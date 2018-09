TV-Duell zur Landtagswahl in Bayern: Söder gegen Hartmann im Live-Ticker

Ministerpräsident gegen Grünen-Fraktionschef

Der BR sendet ein TV-Duell zur Landtagswahl 2018 in Bayern. Ludwig Hartmann (Grüne) fordert Markus Söder (CSU) heraus. Wir berichten für Sie im Live-Ticker.

Der BR überträgt am Mittwoch, 26. September das TV-Duell zur Landtagswahl in Bayern.

Grünen-Spitzenkandidat Ludwig Hartmann fordert Ministerpräsident Söder heraus.

Das TV-Duell wird live im TV übertragen und ist auf merkur.de* im Live-Stream zu sehen.

Der Sender hatte bis Mitte September offen gelassen, ob es diesen politischen Schlagabtausch geben wird.



Ein „kleines“ TV-Duell mit weiteren Parteien findet am Freitag, 28. September statt.

+++ Herzlich willkommen beim Live-Ticker zum TV-Duell vor der Landtagswahl 2018 in Bayern. Wir berichten für Sie vom Rededuell zwischen Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Herausforderer Ludwig Hartmann (Bündnis 90/Die Grünen). +++

Countdown zum TV-Duell vor der Landtagswahl 2018 in Bayern

+++ Angesichts der aktuellen Umfragewerte in Bayern steht Markus Söder unter Zugzwang. Laut einer Umfrage, die das Institut INSA durchgeführt hat, erreicht die CSU mit 34 Prozent einen neuen Tiefpunkt. Die Grünen bleiben zweitstärkste Kraft. Mit 17 Prozent liegt die Partei von Ludwig Hartmann nur einen Prozentpunkt unter dem Maximalwert der Umfragen im Jahr 2018. Die SPD - früherer Gegner von CSU-Ministerpräsidenten im TV-Duell - fällt erneut auf 11 Prozent zurück.

Das sagt Ludwig Hartmann vor dem TV-Duell

+++ Ministerpräsident Markus Söder ist zweifellos wesentlich bekannter als der Spitzenkandidat der Grünen. Im Freistaat konnte sich der Landespolitiker schon häufiger profilieren, auf Bundesebene ist er bisher weniger in Erscheinung getreten. Hier finden Sie die wichtigsten Fakten zu Ludwig Hartmann von den Grünen.

+++ Der Herausforderer Ludwig Hartmann hat dem BR einen Einblick gegeben, mit welchen Erwartungen er in das TV-Duell zur Bayerischen Landtagswahl geht. Dem BR sagte er: "Das Schöne an diesem Format ist, dass man ganz deutlich machen kann, wo die Unterschiede auch zwischen CSU und Grünen liegen". Der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Landtag sagte, es gebe "durchaus eine gewisse Anspannung" bei ihm. Schließlich sei es "kein Duell, was man jeden Tag hat".

Vorbericht: Fakten zum TV-Duell vor der Landtagswahl 2018 in Bayern

Am Mittwoch, 26. September überträgt der Bayerische Rundfunk ab 20.15 Uhr das einzige große TV-Duell vor der Landtagswahl 2018 in Bayern. Ministerpräsident Markus Söder trifft auf den Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen im Bayerischen Landtag: Ludwig Hartmann. Beide sind Spitzenkandidaten ihrer Partei und stellen sich eine Stunde lang der Befragung und dem verbalen Schlagabtausch. Die Fragen stellt BR-Chefredakteur Christian Nitsche.

Die Entscheidung darüber, welcher der Spitzenkandidaten der Bayern-Wahl als Söders Herausforderer auftreten darf, fiel dem BR nicht leicht. Erst am 17. September wurde bestätigt, dass es das TV-Duell geben wird. Die Umfragewerte gaben den Ausschlag zugunsten der Grünen. Die aktuellen Prognosen sahen sie zuletzt als zweitstärkste Partei in Bayern. Die vorangegangene Umfrage des BR hatte die CSU bei 35 Prozent und die Grünen bei 17 Prozent gezeigt.

TV-Duell in Bayern wäre beinahe ausgefallen

Erst einen Monat vor der Landtagswahl 2018 in Bayern verkündete der BR die Teilnehmer des TV-Duells. Zuvor hatte der Sender offen gelassen, ob sich der Ministerpräsident überhaupt in einem TV-Duell seinem schärfsten Konkurrenten stellen wird. Das wiederum lag nicht am Unwillen der Kandidaten, wie merkur.de* berichtete. Vielmehr konnte der BR nicht erkennen, welche Partei der wichtigste Verfolger der CSU sein würde.

Rund zwei Monate vor der Wahl lagen SPD, Grüne und AfD noch dicht beieinander. Inzwischen zeichnet sich eine deutlichere Rangfolge ab: Die Grünen liegen vor der AfD, die SPD ist in Umfragen zur Landtagswahl nur noch die viertstärkste Partei. Ohne die deutliche Entwicklung bei den Prognosen hätte es das TV-Duell zur Landtagswahl in Bayern womöglich nicht gegeben.

Die Duellanten: Markus Söder

Seit dem 16. März 2018 ist Markus Söder der Ministerpräsident des Freistaates Bayern. Der CSU-Politiker zog erstmals 1994 in den Landtag ein. Im Jahr 2007 gehörte er zum ersten Mal der bayerischen Regierung an. Er wurde zunächst Bayerischer Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten und wechselte 2008 in den Verantwortungsbereich Umwelt und Gesundheit. 2011 wechselte er erneut das Ministerium und wurde Finanzminister. Diesen Posten bekleidete er bis zum März 2018.

Als amtierender Ministerpräsident ist Markus Söder für die Landtagswahl 2018 der Spitzenkandidat der CSU.

Die Duellanten: Ludwig Hartmann

Ludwig Hartmann ist seit 2008 Mitglied des Bayerischen Landtags. Nach der Landtagswahl 2013 wurde er im Landtag zum Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen gewählt. Ludwig Hartmann ist außerdem Stadtrat in seiner Heimatstadt Landsberg am Lech. Bei der Landtagswahl in Bayern tritt er 2018 im Stimmkreis München-Mitte an.

Für die Landtagswahl bildet Ludwig Hartmann zusammen mit Katharina Schulze das Spitzenduo der Grünen.

Am Freitag ein weiteres TV-Duell zur Landtagswahl in Bayern

Neben dem Schlagabtausch zwischen den Spitzenkandidaten der stärksten Parteien, zeigt der BR auch ein Rededuell der kleineren Parteien. SPD, Freie Wähler, AfD, FDP und Die Linke schicken jeweils einen Kandidaten zum „kleinen“ TV-Duell, das am Freitag, 28. September stattfinden wird.

Im Gegensatz zu vielen früheren Wahlen ist noch weitgehend offen, welche Koalitionen in Bayern möglich sind. Obwohl Markus Söder die besten Chancen hat, ist trotzdem noch nicht klar, wer Ministerpräsident von Bayern wird.

