So ist die Lage in den Gefängnissen der Türkei

Seit dem Putschversuch 2016 verschlimmert sich die Menschenrechtslage in der Türkei. In Haft sind erstaunlich viele Akademiker, Minderjährige und Schwerstkranke.

Ankara – Die Lage in den türkischen Gefängnissen bleibt weiterhin dramatisch. Das bestätigen jetzt auch offizielle Zahlen. Unter Berufung auf die Generaldirektion für Haftanstalten (Türkisch: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü) schreiben verschiedene Nachrichtenportale, dass auch weiterhin viele Kinder und Jugendliche inhaftiert sind. Den Daten zufolge befinden sich rund 309.000 Menschen in den Gefängnissen.

Türkei: Mehr als 2000 Minderjährige hinter Gittern

Unter ihnen müssen 2157 Minderjährige wegen verschiedener Straftaten eine Strafe absitzen. 83 von ihnen sind Mädchen. Auch die Zahlen über kranke Inhaftierte sind alarmierend. Laut dem Oppositionsabgeordneten Sezgin Tanrikulu (CHP) sind rund 600 Schwerkranke in Haft. 1500 Gefangene müssten außerhalb der Gefängnisse therapiert werden. „Diese Menschen dürfen nicht in den Gefängnissen sterben. Das Recht auf Sterben sollte würdevoll sein“, sagt Tanrikulu bei einer TV-Sendung auf Arti TV.

Den Höhepunkt stellte die Festnahme des 86-jährigen Mustafa Said Türk dar. Vor einer Woche löste sie in den sozialen Medien Empörung große aus. Der kranke Mann ist gelähmt und wurde mit einer Trage aus seiner Wohnung ins Gefängnis von Manisa gebracht. „Fürchtet euch vor Gott“, kritisierte der ehemalige HDP-Abgeordnete Mehmet Ali Aslan die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan auf „X“ (vormals Twitter). Der alte Mann musste noch am selben Tag in die Intensivstation des Krankenhauses gebracht werden.

Türkische Soldaten stehen vor dem Gefängniskomplex von Silivri in Istanbul.

Der Abgeordnete Ömer Faruk Gergerlioglu von der Grünen Linkspartei forderte den Vorsitzenden der Religionsbehörde Diyanet, Ali Erbas, in einer Pressekonferenz zu einer Stellungnahme zu dem Fall auf. Bislang schweigt jedoch das Oberhaupt der Religionsbehörde. Erbas hatte sich bislang gehütet, sich kritisch gegenüber der Regierung von Erdogan zu äußern. Seine Imame hatten dem türkischen Präsidenten immer wieder in ihren Predigten gehuldigt.

Schwerstkranke werden willkürlich im Gefängnis gehalten

Allerdings ist es durchaus möglich, dass Schwerstkranke aus dem Gefängnis entlassen werden können. Dazu müssten die Ärzte der Gerichtsmedizin nur bescheinigen, dass die Betroffenen nicht unter Haftbedingungen leben können. „Manchmal aus Angst, manchmal aufgrund des Drucks, der auf sie ausgeübt wird, indem man ihnen sagt: ‚Erstelle kein Gutachten, dass sie nicht im Gefängnis bleiben können.‘ Und deshalb bleiben die Sträflinge im Gefängnis“, erzählt der Experte für türkisches Recht, Dr. Cemil Çelik, im Gespräch mit unserer Redaktion. Çelik war früher Mitglied des Obersten Militärverwaltungsgerichts in Ankara und lebt seit 2021 im deutschen Exil.

Hunderte Baby und Kinder im Gefängnis

In den türkischen Gefängnissen befinden sich auch viele Babys und Kinder unter 6 Jahren, die gemeinsam mit ihren Müttern hinter Gittern sind. Der Menschenrechtsverteidiger und Rechtsanwalt Levent Mazligüney benennt ihre Zahl unter Berufung auf Angaben des Justizministeriums auf 396 (Stand 31. März 2023).

298 Gefangene haben in der Türkei einen Doktortitel

Auch das Bildungsniveau in den türkischen Haftanstalten ist erstaunlich hoch. 298 von ihnen haben einen Doktortitel, 1913 haben einen Master-Abschluss und 21.767 haben einen Hochschulabschluss. Auch zahlreiche Oppositionspolitiker wie der ehemalige Co-Vorsitzende der pro-kurdischen HDP, Selahattin Demirtas sowie andere HDP-Abgeordnete und Mitglieder, befinden sich weiterhin in Haft.

Zu den Inhaftierten zählen viele politische Häftlinge, darunter auch Dutzende Journalisten, Polizisten, Staatsanwälte sowie Richter. Ihnen werden vor allem Terrordelikte sowie ein Putschversuch vorgeworfen.

Internationale Organisation bescheinigen Türkei schlechte Menschenrechtslage

Gerade nach dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 hat der Rechtsstaat in dem Land abgebaut. Internationale Nichtregierungsorganisationen kritisieren seit langem die Menschenrechtslage in der Türkei. Auf dem Pressefreiheitsindex der Organisation „Reporter ohne Grenzen“ liegt die Türkei inzwischen auf Platz 165 unter 180 Staaten. Das Land ist zudem laut Rechtsstaatlichkeitsindex des „World Justice Project“ (WJP) auf Platz 117 unter 139 Staaten. Eine Änderung ist nicht in Sicht. Im vergangenen Mai hatte Erdogan die Wahlen gewonnen und für sich und seine AKP weitere fünf Jahre Regierungszeit gesichert. (erpe)

