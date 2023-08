TV-Debatte auf Fox News: Republikaner treten gegeneinander an - ohne Trump

Debatte ohne Donald Trump

Ohne Donald Trump debattieren die Kandidaten und eine Kandidatin der Republikaner auf Fox News. Wer gewinnt und wer blamiert sich? Der News-Ticker.

Milwaukee – Fox News lädt und alle kommen – bis auf einen. Donald Trump wird nicht an der ersten TV-Debatte der Präsidentschaftsbewerberin und -bewerber der Republikaner teilnehmen. Der Ex-Präsident hatte seine Teilnahme bereits abgesagt. Versuche, ihn noch umzustimmen, scheiterten offenbar. So muss die erste TV-Debatte ohne den Favoriten auf die Nominierung auskommen.

Übrig bleiben sieben Männer und eine Frau, die in Milwaukee (Wisconsin) am Mittwochabend (20.00 Uhr Ortszeit; Donnerstag 03.00 Uhr MESZ) auf die Bühne treten werden und um die Gunst der Wählerschaft bei den Vorwahlen in den USA buhlen. Diese beginnen zwar erst im eigentlichen Wahljahr 2024, genau genommen am 15. Januar. Doch wer bei den TV-Debatten eine gute Figur abgibt, darf sich weiter Hoffnung auf die Nominierung machen. Wer hier ins Straucheln kommt, kann eigene Ansprüche in der Regel direkt beerdigen.

In Abwesenheit von Donald Trump, der lieber ein Interview mit Tucker Carlson führt statt mit Parteikollegen zu reden, werden in Milwaukee Floridas Gouverneur Ron DeSantis, New Jerseys Ex-Gouverneur Chris Christie, Senator Tim Scott, North Dakotas Gouverneur Doug Burgum, die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley und der Ex-Vizepräsident Mike Pence teilnehmen. Abgerundet wird das Feld durch Biotech-Unternehmer Vivek Ramaswamy und Arizonas früheren Gouverneur Asa Hutchinson.

Die Teilnehmer der Republikaner-Debatte auf Fox News

NAME AMT / BERUF ZUSTIMMUNG IN UMFRAGEN Ron DeSantis Gouverneur 14,5 % Vivek Ramaswamy Unternehmer 8,9 % Mike Pence Ex-Vizepräsident 4,2 % Tim Scott Senator 3,5 % Nikki Haley Ex-Botschafterin 3,4 % Chris Christie Ex-Gouverneur 3,3 % Asa Hutchinson Ex-Gouverneur 0,7 % Doug Burgum Gouverneur 0,4 % Nicht dabei: Donald Trump Ex-Präsident 52,2%

Die Zustimmung in Prozentpunkten ist aus dem Datensatz des Nachrichtenportals FiveThirtyEight übernommen, die verschiedene Umfragen auswerten und daraus einen Wert ermitteln.

+ In dieser Mehrzweckhalle in Milwaukee findet die erste TV-Debatte von Fox News zur Nominierung der Republikaner statt. © IMAGO/TANNEN MAURY

Donald Trump hat gute Erfahrungen mit TV-Debatten auf Fox News

Wie schnell politische Ambitionen bei TV-Debatten ein Ende finden können, zeigt ein Blick auf die letzten TV-Debatten der Republikaner. 2015 lieferte Donald Trump – zu dem Zeitpunkt noch krasser Außenseiter in den Umfragen – einen denkwürdigen Auftritt ab. Vor allem die zu diesem Zeitpunkt aussichtsreichen Kandidaten Jeb Bush und Marco Rubio erholten sich in der Folge nicht von den Tiefschlägen, die Trump verteilte. Sein Auftritt in den TV-Debatten damals gilt bis heute als der bestimmende Faktor seiner politischen Identität.

Es waren diese TV-Debatten, in denen Trump sich als Anwalt der kleinen Leute inszenierte, der gegen das Partei-Establishment in den Krieg zu ziehen bereit sei – ein Image, das sich der selbsterklärte Multimilliardär bei seinen Fans bis heute erhalten konnte und das ihm schließlich den Weg ins Weiße Haus ebnete.

Diesen Weg wollen alle Personen, die am Mittwochabend in Milwaukee auf die Bühne stehen, ebenfalls gehen. Der erste Schritt dafür ist ein Sieg in der TV-Debatte von Fox News. Der letzte ist ein Sieg gegen Joe Biden bei der US-Wahl 2024.

