EU will womöglich mehr Waffen in den Ukraine-Krieg liefern

+ © IMAGO/Ukrainian Presidentia Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. © IMAGO/Ukrainian Presidentia

Der Kreml kritisiert Macron und Scholz, während die Ukraine offenbar weitere Waffenlieferungen erhält. News-Ticker zur Diplomatie im Ukraine-Krieg.

Update vom 1. März, 18.31 Uhr: Die Ukraine kann mit zusätzlicher Munition rechnen: Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schlägt den Mitgliedstaaten ein „außerordentliches Hilfspaket von einer Milliarde Euro“ vor, mit dem Geschütze vom Kaliber 155 Millimeter für den Ukraine-Krieg geliefert werden sollen, wie es in einem Papier heißt, das der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Die EU-Länder sollen die Geschütze demnach aus ihren eigenen Beständen an die Ukraine abgeben. In einem zweiten Schritt sollen Europas Lager durch eine Gemeinschaftsbestellung wiederaufgefüllt werden.

Das Kaliber 155 Millimeter entspricht dem Nato-Standard für die Artillerie. Solche Geschütze kommen unter anderem in der Panzerhaubitze 2000 zum Einsatz, die Deutschland an die Ukraine geliefert hat. Die Munitionslieferungen an Kiew seien „dringlich“, heißt es in Borrells Vorlage für das informelle EU-Verteidigungsministertreffen in Stockholm in der kommenden Woche.

Entschädigt werden sollen die liefernden EU-Länder aus der sogenannten Friedensfazilität. Aus dem Topf außerhalb des EU-Haushalts haben die Mitgliedsländer bisher Waffen im Wert von 3,6 Milliarden Euro an die Ukraine geliefert. Mitsamt der Munition wären es dann 4,6 Milliarden Euro.

Scholz: „Im Fall eines Angriffs werden wir gemeinsam jeden Quadratzentimeter des Nato-Territoriums verteidigen“

Update vom 1. März, 16.35 Uhr: Für Lettland ist Deutschlands Hilfe entscheidend für das Überleben der Ukraine im russischen Angriffskrieg. „Aus lettischer Sicht ist die Unterstützung Deutschlands Schlüssel für das Überleben der Ukraine“, sagte Lettlands Regierungschef Krišjānis Kariņš nach einem Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin. „Die Chance, die wir haben, ist Ausdauer.“ Putin werde nicht so einfach aufgeben. Kanzler Scholz bekräftigte, das Gebiet der Nato zu schützen. „Als Verbündete sind wir uns einig: Im Fall eines Angriffs werden wir gemeinsam jeden Quadratzentimeter des Nato-Territoriums verteidigen“, sagte der SPD-Politiker. Das sei eine wichtige Botschaft an das Baltikum. „Putin hat mit dieser entschlossenen Reaktion nicht gerechnet, als er den Befehl gab, die Ukraine zu überfallen. Das hat ihn überrascht und irritiert“, ergänzte der Kanzler und betonte, man werde die Ukraine solange wie möglich unterstützen.

Ukraine-News: Finnisches Parlament stimmt Nato-Beitritt zu

Update vom 1. März, 13.35 Uhr: Der Weg von Finnland in die Nato ist frei – zumindest von finnischer Seite aus. Das Parlament in Helsinki stimmte nun mit breiter Mehrheit für einen entsprechenden Gesetzesvorschlag. Für den Beitritt der Finnen fehlt jedoch weiterhin die Ratifizierung durch die Türkei mit Präsident Recep Tayyip Erdogan und durch Ungarn mit Präsident Viktor Orbán.

Finnland hat eine 1340 Kilometer lange Grenze zu Russland. Angesichts des Ukraine-Kriegs hatte das EU-Land im Mai 2022 ebenso wie Schweden die Nato-Mitgliedschaft beantragt.

