärische“, sagte Selenskyj. Und an diesem Ziel werde gearbeitet.

Ukraine-News: Weiter schwere Kämpfe im Osten des Landes

Unterdessen lieferten sich russische Angreifer und ukrainische Soldaten am Sonntag erneut schwere Kämpfe im Osten der Ukraine. Im Mittelpunkt der Gefechte lagen die Ortschaften Liman, Bachmut, Awdijiwka und Marjinka, wie der Generalstab in Kiew in seinem täglichen Lagebericht mitteilte. Insgesamt seien im Laufe des Tages rund 50 russische Angriffe abgewehrt worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

In Bachmut sei die Lage weiterhin „sehr angespannt“, schrieb Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar auf Facebook. Der Gegner setze dort neben Kräften der Söldnertruppe Wagner inzwischen auch Fallschirmjägereinheiten ein. „Der Feind lässt sich durch die exorbitanten Verluste an Personal nicht abschrecken, die Entscheidungen werden emotional getroffen.“ Die Reaktion der Verteidiger erfolge „kompetent und unter Berücksichtigung aller Umstände, Aufgaben und des Grundsatzes der militärischen Zweckmäßigkeit“, betonte Maljar. „Wir vertrauen auf unser Militär.“ (mit Agenturmaterial)

