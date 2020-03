Eskalation an EU-Grenze zur Türkei: ARD-Mann äußert erschreckenden Verdacht - Griechenland schlägt Alarm

Erdogan öffnet Grenzübergänge für Flüchtlinge

Angesichts der sich zuspitzenden Lage in Syrien droht der EU eine neue Asylkrise. Hunderte Flüchtlinge versuchen, die türkisch-griechische Grenze zu überqueren.

Die Situation an der EU-Außengrenze zur Türkei spitzt sich zu.

Türkeis Präsident Erdogan droht der Europäischen Union mit der Aufkündigung des Flüchtlingspaktes.

Zehntausende Flüchtlinge versuchen in die EU zu kommen.

Update, 12.13 Uhr:

Nachdem es am Wochenende einen Ansturm von Menschen auf die griechisch-türkische Grenze gegeben hat, scheint die Nacht dort alles in allem ruhig verlaufen zu sein, berichtet das griechische Staatsfernsehen. Von der griechischen Seite aus hätten Augenzeugen am Montagmorgen beobachtet, dass sich deutlich weniger Migranten auf der türkischen Seite des Grenzübergangs aufhielten.

Nach Einschätzung von Reportern wollen die Menschen an anderen Stellen versuchen, über die Grenze nach Griechenland zu kommen. Andere hätten rund zwei Kilometer entfernt auf türkischer Seite kleine Zelte aufgeschlagen. Auf die Zuspitzung der Situation am türkisch-griechischen Grenzübergang haben nun auch einige Politiker reagiert. Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis teilte am Montag bei Twitter mit, dass er EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratschef Charles Michel und Europaparlamentspräsident David Sassoli am Dienstag an der griechischen Landgrenze zur Türkei treffen werde. Die EU-Spitzenpolitiker wollen sich ein Bild von der Lage machen.

Eskalation an der türkisch-griechischen Grenze: Friedrich Merz (CDU) warnt vor „Kontrollverlust“

CDU-Politiker Friedrich Merz warnte angesichts der Flüchtlingsandrangs vor einer Situation wie 2015. Seiner Einschätzung nach müsse es ein Signal an die Flüchtlinge geben, dass es „keinen Sinn hat, nach Deutschland zu kommen“, sagte Merz am Montag dem MDR. Und weiter: „Wir können Euch hier nicht aufnehmen.“ Falls es erneut zu einer Situation wie zuletzt 2015 kommen sollte, müsse Deutschland natürlich auch die Kontrolle über seine eigenen Grenzen behalten, sagte Merz. Das Wort „Kontrollverlust“ sei 2015 und 2016 in Deutschland zu Recht verwendet worden. Das dürfe sich nicht wiederholen, fordert Merz.

Update, 10.44 Uhr: Traurige Nachrichten von der Insel Lesbos: Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, ist ein Kleinkind beim Untergang eines Schlauchbootes vor der Insel am Montagvormittag ertrunken. Das Opfer war an Bord des Schlauchbootes mit 48 Migranten aus der Türkei gekommen, vermeldete das griechische Fernsehen unter Berufung auf die Küstenwache. Als die Migranten ein Patrouillenboot der griechischen Küstenwache sahen, durchlöcherten sie das Schlauchboot, um als Schiffbrüchige gerettet zu werden.

Eskalation an der türkisch-griechischen Grenze: Für das Kleinkind kam jede Hilfe zu spät

Denn dann ist die Küstenwache verpflichtet, Menschen aufzunehmen und sie nach Griechenland zu bringen. Das Boot ging am Montagmorgen unter und die Küstenwache habe die Migranten geborgen. Doch für das Kleinkind kam jede Hilfe zu spät, berichtete der Staatsrundfunk.

