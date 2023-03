Schlacht um Bachmut: Prigoschin beklagt „endlose Reserven“ der „feindlichen“ Ukrainer

News-Ticker

Laut Wagner-Chef Prigoschin geht es in Bachmut aktuell um „jeden Meter“ – er schickt einen Gruß in Richtung Kremlchef Putin. News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Bachmut – Kiew hat nochmals die Bedeutung der Schlacht um Kiew unterstrichen. Wichtige russische Kräfte und Reserven würden so gebunden und erlitten erhebliche Verluste, hieß es. Auch Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin sprach von einer „sehr schwierigen“ Lage in der Region. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben beider Seiten nicht.

Ukraine-Krieg: Prigoschin nennt Lage in Bachmut „sehr schwierig“

Die Lage in Bachmut sei so verfahren, weil die „feindlichen“ Ukrainer „um jeden Meter“ kämpften und „endlose Reserven“ nachlieferten, erklärte Wagner-Finanzier Prigoschin. „Aber wir bewegen uns vorwärts“, zitierte die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass weiter aus seinem Telegram-Eintrag. „Wir werden der Herrlichkeit der russischen Waffen gerecht werden“, so Prigoschin, dessen Söldner im Ukraine-Krieg aufseiten des Kremlchefs Wladimir Putin kämpfen.

Ukraine-Krieg: Armee von Wolodymyr Selenskyj leitet interne Untersuchung ein

Die ukrainische Armee leitete eine interne Untersuchung eines mutmaßlichen Übergriffs eines Offiziers gegenüber einem Soldaten in einem Ausbildungszentrum in der Region Schytomyr ein. Das Kommando teile die Empörung über den Vorfall, teilte das Militär mit. Der Verdächtige sei suspendiert und werde bei einem Nachweis der Schuld streng bestraft. Zuvor war im Internet ein Video aufgetaucht, das angeblich zeigt, wie ein Offizier einen Soldaten misshandelt.

+ Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldner-Truppe Wagner, in einer Videobotschaft vom 3. März. (Archivfoto) © ITAR-TASS /Imago Images

Ukraine-Krieg: Charkiw von den russischen Angriffen schwer gezeichnet

Gut ein Jahr nach Beginn des russischen Einmarschs ist auch die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw von Angriffen gezeichnet. „Heute leben etwa 1,1 Millionen Menschen in Charkiw, das sind halb so viele wie vor dem Krieg“, sagte Bürgermeister Ihor Terechow mit Verweis auf zahlreiche Geflohene. Rund 150.000 Einwohner seien aufgrund ständigen Beschusses obdachlos. (AFP/dpa/frs)

Rubriklistenbild: © ITAR-TASS /Imago Images