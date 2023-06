Erste konkrete Wende bei Erdogans Geldpolitik: Türkische Zentralbank erhöht Zinsen

Erstmals nach 27 Monaten

Nach der Wahl in der Türkei kommt die erste Wende in der türkischen Geldpolitik. Die Zentralbank hat erstmals nach 27 Monaten die Zinsen erhöht.

Ankara – Bereits nach der erneuten Wahl von Recep Tayyip Erdogan zum Präsidenten der Türkei hat sich eine Wende in der Geldpolitik abgezeichnet. Der als Liebling der Märkte bezeichnete Mehmet Simsek wurde Finanzminister, er sprach von einer Rückkehr zur „rationalen Geldpolitik“. Der erste konkrete Schritt in diese Richtung ist nun erfolgt: Die türkische Zentralbank hat im Kampf gegen die seit Monaten sehr hohe Inflation ihre Leitzinsen nahezu verdoppelt.

Erdogan-Wende bei der Geldpolitik: Zentralbank erhöht Zinsen

In ihrem ersten Treffen seit der Wiederwahl von Erdogan beschlossen die Zentralbanker am Donnerstag (22. Juni) eine Zinsanhebung von 8,5 auf 15 Prozent. Somit wurden die Leitzinsen um 650 Basispunkte angehoben. Die Entscheidung ist eine Kehrtwende der bisherigen, auf Wirtschaftswachstum fokussierten Geldpolitik des Landes.

Die Zinserhöhung blieb jedoch unter dem Niveau der von Medien und Experten erwarteten Anhebung. Unter Berufung auf Umfragen unter Wirtschaftsexperten hatten zuvor Nachrichtenagenturen wie Reuters und Bloomberg berichtet, man erwarte eine Erhöhung der Leitzinsen auf 20 Prozent.

In ihrer Erklärung zur Zinsentscheidung gab die Zentralbank außerdem an, man habe eine Straffung der Geldpolitik eingeleitet. Ökonomen im türkischen Fernsehen zufolge bedeutet dies, dass die Zentralbank die Zinsen noch weiter anheben wolle. Die Inflation im Land sei ausschlaggebend bei der Entscheidung gewesen, hieß es von der Zentralbank zudem. Mittelfristig werde man die Leitzinsen mit Blick auf das Fünf-Prozent-Ziel bei der Inflation festlegen, kündigte die Zentralbank an. (bb)