Update, 9.48 Uhr: ARD-Reporter Michael Schramm war am späten Sonntagnachmittag an der türkisch-griechischen Grenze in Katanies nahe der türkischen Stadt Edirne vor Ort. Dort haben am Sonntagnachmittag hunderte Migranten versucht, die Grenze zu stürmen, heißt es bei tagesschau.de. Schramm gab am Abend in den Tagesthemen eine Einschätzung der Situation ab. „Es ist erschreckend zu sehen, wie die Zahl der Flüchtlinge vor dem Grenzzaun zunimmt“, sagte er. Man merke vielen Flüchtlingen ihre Verzweiflung an, wenn sie nachts unter freiem Himmel überleben müssten. Der Reporter berichtet aber auch davon, dass sich unter den Flüchtlingen Gruppen befinden würden, die sehr aggressiv seien. „Es gibt immer wieder das Gerücht, dass da auch türkische Geheimdienstleute darunter wären, die gewisse Führungsfunktionen übernehmen.“

Eskalation an der türkisch-griechischen Grenze: Griechisches Militär fährt harten Kurs

Auf der anderen Seite würden die griechischen Sicherheitskräfte einen sehr harten Kurs fahren, sagt Schramm weiter: „Es kommen viele Wasserwerfer zum Einsatz und viel Tränengas.“ Die griechische Regierung habe außerdem gestern beschlossen, einen Monat lang jeden Flüchtling, dem es gelinge, nach Griechenland zu gelangen, als illegal anzusehen. „Es wird kein Asylverfahren für diesen eröffnet werden und er muss sofort abgeschoben werden.“ Was die Griechen zurzeit betreiben, sei ein klassischer Push-Back, erklärt Schramm.

Im ARD-Morgenmagazin erzählt ein Familienvater ebenfalls vom harten Vorgehen des griechischen Militärs und bestätigt damit Schramms Beobachtungen. „Die Polizei hat immer wieder Tränengas eingesetzt“, sagt er. „Unserem Baby ging es daraufhin sehr schlecht.“ Wiederholt kamen große Gruppen von Flüchtlingen in Bussen kostenfrei an die Grenze, heißt es in dem Beitrag des Morgenmagazins. Wer die Busse bereitstellt, ist nicht bekannt.

Eskalation an der türkisch-griechischen Grenze: Geflüchtete mit harten Vorwürfen gegen griechisches Militär

Mit Schlauchbooten versuchen die Flüchtlinge durch den Fluss Evros zu gelangen, auf dessen anderer Seite Griechenland liegt. Doch dort wartet griechisches Militär, gegen das viele Flüchtlinge harte Vorwürfe erheben. Die Soldaten sollen den Geflüchteten Wertsachen und Essen wegnehmen, die Männer schlagen und die Menschen wieder zurück in die Türkei schicken, berichtet ein Geflüchteter. Die Nacht zum Montag haben dennoch viele Geflüchtete an der Grenze zwischen Türkei und Griechenland verbracht - trotz eisiger Temperaturen. Eine Beruhigung der Lage ist bislang nicht in Sicht.

Update, 8.15 Uhr: Aufgrund des massiven Andrangs von Flüchtlingen hat Griechenland nun die höchste Alarmstufe aus. Geplant ist unter anderem, dass die Patrouillen an Land und zu Wasser im Nordosten des Landes verstärkt werden.

Wie außerdem bekannt wurde, sagt die Grenzschutzagentur Frontex in einem vertraulichen Papier voraus, dass es zu "Massenmigrationsströmen" aus der Türkei in Richtung EU kommen werde.

Eskalation an türkisch-griechischen Grenze: Frontex mit düsterer Prognose

Update, 2. März, 7.20 Uhr: Die Lage an der türkisch-griechischen Grenze wird sich in den kommenden Tagen stark zuspitzen - so beurteilt die EU-Grenzschutzagentur Frontex die Situation. „Es wird schwierig sein, den massiven Strom von Menschen, die sich auf die Reise gemacht haben, zu stoppen“, heißt es in einem internen Frontex-Bericht. In den kommenden Tagen „noch ein Anstieg des Drucks zu erwarten“, heißt es laut Frontex weiter.

