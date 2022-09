Frontverlauf im Ukraine-Krieg: Militärexperten bescheinigen Putin „tödlichen Fehler“

News-Ticker

Die Gegenoffensive beschert Russland Verluste - und das liegt auch an Irrtümern von Putins Militär. News-Ticker zum Kampfgeschehen im Ukraine-Krieg.

Kiew/Washington - Der Thinktank „Institute for the Study of War“ (ISW) in Washington veröffentlicht seit der russischen Invasion in die Ukraine regelmäßig Analysen zum Kampfgeschehen - die jüngste klingt für Kremlchef Wladimir Putin nicht gut.

Militärexperten zur Ukraine-Gegenoffensive: Putin macht „tödlichen Fehler“

Anlass für diese Einschätzung sind die Erfolge der Ukraine bei ihrer Gegenoffensive. „Putin riskiert einen häufigen, aber tödlichen Fehler, indem er zu lange wartet, um Verstärkungen an die Luhansk-Front zu schicken“, zitiert Focus Online aus dem Papier (Anm.: Die ISW-Webseite war am 12. September - Stand 11 Uhr - vorübergehend nicht zu erreichen.)

Gar ein „Zeit-und-Raum-Dilemma“ sehen die ISW-Militärexperten für Putin, denn eigentlich müsste die russische Armee Truppen von anderen Kampfplätzen abziehen, um in den von ihnen besetzten Gebieten eine neue Verteidigungslinie aufzustellen - dafür sieht das ISW allerdings keine Anzeichen.

Frontverlauf im Ukraine-Krieg: Experten sehen Verschiebung

Bereits am Vortag meldete das ISW, dass die ukrainischen Soldaten von Präsident Wolodymyr Selenskyj innerhalb von fünf Tagen mehr Gelände zurückgewonnen als die russischen Truppen insgesamt seit April besetzt hätten. „Die Befreiung von Isjum wird der größte militärische Erfolg der Ukraine seit dem Sieg in der Schlacht vor Kiew im März“, hieß es in dessen Lageanalyse. Damit sei der von Russland geplante Vormarsch auf den Donbass von Norden her gescheitert, meinten die Experten. (frs mit dpa-Material)