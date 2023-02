Putin legt neue Rede nach: Atomwaffen bekommen „verstärkte Aufmerksamkeit“

News-Ticker

Der Streit um Munition zwischen Jewgeni Prigoschin und der Armee hat ein vorläufiges Ende: Es wird geliefert. Der News-Ticker zum Militärgeschehen im Ukraine-Krieg.

Update vom 23. Februar, 10:58 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat erneut die Stärkung der Nuklearstreitkräfte betont. In einer vom Kreml veröffentlichten Rede erklärte er: „Der Stärkung der nuklearen Triade werden wir nach wie vor verstärkte Aufmerksamkeit widmen“. Mit Blick auf die Streitkräfte erklärte der Staatschef: „Eine moderne, leistungsfähige Armee und Marine sind Garanten für die Sicherheit und Souveränität eines Landes.“ Putin kündigte unter anderem erste Indienststellungen der Interkontinentalrakete vom Typ Sarmat an, sie kann mit Atomsprengköpfen bestückt werden. Ursprünglich war das allerdings schon für 2022 geplant. Außerdem solle die Serienproduktion der Kinschal-Rakete fortgesetzt und mit der massenhaften Auslieferung schiffsgestützter Zirkon-Hyperschallraketen begonnen werden, sagte Putin.

Ukraine aktuell: Wagner-Gruppe bekommt Munition

Update vom 23. Februar, 09:59 Uhr: Die Wagner-Gruppe erhält laut ihres Anführers Jewgeni Prigoschin nun doch Munition. Auf Telegram schrieb der Chef der Söldner-Truppe: „Heute um 06.00 Uhr morgens wurde bekannt gegeben, dass die Lieferung von Munition begonnen hat“. Ferner schrieb Prigoschin: „Höchstwahrscheinlich rollt der Ball jetzt. Bisher steht alles auf dem Papier, aber wie uns gesagt wurde, sind die wichtigsten Dokumente bereits unterzeichnet.“ Zuletzt hatte sich der Streit zwischen dem Wagner-Chef und den regulären russischen Streitkräften beziehungsweise dem Verteidigungsministerium um Munitionslieferungen zugespitzt.

Ukraine aktuell: Luftwaffen-Sprecher äußert sich

Update vom 22. Februar, 6.40 Uhr: Der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Oberst Yuri Ignat, äußerte sich laut dem Nachrichtenportal ArmyInform zu Aussagen von einigen Experten, wonach die russische Armee die Ukraine mit hunderten Flugzeugen angreifen könne. „Das ist nicht der Zweite Weltkrieg und solche Aktionen machen wegen der Arbeit unserer Luftverteidigung keinen strategischen Sinn“, sagte er dazu. In vielen Situationen bedeute der Überflug für russische Flugzeuge ein „Todesurteil“, weshalb sie im Vergleich zum Beginn des Ukraine-Krieges nun nicht mehr ständig in den ukrainischen Luftraum eindringen würden.

Ukraine aktuell: Putins Armee verstärkt wohl Truppen an der Front

Update vom 22. Februar, 18.56 Uhr: Kurz bevor sich der Ukraine-Krieg das erste Mal jährt, verstärkt die russische Armee nach Erkenntnissen Kiews ihre Truppen an verschiedenen Frontabschnitten. Das lasse auf unmittelbar bevorstehende neue Angriffe schließen, teilte der ukrainische Generalstab am Mittwoch mit. Die russischen Streitkräfte konzentrierten ihre Hauptanstrengungen „auf Offensivoperationen in den Richtungen Kupjansk, Lyman, Bachmut, Awdijiwka und Schachtarsk“, heißt es in der Mitteilung der ukrainischen Militärführung.

Vor allem rund um Bachmut gebe es weiterhin schwere Kämpfe. Mithilfe seiner Luftaufklärung versuche das russische Militär, die Artillerieangriffe genauer zu koordinieren. Bei Awdijiwka und Schachtarsk seien russische Angriffe abgewehrt worden.