Auch der Erfinder des Flüchtlings-Abkommens mit der Türkei, Gerald Knaus, warnte vor einer erneuten Flüchtlingskrise, die noch schlimmer wird als die von 2015. Die aktuelle Lage an der türkisch-griechischen Grenze wird nun in Politik und Gesellschaft stark diskutiert - der TV-Talk von und mit Anne Will musste trotz dieser eklatanten Themenlage am Sonntagabend ausfallen. Twitter-User machten ihrem Ärger darüber im Netz Luft.

Eskalation an der türkischen Grenze: UN-Gebäude in Flammen - Özdemir wirft Erdogan „Erpressung“ vor

Update 22.48 Uhr: Griechenland wird einen Monat lang keine neuen Asylanträge annehmen. Das teilte Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Sonntag auf Twitter mit.

Update 22.03 Uhr: Bulgariens Regierungschef Boiko Borissow reist am Montag nach Ankara, um mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan über die Lage in Syrien und Flüchtlingsbewegungen zu sprechen. Wie die bulgarische Regierung am Sonntag mitteilte, werden die beiden bei einem Abendessen „Handlungen erörtern, die zur Bewältigung der Krise in Syrien und zum Stopp des Migrationsdrucks beitragen werden.“

Update 21.26 Uhr: In Griechenland gilt seit Sonntagabend für die Sicherheitskräfte die höchste Alarmstufe. Diese gelte sowohl für das Militär als auch für die Polizei, teilte ein Regierungssprecher nach einer Sitzung des Sicherheitsrates unter Vorsitz des griechischen Regierungschefs Kyriakos Mitsotakis im Staatsfernsehen mit.

Zudem warf der Regierungssprecher der Türkei vor, als eine Art „Schleuser“ zu agieren und Migranten dazu zu bewegen, nach Griechenland zu kommen. Athen wolle außerdem zusätzliche Hilfe seitens der europäischen Grenzschutzagentur Frontex und Finanzhilfe bei der EU beantragen, hieß es. Illegal Eingereiste sollten - wenn dies möglich sei - in ihre Herkunftsländer ausgewiesen werden, teilte der Regierungssprecher weiter mit.

Eskalation auf Lesbos: UN-Gebäude in Flammen, Politiker berichtet von erschreckenden Zuständen

Update 21.12 Uhr: Die von der türkischen Regierung veranlasste Öffnung der Grenzen Richtung EU hat nicht nur am türkisch-griechischen Grenzübergang Kastanies/Pazarkule (siehe 17.18 Uhr) dramatische Konsequenzen - auch auf der Insel Lesbos verschärft sich die ohnehin seit langem angespannte Situation weiter, wie Augenzeugen berichten. Doch trotz der Verschlimmerung der Lage durch Erdogans jüngsten Schritt darf sich die EU nun nicht erpressen lassen*, kommentiert Merkur-Redakteur Alexander Weber.

Dort ließen wütende Inselbewohner am Sonntag rund 50 Migranten in einem Schlauchboot im Hafen von Thermi nicht an Land, wie AFP-Fotografen berichteten. Sie schrien "Geht zurück in die Türkei", beschimpften einen Vertreter des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR), einige griffen Journalisten und Fotografen an. Unter den Flüchtlingen waren auch Kinder. Nahe des Strands von Skala Sykamineas beobachtete ein AFP-Fotograf, wie Griechen ein nicht mehr genutztes UN-Begrüßungszentrum für Flüchtlinge in Brand setzten. Nach Informationen der Bild handelte es sich bei den Tätern um Rechtsextreme.