Die Nato-Erweiterung: Das wachsende Verteidigungsbündnis Gegründet wurde die Nato am 4. April 1949 in Washington, D.C. Zunächst zwölf Staaten unterzeichneten den Nordatlantikvertrag: Belgien, Dänemark, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Portugal und die USA. Hier präsentiert Gastgeber und US-Präsident Harry S. Truman das Dokument, das die Grundlage für das Verteidigungsbündnis bildet. Der erste Oberkommandeur war der US-Amerikaner Dwight D. Eisenhower, der nach seiner Zeit bei der Nato Truman im Amt des US-Präsidenten beerben sollte. © imago In den ersten Jahren nach ihrer Gründung stand die Nato ganz im Dienste der Abwehr der sowjetischen Gefahr. 1952 fanden in Deutschland zahlreiche Manöver statt, unter anderem überwacht vom zweiten Oberkommandeur der Nato, Matthew Ridgway (2.v.l.) und dem damaligen französischen Botschafter in Deutschland, Andre Francois-Poncet (3.v.r.). © imago Im Jahr 1952 traten zwei weitere Länder der Nato bei: Griechenland und die Türkei. Noch im selben Jahr fanden die ersten Manöver des Verteidigungsbündnisses statt. Beteiligt waren neben Einheiten Großbritanniens und der USA auch Kampftaucher, sogenannte Froschmänner, der türkischen Marine. © imago Im Jahr 1954 beschlossen die Nato-Mitgliedsstaaten auch der Bundesrepublik Deutschland den Beitritt anzubieten. Der britische Außenminister Anthony Eden reiste nach Paris, um im Palais de Chaillot die Vereinbarung zu unterzeichnen. Ein Jahr später, 1955, wurde die BRD als 15. Mitglied der Nato in das Verteidigungsbündnis aufgenommen. © UPI/dpa nato-erweiterung-mitgliedsstaaten-frankreich Kurz nach Gründung durchlitt die Nato bereits ihre erste interne Krise. Frankreich entzog bereits 1959 seine Flotte der Nato-Unterstellung. 1966 verabschiedeten sich die Vertreter des Landes aus allen militärischen Organen des Verteidigungsbündnisses. Frankreichs Präsident Charles de Gaulle (l.), hier bei der Beerdigung John F. Kennedys, fürchtete eine Dominanz der USA in der Nato und pochte auf die Unabhängigkeit der französischen Streitkräfte. Das Land kehrte erst im Jahr 2009 wieder in die militärischen Strukturen zurück. © imago nato-erweiterung-mitgliedsstaaten-spanien-1982 Im Jahr 1982 fand die nächste Erweiterung der Nato statt. Spanien wurde das 16. Mitglied des Verteidigungsbündnisses und nahm kurz darauf am Nato-Gipfel in Bonn teil. In der damaligen Bundeshauptstadt kamen die Staatsoberhäupter und Regierungschefs zusammen (v.l.n.r.): Kare Willoch (Norwegen), Francisco Balsemao (Portugal), Leopoldo Calvo-Sotelo (Spanien), Bülent Ulusu (Türkei), Margaret Thatcher (Großbritannien) und Ronald Reagan (USA). © imago nato-erweiterung-mitgliedsstaaten-kosovo-krieg-bundeswehr-einsatz-tornados Unter dem Dach der Nato kam es im Jahr 1999 zum ersten Kampfeinsatz der deutschen Bundeswehr nach ihrer Gründung 1955. Die Bundesrepublik beteiligte sich am Nato-Einsatz im Kosovo-Krieg mit Tornado-Kampfflugzeugen. © dpa nato-erweiterung-mitgliedsstaaten-polen-ungarn-tschechien Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs erweiterte sich die Nato um Länder der ehemaligen Sowjetunion. Am 12. März 1999 wurden die Flaggen von Polen, Tschechien und Ungarn am Nato-Hauptquartier in Brüssel (Belgien) gehisst. Das Verteidigungsbündnis war damit auf 19 Mitgliedsstaaten gewachsen. © ATTILA SEREN/imago nato-erweiterung-mitgliedsstaaten-bulgarien-estland-lettland-litauen-rumänien-slowakei-slowenien-colin-powell-usa Im Jahr 2004 fand die bis dato größte Erweiterungsrunde der Nato statt. Der damalige US-Außenminister Colin Powell gab bekannt, dass das Verteidigungsbündnis sieben neue Mitglieder auf einen Streich aufnehmen werde: Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei und Slowenien. Die Nato bestand damit aus 26 Mitgliedsstaaten. © BENOIT DOPPAGNE/imago nato-erweiterung-mitgliedsstaaten-kroatien-albanien-angela-merkel Zu ihrem 50-jährigen Bestehen im Jahr 2009 nahm die Nato zwei weitere Mitglieder auf: Albanien und Kroatien. Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßte den albanischen Ministerpräsidenten Sali Berisha bei den Feierlichkeiten rund um die Erweiterung sowie zum Jubiläum auf dem Nato-Gipfel in Straßburg und Kehl. © imago nato-mitgliedsstaaten-erweiterung-montenegro Am 5. Juni 2017 wird die Nato um ein weiteres Mitglied erweitert. Montenegro tritt dem Verteidigungsbündnis bei. Das Land hatte sich 2006 von Serbien unabhängig erklärt und wurde inklusive Flagge elf Jahre später in Brüssel am Nato-Hauptquartier begrüßt. © Gong Bing/imago nato-erweiterung-beitritt-mitgliedsstaaten-nordmazedonien Die vorerst letzte Nato-Erweiterung fand im Jahr 2020 statt. Am 27. März trat Nordmazedonien dem Verteidigungsbündnis bei. Griechenland hatte die Aufnahme des Landes wegen eines Streits über dessen Namen jahrelang blockiert. Nachdem sich beide Länder geeinigt hatten, war der Weg frei für gemeinsame Manöver, wie hier zum Beispiel mit Einheiten der US-Armee in der Nähe von Krivolak. © imago nato-beitritt-schweden-finnland-mitglieder-bündnis Und am Horizont ist bereits die nächste Erweiterung der Nato zu sehen. Schweden und Finnland haben sich um einen Beitritt zum Verteidigungsbündnis beworben. Der Aufnahmeprozess läuft. Im baltischen Meer fanden bereits erste gemeinsame Übungen der US Navy und der schwedischen Marine statt. Sollten Schweden und Finnland der Nato beitreten würde sich die gemeinsame Grenze des Bündnisses mit Russland von jetzt rund 1200 Kilometern mehr als verdoppeln. © IMAGO/U.S. Navy

