Putin wirft Wagners „beste Sturmtruppen“ in die Schlacht: Selenskyj sieht nächste Zuspitzung bei Bachmut

News-Ticker

Fällt Bachmut bald an das Militär von Kremlchef Putin? Auch Gefechte rund um das AKW Saporischschja alarmieren Beobachter. Ticker zum Ukraine-Krieg.

Schlacht um Bachmut : Russland setzt auf Wagner-Söldner - Wolodymyr Selenskyj alarmiert

um : Russland setzt auf Wagner-Söldner - Wolodymyr Selenskyj alarmiert Beschuss in AKW -Region: Sorge wegen Atomkraftwerk Saporischschja

in -Region: Sorge wegen Atomkraftwerk Saporischschja Drohnen im Ukraine-Krieg: Militär von Wladimir Putin nutzt neuen Startplatz

Update vom 1. März, 10.59 Uhr: Russland verzeichnet in den Gefechten im Ukraine-Krieg bislang bis zu 70.000 Tote. Das ist deutlich mehr als bei allen anderen gewaltsamen Konflikten seit dem Zweiten Weltkrieg. Das geht aus einer aktuellen Analyse des Center for Strategic and International Studies (CSIS) hervor.

„Die durchschnittliche Zahl der pro Monat getöteten Soldaten ist mindestens 25 Mal so hoch wie im Tschetschenien-Krieg und 35 Mal so hoch wie im Afghanistan-Krieg“, heißt es in dem CSIS-Bericht. Die ukrainischen Kämpfer hätten sich „bemerkenswert gut“ geschlagen, merken die US-Analysten außerdem an. Das Portal Nexta hat ein Schaubild zu dem Bericht getwittert:

The U.S. Center for Strategic and International Studies states that #Russian troop losses in #Ukraine exceeded those of all conflicts in which #Russia has been involved since World War II. pic.twitter.com/ucXV6jB5Kh — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2023

Ukraine-News im Liveticker: Mehr als 8000 Zivilisten gestorben – mindestens 500 Kinder unter Todesopfern

Erstmeldung vom 1. März: Kiew – Der Ukraine-Krieg hat bereits mehr als 8000 Zivilisten das Leben gekostet (unter ihnen gut 500 Kinder); mindestens 13.000 Zivilisten wurden in den Gefechten verletzt. So lautet zumindest die aktuellste Schätzung des UN-Kommissariats für Menschenrechte vom Freitag (24. Februar). Die Stelle geht allerdings davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen deutlich höher liegen.

+ Wagner-Söldner in einem Reparaturstützpunkt bei Luhansk (Symbolbild) © Viktor Antonyuk/ Imago

Ukraine-News zur Schlacht um Bachmut: Russland setzt im Ukraine-Krieg auf Wagner-Söldner

Zu den blutigsten Kämpfen gehört die Schlacht um Bachmut. Wolodymyr Selenskyj schlägt nun Alarm: „Russland zählt seine Männer überhaupt nicht und schickt sie in den Kampf, um beständig unsere Stellungen anzugreifen“, sagte der ukrainische Präsident in seiner Videoansprache am Dienstag (28. Februar). „Die Intensität der Kämpfe nimmt nur noch zu.“

Laut der ukrainischen Seite setzt Russland hier auf die „besten Sturmtruppen“ der als besonders brutal geltenden Söldnergruppe Wagner. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht. Die Einnahme der Stadt in der Ostukraine habe für Moskau vor allem symbolischen Wert, meinen Beobachter.

Beschuss in AKW-Region: News zum Atomkraftwerk Saporischschja im Ukraine-Krieg

Auch die Lage rund um das AKW Saporischschja alarmiert Beobachter. Das Gelände von Europas größtem Atomkraftwerk ist im Ukraine-Krieg schon mehrfach getroffen worden – die Ukraine und Russland beschuldigen sich gegenseitig. Nun haben die Gefechte in der Region erneut die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) zu einer Warnung genötigt.

Gut 20 Detonationen nahe dem AKW registrierten dort stationierte Experten der Behörde, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Dienstag und mahnte: „Dies ist ein besorgniserregender Trend, der die Dringlichkeit und Bedeutung der Einrichtung einer nuklearen Sicherheits- und Schutzzone im Kernkraftwerk Saporischschja zeigt.“

Drohnen im Ukraine-Krieg: Militär von Wladimir Putin nutzt neuen Startplatz

Moskau nutzt unterdessen für seine Drohnenangriffe nun einen zweiten Startplatz, was ihm eine „andere Angriffsachse, näher an Kiew“ eröffne, so die Einschätzung des britischen Geheimdienstes. Das teilte das Verteidigungsministerium in London am Mittwoch (1. März) mit.

Der Startplatz befinde sich im westrussischen Gebiet Brjansk. Zuvor sei seit Mitte Dezember nur ein Ort in der südrussischen Region Krasnodar genutzt worden. „Damit wird die Zeit in der Luft über der Ukraine wahrscheinlich verkürzt“, hieß es (AFP/dpa/frs)

Rubriklistenbild: © Viktor Antonyuk/ Imago