Der Europa-Abgeordnete Erik Marquardt (Grüne) bestätigte die Berichte in einem Interview mit der taz und teilte ein Video des brennenden UN-Gebäudes. Nach seinen Angaben wurden manövrierunfähige, mit Geflüchteten besetzte Boote von der Küstenwache teils noch nicht, teils erst nach mehrfachem Insistieren gerettet. Gruppen vermummter junger Männer bedrohten und attackierten Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und Journalisten, berichtete er. Die Zustände im Flüchtlingslager Moria seien „fürchterlich“: „Alles ist voller Dreck und Schlamm, die hygienischen Zustände sind eine Katastrophe.“

Das ehemalige Erstaufnahmelager „Stage 2“ auf #Lesbos wurde angezündet. Humanitäre HelferInnen wurden angegriffen und trauen sich nicht aus dem Haus. Presse kann sich auch nicht frei auf der Insel bewegen. Polizei droht statt zu helfen. Europa 2020. Das ist so beschämend. #Lesvos https://t.co/RYvB7ylAMG — Erik Marquardt (@ErikMarquardt) March 1, 2020

Marquardts Parteifreund Cem Özdemir übte auf Twitter unterdessen heftige Kritik am türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Das „militärische Abenteuer an der Seite terroristischer Islamisten“ in Syrien habe binnen eines Monats 53 türkische Soldaten das Leben gekostet, schrieb er. Nun instrumentalisiere Erdogan die Flüchtlinge, „um Geld zu erpressen“.

Chaos an der türkischen Grenze: Herrmann warnt vor „Erpressung“

Update 17.40 Uhr: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) wirft der Türkei „unlautere Methoden“ und Politik „auf dem Rücken der Flüchtlinge vor“. Mit Blick auf die Öffnung der türkischen Grenzen zu Griechenland und Bulgarien, erklärte Herrmann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, Recep Tayyip Erdogans Regierung wolle offenbar den Druck auf die EU erhöhen, um mehr Geld zu bekommen.

Deutschland dürfe sich nicht erpressen lassen, betonte Herrmann. Zugleich rechnet er nicht mit einem Platzen des Türkei-Deals - daran dürfe die Regierung in Ankara kein Interesse haben. „Das ist ja kein einseitiges Abkommen. Auch die Türkei profitiert davon, unter anderem durch die Milliardenzahlungen der EU.“

Herrmann bemühte sich, zu beschwichtigen. Derzeit gebe es „keine neue Flüchtlingswelle in Deutschland“. Zudem sei die bayerische Grenzpolizei „ausgezeichnet aufgestellt“. Der Minister bekräftigte allerdings seine Forderung nach einem deutlichen Ausbau der EU-Grenzschutzagentur Frontex.

Türkei: EU-Außenminister planen Sondersitzung - auf Bitte Griechenlands

Update 17.33 Uhr: Die EU-Außenminister kommen diese Woche auf Bitten Griechenlands zu einer Sondersitzung wegen der Eskalation des Konflikts in Syrien zusammen. Dies teilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Sonntag mit. Einen genauen Termin nannte er nicht. Die EU müsse ihre Bemühungen zur Beendigung "dieser furchtbaren humanitären Krise mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln verdoppeln", erklärte Borrell und forderte einen Waffenstillstand in Syrien.

Türkei: 75.000 Menschen an der Grenze? Griechenland setzt Wasserwerfer und Tränengas ein

Update 17.18 Uhr: Um Migranten am Grenzübertritt aus der Türkei nach Griechenland zu hindern, hat die griechische Polizei am Sonntag schwere Wasserwerfer und Tränengas eingesetzt. Griechische Medien zeigten ein kurzes Video des Vorgehens an einem Grenzübergang am Fluss Evros, der seit Freitag geschlossen ist.

+ Ein Wasserwerfer der griechischen Polizei wird gegen Geflüchtete an der türkisch-griechischen Grenze eingesetzt. © AFP / SAKIS MITROLIDIS

Die Migranten hatten laut Medienberichten zuvor Steine und andere Gegenstände auf die Bereitschaftspolizei geschleudert. Ein Polizist soll nach Berichten des griechischen Rundfunks verletzt worden sein.

Große Gruppen von Migranten aus zahlreichen Staaten des Nahen Ostens und Afrikas versuchen seit Freitag über den bereits geschlossenen Grenzübergang bei Kastanies/Pazarkule aus der Türkei nach Griechenland zu kommen. Die Regierung in Athen hat wiederholt erklärt, Griechenland werde keine illegalen Grenzübertritte dulden.