Ukraine-News: Lukaschenko beschwört in China gute Beziehungen zu Xi

Update vom 1. März, 12.57 Uhr: Alexander Lukaschenko hat Xi Jinping in Peking getroffen und ihm dabei die uneingeschränkte Unterstützung für das chinesische Positionspapier zum Ukraine-Krieg versichert. Außerdem beschwor der belarussische Machthaber beim Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen die guten Beziehungen zwischen seinem Land und China.

„Sie sollten zuallererst darauf abzielen, ein Abgleiten in eine globale Konfrontation zu verhindern, die keine Gewinner sehen wird“, sagte Lukaschenko zu Xi weiter. Pekings Zwölfpunkteplan ist im Westen stark umstritten. Lukaschenko ist ein enger Verbündeter Putins; sein Land ist finanziell und politisch stark vom Nachbarn Russland abhängig.

Ukraine-News: Stoltenberg lädt Selenskyj zu Nato-Gipfel ein

Update vom 1. März, 12.35 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Wolodymyr Selenskyj zum Nato-Gipfel im Juli in Vilnius eingeladen. Das berichtet der Kyiv Independent und beruft sich dabei auf ein Interview Stoltenbergs von diesem Mittwoch (1. März).

Vorwürfe an Macron und Scholz: Kreml kritisiert ausbleibende Anrufe

Update vom 01. März, 07:53 Uhr: Der Kreml hat Kritik geäußert, weder Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) noch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hätten Wladimir Putin zuletzt noch kontaktiert. Kreml-Sprecher Dmitri Sergejewitsch Peskow erklärte, „Wir haben viele Erklärungen von Scholz und Macron gehört, die sagten, sie würden weiterhin mit Putin sprechen, um nach Wegen aus der Situation zu suchen. In letzter Zeit hat es jedoch keine Initiativen gegeben“. Macron habe fünf- oder sechsmal seine Bereitschaft zu Gesprächen erklärt, Anfragen habe es laut Peskow jedoch nicht gegeben.

+ Kremlsprecher Dmitri Peskow kritisiert ausbleibende Initiative von Olaf Scholz und Emmanuel Macron. © IMAGO/Sergei Savostyanov

Sondertribunal im Ukraine-Krieg: Wolodymyr Selenskyj prangert russische Verbrechen an

Erstmeldung vom 01. März, 08:12 Uhr: Ein Vorgehen des Internationalen Strafgerichtshofs zum Beispiel gegen Kremlchef Wladimir Putin ist derzeit unter anderem deswegen nicht möglich, weil weder Russland noch die Ukraine Vertragspartner des Römischen Statuts als Rechtsgrundlage für diesen Gerichtshof sind. Kiew wirbt um internationale Unterstützung für ein Sondertribunal.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich nun mit Nachdruck für eine strafrechtliche Aufarbeitung des russischen Angriffskriegs auf sein Land auf internationaler Ebene ausgesprochen. „Wir werden dieses gesamte russische völkermörderische System - von den Rädchen bis zu den Architekten - zerschlagen und vor Gericht bringen“, sagte Selenskyj in seiner jüngsten Videoansprache. Dies sei keine leichte Aufgabe. Wenn die „russischen Verbrechen“ aber im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit von einem internationalen Gericht geahndet würden, würde dies langfristig Sicherheit für Ukrainer und andere Völker garantieren.

Gespräche mit Internationalem Strafgerichtshof: Selenskyj tauscht sich mit Khan aus

Der russische Angriff auf die Ukraine werde unweigerlich rechtliche Konsequenzen für alle haben, die eine solche Politik konzipiert, gebilligt und umgesetzt hätten, sagte Selenskyj. „Und ich möchte betonen: Es geht nicht nur um die Ausführenden, sondern auch um die oberste politische und militärische Führung des Terrorstaates.“

Darüber habe er am Dienstag (28. Februar) in Kiew mit Chefankläger Karim Khan vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gesprochen, sagte Selenskyj. Besondere Aufmerksamkeit habe man dabei den aus den besetzten ukrainischen Gebieten nach Russland gebrachten Kindern gewidmet. Kiew bezeichnet den Vorgang als „gewaltsame Verschleppung“. (frs mit Material von dpa und AFP)