Menschenrechte in der Türkei: Tausende politische Gefangene hoffen auf Amnestie im Oktober

Menschenrechte in der Türkei

+ © Gero Breloer/dpa Sicherheitskräfte stehen im türkischen Antalya auf Wachtürmen des Gefängnisses. © Gero Breloer/dpa

Die Menschenrechtslage in der Türkei ist katastrophal. Tausende politische Gefangene sind in überfüllten Gefängnissen. Im Oktober könnte es eine Amnestie geben.

Ankara - Die Türkei ist in den vergangenen zehn Jahren zum Sorgenkind verkommen. Nicht nur wirtschaftliche Probleme plagen das Land, auch in Sachen Menschenrechte hat das Land massive Probleme. Noch immer sind Tausende Menschen aus politischen Gründen im Gefängnis. „Weil unsere Gesellschaft es so will, insbesondere auf dem Weg zum zweiten Jahrhundert der Republik, wurde mit der Arbeit an einem umfassenden Amnestiegesetz begonnen, wobei das Datum des Inkrafttretens auf den 29. Oktober festgelegt“, sagte der ehemalige Entwicklungsminister Müslüm Dogan (HDP) in einem Interview.

Das wurde auch vom AKP-Abgeordneten Galip Ensarioglu bestätigt. „Es könnte eine Amnestie kommen”, sagte Ensarioglu zu 10Haber. Auch die Frage, ob die Amnestie am 29. Oktober kommen werde, bejahte Ensarioglu. Der AKP-Abgeordnete ist aber inzwischen zurückgerudert und behauptet auf Twitter, diese Aussagen nicht getätigt zu haben.

Ein Viertel aller Gerichtsprozesse in der Türkei laufen unfair ab

Laut der türkischen Menschenrechtsorganisation „Adil Yasam Dernegi“ (übersetzt: Verein für gerechtes Leben) lief rund ein Viertel aller Gerichtsprozesse in den vergangenen zehn Jahren nicht fair ab. Zudem klagt der Vereinsvorsitzende Muhammet Haluk Cavusoglu in einem Interview mit der Zeitung Aydin Denge Gazetesi über überfüllte Haftanstalten. Die Gefängnisse hätten eine Kapazität für 270.000 Gefangene. Mit Stand vom 2. Mai 2023 habe es aber 356.587 Gefangene gegeben, unter ihnen auch Dutzende Journalisten.

Türkei nur noch eine „moderate Autokratie”

Auch die Zahlen internationaler Organisationen bestätigen, dass das Land in Sachen Menschenrechte ziemlich schlecht dasteht. Im aktuellen Rechtsstaatlichkeitsindex der Nichtregierungsorganisation „World Justice Project“ liegt das Land inzwischen auf Platz 116 unter 140 Ländern. Im sogenannten „Demokratiematrix“ der Universität Würzburg kommt die Türkei auf Platt 132 unter 177 Ländern und ist damit in der Kategorie der „moderaten Autokratien“. Auch für Medien ist es in dem Land noch schwieriger geworden. Die Türkei liegt im Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen nur noch auf Platz 165 unter 180 Staaten.

Das Land hat noch sehr viel Aufholbedarf. Nicht nur sind die türkischen Gefängnisse mit politischen Häftlingen voll, sondern auch mit Hunderten Kindern und Babys, prangert immer wieder Ömer Faruk Gegerlioglu von der Grünen Linkspartei YSP an. (Erkan Pehlivan)