Türkei: Grünen-Chefin Baerbock will vorsorglich deutsche Flüchtlingsunterkünfte reaktivieren

Grünen-Chefin Annalena Baerbock schlug am Wochenende eine Kontingentlösung zur Aufnahme von Migranten von der türkisch-griechischen Grenze vor, an der sich auch Deutschland beteiligen soll. Die EU sei in der Pflicht, Griechenland bei der Bewältigung der Lage mit allen Mitteln zu unterstützen - finanziell, personell, mit Hilfsgütern und Material, forderte Baerbock in der „Welt“. „Wir können nicht weiter so tun, als ginge uns das nichts an.“

Konkret gelte es, unter Hochdruck Erstaufnahmeeinrichtungen an den EU-Außengrenzen aufzubauen. „Dort müssen Flüchtlinge, die über die Grenze gelangen, schnell registriert, einer Sicherheitsprüfung und einem Datenabgleich unterzogen werden. Selbstverständlich müssen wir wissen, wer zu uns kommt“, argumentierte Baerbock. „Dann sollten Kontingente von Flüchtlingen so schnell es geht in der EU verteilt werden, um dort die Asylverfahren durchzuführen.“ „Deutschland sollte vorausschauend seine eigenen Kapazitäten an Flüchtlingsunterkünften wieder aktivieren“, erklärte Baerbock.

Türkei behauptet: Haben über 75.000 Migranten in Richtung EU ziehen lassen

Update 14.45 Uhr: Die Türkei hat nach eigenen Angaben bis 10 Uhr Ortszeit am Sonntagmorgen 76.358 Migranten die Grenze Richtung EU passieren lassen. Sie hätten sich über die Grenze in der Provinz Edirne in Richtung EU aufgemacht, teilte der türkische Innenminister Süleyman Soylu via Twitter mit. In der Provinz Edirne gibt es Grenzübergänge nach Griechenland und nach Bulgarien. Allerdings bestätigten zunächst weder Sofia noch Athen über das Eintreffen größerer Zahlen von Migranten.

+ Migranten an geschlossenem türkisch-griechischen Grenzübergang © picture alliance/dpa / Ahmed Deeb

Nach Angaben des Migrationsministeriums in Athen von Sonntag hinderte die griechische Polizei bislang rund 9600 Migranten daran, die Grenze zu überqueren. Zudem verstärkte das Land seine Einheiten an der Grenze. Auf der türkischen Seite harren nach Angaben der UN-Organisation für Migration mehr als 13.000 Menschen aus. Sie hoffen, in die EU zu gelangen, nachdem die Türkei deutlich gemacht hat, dass sie Migranten nicht mehr aufhält.

Erdogan hat Tore zur EU geöffnet - Lage an griechischer Grenze spitzt sich zu - Druck auf Merkel wächst

Erstmeldung 1. März 2020, 8.45 Uhr: Ankara/Berlin - Nach der von der Türkei angekündigten Öffnung ihrer Grenzen in Richtung EU sind nach Angaben der UN-Organisation für Migration mehr als 13.000 Migranten an der Grenze zu Griechenland angekommen. Der türkische Innenminister Süleyman Soylu behauptete über Twitter, bis Samstagabend hätten sogar 36.776 Migranten die Grenze in Richtung der Europäischen Union passiert. Das konnten die angrenzenden EU-Nachbarländer Griechenland und Bulgarien nicht bestätigen.

Erdogan öffnet Tore zur EU - Flüchtlingsdeal mit der Türkei droht zu Scheitern

Zuvor hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mitgeteilt, dass sein Land keine Flüchtlinge mehr auf ihren Weg nach Europa abhalte. Erdogan hatte am Samstag gesagt, die "Tore" der Türkei stünden für Flüchtlinge, die nach Europa wollten, nun offen. An Grenzübergängen zu Griechenland gab es am Samstag erste Auseinandersetzungen, in deren Verlauf auch Tränengas gegen die vordrängenden Migranten zum Einsatz kam.

