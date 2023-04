Ukraine-Krieg: Hoffnungsschimmer nach Telefonat zwischen China und Selenskyj– aber keine echte Vermittlung

Erster Kontakt zwischen China und der Ukraine

Regierungen im Westen begrüßen das Telefonat zwischen Chinas Staatschef Xi Jinping und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Noch ist aber offen, ob dem Gespräch konkrete Schritte folgen.

München – Die Bundesregierung hat das Gespräch zwischen Chinas Staatschef Xi Jinping und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als gutes Signal gewertet. China habe als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats eine „besondere Verantwortung zur Beendigung des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine“, sagte ein Regierungssprecher. Ähnlich hatte es Außenministerin Annalena Baerbock bei ihrem kürzlichen Besuch in China formuliert. Ein Sprecher der EU-Kommission betonte: „Es ist ein wichtiger, lang überfälliger Schritt Chinas.“ Die chinesische Regierung müsse „ihren Einfluss nutzen, um Russland zur Beendigung des Angriffskriegs zu bringen“.

Die USA begrüßten ebenfalls das Telefonat. Die Regierung in Washington habe schon seit geraumer Zeit gesagt, dass es wichtig für Xi und die chinesische Regierung wäre, sich die ukrainische Perspektive auf den russischen Angriffskrieg anzuhören, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, John Kirby. Er bekräftigte, dass jeder Friedensplan nur dann „nachhaltig oder glaubwürdig sein wird, wenn die Ukrainer und Präsident Selenskyj persönlich daran beteiligt sind und ihn unterstützen“.

Telefonat zwischen Xi und Selenskyj: Die Hoffnung stirbt zuletzt

Unterdessen bekräftigte Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache am Mittwochabend den Nutzen seines Telefonats mit Xi, auf das er mehr als ein Jahr lang gedrängt hatte. Er bezeichnete es wie schon zuvor auf Twitter als „langes und ziemlich vernünftiges Gespräch“. Es könne dazu beitragen, „unseren ukrainisch-chinesischen Beziehungen neue Impulse zu verleihen. Es besteht die Möglichkeit, Chinas politischen Einfluss zu nutzen, um die Prinzipien und Regeln, auf denen Frieden basieren sollte, wieder zu stärken.“

China sei – ebenso wie die Ukraine und die Mehrheit der Weltgemeinschaft – an der Stärke souveräner Nationen, deren territorialer Integrität sowie der Vermeidung atomarer Katastrophen interessiert, fügte Selenskyj hinzu. „Wir haben vereinbart, unsere Kommunikation fortzusetzen.“ Laut einem Transkript auf Selenskyjs Website hatte er in dem Gespräch auch den Willen bekräftigt, sämtliche besetzten Territorien zurückzugewinnen. „Es kann keinen Frieden auf Kosten territorialer Kompromisse geben.“

Eine Erklärung des chinesischen Außenministerium habe zugestimmt, dass das Territorium der Ukraine nicht durch Russlands Annexionen zerschlagen werden könne, berichtete die US-Nachrichtenagentur AP. China habe zudem deutlich gemacht, dass es seine langjährigen Beziehungen zur Ukraine schätze: „Unabhängig davon, wie sich die internationale Lage entwickelt, wird China mit der Ukraine zusammenarbeiten, um eine für beide Seiten vorteilhafte Kooperation zu fördern“, hieß es laut AP.

China als Vermittler? Bislang eher Pro-russische Haltung

Xi und Selenskyj hatten am Mittwoch erstmals seit Beginn des Ukraine-Krieges miteinander telefoniert. Doch es ist längst nicht ausgemacht, dass das Telefonat wirklich eine neue Phase chinesischen Engagements einleitet. Zwar haben auch im Westen immer wieder Politiker Peking als Vermittler in dem Krieg ins Spiel gebracht, zuletzt etwa Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und Brasiliens Staatschef Luiz Inacio Lula da Silva. Macron betonte am Mittwochabend, er habe Xi bei seiner China-Reise dazu gedrängt, möglichst bald mit Selenskyj zu sprechen.

Bislang hatte China allerdings nicht erkennen lassen, dass es sich aus seiner Nähe zu Russland lösen könnte und ernsthaft und unparteiisch verhandeln wolle. Xi und seine Diplomaten üben keinerlei Kritik an dem Angriffskrieg Wladimir Putins. Stattdessen folgen sie dem russischen Narrativ, wonach die USA und die Nato schuld an der Eskalation des Konflikts seien.

Das Gespräch der beiden Staatschefs ist nun die absolute Mindestvoraussetzung, um überhaupt Dinge in Bewegung zu setzen. Selenskyj weiß, dass Xi Jinping der einzige wäre, der genug Hebel ansetzen könnte, um Putin zu Zugeständnissen zu drängen – theoretisch. Doch er weiß auch, dass China bislang keine Abkehr von der engen Beziehung zu Moskau erkennen lässt – allen Neutralitätsbekundungen zum Trotz. Xi schaut nur auf das Interesse Chinas. Und das tendiert eher zum Machterhalt für Putin als zu einem Zusammenbruch seines Systems. Letztlich aber muss Selenskyj nun alles versuchen, um Peking zumindest im Gespräch mit Kiew zu halten.

China entsendet Russland-Experten als Sondergesandten in die Region

Xi hatte angekündigt, einen Sondergesandten für den Eurasischen Raum nach Kiew und andere Länder der Region zu schicken. Pekings Außenamtssprecherin Hua Chunying bestätigte, dass nun der Sonderbeauftragte für eurasische Angelegenheiten in die Ukraine und andere Länder reisen werde, „um mit allen Parteien eingehende Gespräche über eine politische Lösung der Ukraine-Krise zu führen“. Dieser Gesandte, der 70-jährige Osteuropa- und Russlandexperte Li Hui, betonte in seiner Rolle bislang vor allem die wichtige Rolle Russlands in der Region. Bis 2019 war Li zehn Jahre Botschafter Chinas in Moskau gewesen. Wie sehr Li sich von seiner Moskau-Perspektive lösen kann, dürfte entscheidend darüber sein, ob er in Kiew Gehör findet.