Ukraine aktuell: Zwei Menschen sterben nach russischen Luftangriff

Update vom 22. Februar, 17.50 Uhr: Bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Region Cherson sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Im Dorf Novotiahynka starben laut Kyiv Independent eine 81-jährige Frau und ein 68-jähriger Mann.

Die Region ist seit der Rückeroberung Chersons immer wieder Ziel russischer Attacken. Erst am Dienstag starben sechs Menschen bei einem russischen Artillerieangriff, zwölf wurden verletzt. Laut ukrainischen Angaben sind dabei ein Wohnviertel und eine Bushaltestelle beschossen worden. Dem Kommando „Süd“ der ukrainischen Streitkräfte zufolge hat die russische Armee die Großstadt mittels Mehrfachraketenwerfern beschossen. Ukraine-Präsident Selenskyj verurteilte den Angriff: „Dieser russische Angriff hatte keinen militärischen Zweck“, sagte er am Dienstag in seiner allabendlichen Videoansprache.

Update vom 22. Februar, 16.41 Uhr: Belgien wappnet sich gegen mögliche russische Sabotageaktionen vom Meer aus. Justiz- und Nordseeminister Vincent Van Quickenborne bestätigte nun der Nachrichtenagentur AFP, dass die belgische Marine im November vor der Küste ein verdächtiges russisches Schiff gesichtet habe. „Das ist beunruhigend, denn wir kennen das Sabotagerisiko nach den Vorkommnissen um Nord Stream“, sagte er mit Verweis auf die Explosionen an beiden Gaspipelines im September.

„Wir müssen wachsam sein“, sagte Van Quickenborne. Nach Angaben des Ministers handelt es sich offenbar um dasselbe Schiff, das die Niederlande zuvor in eigenen Gewässern gesichtet hatten. Am Dienstag (21. Februar) hatte Van Quickenborne gesagt, die Fahrt des Schiffes müsse „zweifellos im weiteren Kontext des Ukraine-Kriegs betrachtet werden“. Die Motive der Besatzung seien zwar unbekannt, die Regierung in Brüssel sei aber „nicht naiv“.

Ukraine aktuell: Ukrainischer Militärstab meldet Drohnen-Abschüsse

Erstmeldung vom 22. Februar: Kiew – Der ukrainische Armee-Generalstab meldete am Dienstag (21. Februar) den Abschuss dreier russischer Drohnen. Laut dem ukrainischen Generalstab auf Facebook handelte es sich um unbemannte Fluggeräte vom Typ Zala Lancet. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht.

„Im Laufe des Montags verübten wir 16 Gegenanschläge, attackierten ein Luftabwehrsystem und holten drei Lancet-Geschosse vom Himmel“, zitiert das US-Nachrichtenportal aus dem ukrainischen Lagebericht.

Ukraine News aktuell: Ampel äußert sich zu Bundeswehr-Sondervermögen

Unterdessen teilte das deutsche Verteidigungsministerium mit, dass aus dem Bundeswehr-Sondertopf etwa ein Drittel „vertraglich gebunden“ sei. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums nannte am Mittwoch in Berlin einen Betrag von etwa 30 Milliarden Euro. „Und sobald sozusagen die Ware eingeht, können wir die auch bezahlen“, sagte er. „Wir sind an die Regularien und Gesetze gebunden und dürfen erst zahlen, wenn die Leistung erbracht ist.“ Er nannte die Vollausstattung der Bekleidung, die Bewaffnung von Drohnen und die Beschaffung der US-Tarnkappenjets F-35.

Ukraine aktuell: Bundeswehr-Sondervermögen weiter in der Kritik

Das sogenannte Sondervermögen im Umfang von 100 Milliarden Euro zur besseren Ausrüstung der Bundeswehr war von der Bundesregierung nach dem russischen Angriff auf die Ukraine auf den Weg gebracht worden. Aus der Rüstungsindustrie und dem Bundestag ist wiederholt kritisiert worden, dass die Bestellungen nicht vorankommen. (dpa/AFP/frs)