Das Vorgehen der Türkei verstößt gegen den Flüchtlingspakt mit der EU von 2016. Erdogan begründete dies damit, dass die EU sich nicht an den im März 2016 geschlossenen Flüchtlingspakt halte. Ankara verpflichtete sich darin, alle auf den griechischen Ägäis-Inseln ankommenden Flüchtlinge zurückzunehmen und stärker gegen Schlepperbanden vorzugehen. Die EU versprach der Türkei im Gegenzug Milliardenhilfen, eine beschleunigte Visa-Erleichterung und die Modernisierung der Zollunion. Möglicherweise versucht Erdogan jetzt mehr Geld von der EU für die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge zu erpressen.

Die Türkei steht wegen der Offensive unter Druck, die Syriens Diktator Baschar al-Assad mit militärischer Unterstützung Russlands derzeit in der letzten Rebellenhochburg Idlib führt. Nach UN-Angaben wurden dadurch seit Dezember fast eine Million Menschen vertrieben, so dass in der Türkei die Zahl der Flüchtlinge weiter steigt. Dabei hat die Türkei bereits mehr als 3,6 Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel verfolgten die Lage an den EU-Außengrenzen zur Türkei mit Besorgnis. „Unsere oberste Priorität ist, dass Griechenland und Bulgarien unsere volle Unterstützung haben“, twitterte von der Leyen am Samstagabend. Die EU sei zu weiterer Unterstützung bereit, auch mit zusätzlichen Kräften der EU-Grenzschutzagentur Frontex.

Our top priority at this stage is to ensure that Greece and Bulgaria have our full support. We stand ready to provide additional support including through #Frontex on the land border. (2/2) — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 29, 2020

Türkei-EU-Krise: Grüne und FDP erhöhen Druck auf Kanzlerin Merkel

Angesichts der Zuspitzung der Flüchtlingssituation an der EU-Grenze zur Türkei sehen die Grünen jetzt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Pflicht. Es brauche eine europäische Lösung für die Verteilung der Geflüchteten, forderte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt in den Zeitungen der Funke Mediengruppe von der Bundesregierung. Notfalls müsse Merkel eine „Allianz der Willigen“ schmieden.

Ganz andere Konsequenzen forderte FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg angesichts der Berichte über die Öffnung der Grenzen durch die Türkei. „Die Zahlungen an die Türkei müssen umgehend ausgesetzt werden, wenn Präsident Erdogan Vereinbarungen bricht“, sagte Teuteberg der Bild am Sonntag. Merkel müsse nun „ihr ganzes Gewicht zur Geltung bringen“, damit sich eine Situation wie 2015 nicht wiederhole. Zudem müsse sie betonen, „dass eine unkontrollierte Migration nach Deutschland mit allen Mitteln des Rechtsstaates verhindert wird“.

Norbert Röttgen (CDU) wirbt um Verständnis für Erdogans Vorgehen - „Ein Hilferuf“

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), hat die Europäische Union davor gewarnt, mit Härte auf die neuesten Vorstöße des türkischen Präsidenten Erdogan zu reagieren. Dessen Ankündigung, die Grenzen der Türkei zur EU für Flüchtlinge zu öffnen, habe zwar "die äußere Form einer Drohung", sei aber dem Inhalt nach "ein Hilferuf" an Europa, sagte Röttgen der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. "So sollten wir das verstehen und nicht als Provokation", mahnte Röttgen. Erdogan sei mit seinem Versuch gescheitert, in Syrien mit Russland zusammenzuarbeiten, und genau das signalisiere er jetzt dem Westen. Seine Ankündigung, nun die türkische Grenzen für Flüchtlinge mit dem Ziel EU offen zu halten, hieße: "Seht her, ich bin mit meiner Russland-Politik gescheitert, und jetzt brauche ich die Europäer."

