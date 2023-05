Erdoğan oder Kılıçdaroğlu: Die Türkei geht in die Stichwahl

Präsident gesucht

Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei ist Erdoğan der Favorit. Herausforderer Kılıçdaroğlu gibt aber nicht auf. Der News-Ticker.

Türkei wählt: Erstmals entscheidet eine Stichwahl in der Türkei über das Amt des Präsidenten

wählt: Erstmals entscheidet eine Stichwahl in der Türkei über das Amt des Präsidenten Wer gewinnt die Türkei-Wahl 2023? Alle Neuigkeiten zur Stichwahl in der Türkei zwischen Recep Tayyip Erdoğan und Kemal Kılıçdaroğlu in unserem News-Ticker.

Ankara - Zum ersten Mal in der Geschichte der Türkei kommt es am 28. Mai zu einer Stichwahl um das Präsidentenamt. Waren Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu im ersten Wahldurchgang noch gute Siegchancen zugesprochen worden, so gilt Recep Tayyip Erdoğan vor der entscheidenden Stimmabgabe als klarer Favorit. Die aktuellen Umfragen sprechen jedenfalls eindeutig für den Amtsinhaber.

Im ersten Wahldurchgang am 14. Mai hatte keiner der beiden Kandidaten die nötige Mehrheit erreicht, allerdings fehlte nicht viel und Erdoğan hätte schon damals die Wahl in der Türkei für sich entschieden. Zudem behielten seine islamisch-konservative AKP und ihre Bündnispartner ihre klare Mehrheit bei der gleichzeitig stattfindenden Parlamentswahl.

Offizielles Ergebnis der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in der Türkei:

Kandidat Prozent Recep Tayyip Erdoğan 49,5 Kemal Kılıçdaroğlu 44,9 Sinan Oğan 5,2

Türkei-Wahl 2023: Krisen im Land schaden Erdoğan offenbar nicht

Dass Erdoğan im ersten Wahlgang so viele Stimmen gewinnen konnte, kam für viele Fachleute überraschend. Die verheerende wirtschaftliche Lage in der Türkei galt als klarer Minuspunkt für den Präsidenten. Zudem sorgten das langsame Krisenmanagement der Regierung nach dem Erdbeben vom 6. Februar mit mehr als 50.000 Toten für scharfe Kritik. Die Stimmung im Lande schien in der Tat auf einen Wechsel hinzudeuten, die Umfragen sprachen für Kılıçdaroğlu. Doch am Ende sollte alles anders kommen.

+ Wer wird das Rennen bei der Türkei-Wahl 2023 machen? Recep Tayyip Erdoğan oder Kemal Kılıçdaroğlu? © Pavel Bednyakov/Imago

Den Vorsprung aufzuholen, wird für die Opposition äußerst schwierig werden. Dies vor allem auch deshalb, weil Erdoğan auch auf die Unterstützung des dritten Präsidentschaftskandidaten zählen kann. Ultranationalist Sinan Oğan appellierte an die rund 2,8 Millionen Wahlberechtigten, die im ersten Durchgang für ihn gestimmt hatten, in der zweiten Runde nun Erdoğan ihre Stimme zu geben.

Wird Erdoğan nach der Türkei-Wahl seinen autoritären Kurs verschärfen?

Im Fall eines erneuten Sieges des Amtsinhabers wird erwartet, dass dieser seine Macht zementiert und seinen autoritären Kurs weiter verschärft. Erdoğan hatte 2017 nach einem Referendum das Präsidialsystem eingeführt, das ihm weitreichende neue Befugnisse gab. Seitdem ist er Präsident, Premier und Vorsitzender seiner Partei AKP in einem und regiert das Land mit zunehmend harter Hand. Nicht nur die Opposition, auch westliche Länder werfen Erdogan vor, in einen Autoritarismus abgeglitten zu sein.

Während Kılıçdaroğlu, Chef der sozialdemokratischen CHP, zunächst die Wiederherstellung der Demokratie in den Mittelpunkt des Wahlkampfs gestellt hatte, warb er nach dem ersten Wahldurchgang gezielt um Oğans nationalistisch orientierte Anhängerschaft. Mit Blick auf die rund vier Millionen Menschen aus Syrien in der Türkei kündigte Kılıçdaroğlu an, er werde „alle Flüchtlinge nach Hause schicken, sobald ich an die Macht komme“.

Wann gibt es das Ergebnis zur Stichwahl in der Türkei?

Das Ergebnis der Stichwahl in der Türkei wird noch am Abend des 28. Mai erwartet. Dann steht fest, ob sich der seit 20 Jahren - zunächst als Ministerpräsident, seit 2014 als Präsident - regierende Erdoğan eine weitere Amtszeit sichern wird. (cs/afp)

Rubriklistenbild: © Pavel Bednyakov/Imago