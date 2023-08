Islamisierung in Istanbul: Kein Alkohol mehr auf der Straße, dafür Imame in der Schule

Türkei

Das Gouverneursamt der Metropole Istanbul beschließt neue, strikte Gesetze. Daran wird Kritik laut. Es droht eine Islamisierung der Türkei.

Ankara – In Istanbul wird der Alkoholkonsum eingeschränkt. Die neuen Regeln für Alkohol hat das Gouverneursamt der Metropole beschlossen. Sie lauten wie folgt:

Kein Verkauf von Alkohol an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren

Der Verkauf von Alkohol im Einzelhandel ist zwischen 22.00 und 6.00 Uhr nicht erlaubt, außer in Restaurants und Gaststätten, in denen Alkohol mit Lizenz verkauft wird

Kein Verhalten, das den öffentlichen Frieden aufgrund von Trunkenheit stört

Verkauf und Konsum von Alkohol; nicht außerhalb der lizenzierten Einrichtungen (in Parks, Picknick- und Erholungsgebieten, Küstenstreifen, Stränden usw.) durchzuführen

Das Gouverneursamt teilte mit, dass dazu Kontrollen durch die Polizei und der Gendarmerie durchgeführt werden sollen.

Gouverneursamt in Istanbul beschwichtigt

Die neuen Maßnahmen sorgten für Kritik, weil auch das Trinken in Parks verboten wurde. Der Pressesprecher des Gouverneursamtes von Istanbul, Emin Gökcegözoglu, versuchte in einem Gespräch mit der Online-Nachrichtenplattform T24 die Gemüter zu beruhigen: „Es geht uns nicht um Bürger, die im Park zwei Bier trinken“, sagte Gökcegözoglu. Es gehe um Störungen, die durch Trunkenheit verursacht werden.

Warum dennoch in dem Beschluss des Gouverneursamtes das Verbot von Alkoholkonsum in Parks und Stränden aufgeführt ist, sagte der Pressesprecher nicht. Solange das Verbot dort aufgeführt ist, kann auch in den Orten der Alkoholkonsum verhindert und Betroffene bestraft werden.

Imame an Schulen als „spirituelle Berater“

Auch im Bildungsbereich ist eine zunehmende Islamisierung zu beobachten. Ein Abkommen mit dem Namen „Ich bin sensibel für meine Umgebung, ich schütze meine Werte“ (auf Türkisch: Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum, abgekürzt: ÇEDES) zwischen dem Bildungsministerium, dem Jugendministerium und der Religionsbehörde Diyanet soll in Zukunft die Werte der jungen Menschen in den Schulen schützen. Dazu sollen Imame Aufgaben an staatlichen Schulen übernehmen. Nach einem Bericht der Zeitung Bir Gün vom 9. Juni 2023 wurden alleine in Izmir inzwischen 842 Imame, Prediger und Fachleute für religiöse Dienste an Schulen als „spirituelle Berater“ beauftragt.

In der Opposition führen die Imame zu heftiger Kritik. In einer parlamentarischen Anfrage der Oppositionspartei CHP an die Regierung wollte die Oppositionspartei Folgendes wissen: „Was ist der Umfang dieses Projekts? Wie unterscheidet es sich vom schulischen Religionsunterricht? Haben die eingesetzten Personen eine pädagogische Ausbildung?“

Opposition sieht Versuch einer „Afghanisierung“ der Türkei

Bildungsminister Yusuf Tekin versuchte in seiner Antwort zu relativieren. „Das Projekt umfasst die Grundwerte des Lehrplans sowie universelle und soziale Werte. Das ÇEDES-Projekt ist eine außerschulische Clubaktivität, bei der die Grundwerte des Lehrplans von den Beamten dreier offizieller Institutionen mit der Erlaubnis der Eltern unterstützt werden.“

Auch die islamistische Hüda Par, der Regierungspartner von Präsident Recep Tayyip Erdogan und seiner Regierungspartei AKP, fordert Änderungen im Schulsystem. „Wir brauchen definitiv eine Bildungsrevolution, die unseren Lehrplan von Grund auf überarbeitet“, sagte der Vorsitzende der islamistischen Partei, Zekeriya Yapicioglu bei einem Parteikongress. Yapicioglu fordert daher getrennte Schulen für Jungen und Mädchen, damit es keine gegenseitigen sexuellen Übergriffe gibt. Die Opposition sieht darin den Versuch einer „Afghanisierung“ der Türkei.

Regierungspartner bekennt sich zu Terrororganisation Hisbollah

Die Hüda Par sitzt mit vier Abgeordneten im Parlament. Ein Deal mit Erdogan machte das möglich. In den vergangenen Jahren waren hunderte wegen Terrorismus und Mordes verurteilte Mitglieder der türkischen Hisbollah vorzeitig entlassen worden. Parteichef Yapicioglu hatte als ihr Verteidiger Freisprüche für diese Personen durchgesetzt und sich zu ihr öffentlich bekannt. „Für mich ist die Hisbollah keine Terrororganisation“, sagte Yapicioglu in einer TV-Sendung. (erpe)

